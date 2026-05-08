Трамп объявил о перемирии России и Украины до 11 мая и обмене пленными. В Кремле это подтвердили

Ушаков: Россия согласилась на предложение Трампа о перемирии 9, 10 и 11 мая

Президент США Дональд Трамп объявил о трехдневном перемирии между Россией и Украиной. По его словам, прекращение огня продлится 9, 10 и 11 мая, также стороны обменяются военнопленными. Как заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, соглашение стало возможным благодаря прямым переговорам Москвы и Вашингтона, а также консультациям американской стороны с украинским руководством. Тем временем украинский лидер Владимир Зеленский опубликовал указ, «разрешающий» проведение парада в Москве. В Кремле не оставили «глупую шутку» без ответа и предрекли Зеленскому «горе».

Россия и Украина договорились о трехдневном перемирии 9, 10 и 11 мая, а также об обмене военнопленных в формате 1000 на 1000, сообщил президент США Дональд Трамп.

«Это прекращение огня будет включать приостановку всех военных действий, а также обмен пленными в количестве 1000 человек из каждой страны», — написал он в социальной сети Truth Social.

Трамп обратил внимание, что именно он обратился к сторонам конфликта с просьбой о перемирии. Глава Белого дома подчеркнул, что свое согласие уже дали президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский.

«В России идет празднование Дня Победы. Как и на Украине, потому что они тоже были большой частью и фактором во Второй мировой войне», — объяснил он.

Президент Соединенных Штатов выразил надежду, что трехдневное перемирие приведет к урегулированию «очень долгой, смертоносной и ожесточенной войны» .

«Переговоры об окончании этого крупного конфликта продолжаются, и мы с каждым днем все ближе и ближе [к цели]», — добавил Трамп.

Позиция Кремля

Россия согласилась на инициативу Трампа о трехдневном перемирии с Украиной и проведении с Киевом обмена пленными, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Главное, что условлено произвести в период перемирия — с 9 по 11 мая включительно — обмен пленными по 1000 человек с каждой стороны. Мы приветствуем эту инициативу, идущую в развитие недавнего телефонного разговора президентов России и США, в котором лидеры особо подчеркнули, что наши страны были союзниками в годы Второй мировой войны, а также обсудили возможность перемирия на время празднования Дня Победы», — отметил он в ходе беседы с журналистами.

Договоренность была достигнута благодаря телефонным контактам России и США, а также взаимодействию Вашингтона с Киевом , уточнил Ушаков.

«Важно, что инициатива президента Трампа приурочена именно к 81-й годовщине Победы над нацизмом, нашему святому празднику», — добавил дипломат.

Реакция Зеленского

Зеленский, в свою очередь, заявил, что Украина будет соблюдать перемирие при условии отсутствия ударов со стороны России. Свою позицию украинский президент обосновал необходимостью возвращения военнопленных.

«Дополнительным аргументом для Украины в определении нашей позиции всегда является решение одного из ключевых гуманитарных вопросов этой войны, а именно — освобождение военнопленных. Красная площадь для нас менее важна, чем жизнь украинских пленных, которых можно вернуть домой», — написал он в своем Telegram-канале.

Зеленский уточнил, что в рамках переговорного процесса при посредничестве американской стороны Киев получил согласие Москвы провести обмен военнопленных в формате 1000 на 1000. По его словам, он уже поручил своей «команде» оперативно подготовить все необходимое для обмена.

«Также должен быть установлен режим тишины 9, 10 и 11 мая <…> Принцип зеркальности в наших действиях хорошо известен», — добавил Зеленский.

Позже украинский президент издал указ «О проведении парада в Москве» . Решение принято «с учетом многочисленных просьб» и «в гуманитарных целях, обозначенных в переговорах с американской стороной 8 мая», отмечается в документе.

«Разрешить 9 мая 2026 года провести парад в Москве», — гласит один из пунктов указа.

Документ исключает территориальный квадрат Красной площади из плана применения украинского вооружения на время проведения парада.

Указ Зеленского, «позволяющий» провести парад в Москве, раскритиковали в Кремле.

«Нам не нужно ничье дозволение. Наверное, горе тому, кто пытается над Днем Победы подтрунивать и такие глупые шутки делать. Это, наверно, скорее, его [Зеленского] большая беда», — прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

4 мая Минобороны РФ в соответствии с решением Путина объявило о перемирии в честь Дня Победы 8 и 9 мая. В случае попыток Украины сорвать проведение парада ведомство пригрозило ответным, массированным ракетным ударом по центру Киева. Несмотря на перемирие, ВСУ продолжали наносить удары с использованием БПЛА и артиллерии, подчеркивало Минобороны РФ.

Зеленский при этом объявлял собственный «режим тишины» 5–6 мая. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление президента Украины «кровавым пиаром».