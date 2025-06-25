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Итоги работы Friends for Leadership на ПМЭФ–2025

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Работа форума ПМЭФ-2025

Дмитрий Орлов/Фотобанк «Росконгресс»

Представители международного сообщества лидеров общественного мнения и предпринимателей Friends for Leadership приняли участие в XXVIII Петербургском международном экономическом форуме, который состоялся 18-21 июня 2025 года в Санкт-Петербурге.

По сложившейся с 2018 года традиции ПМЭФ–2025 пригласил на Форум более 200 молодых лидеров из 60 стран СНГ, Азии, Африки, Латинской Америки и Европы при содействии Фонда «Росконгресс», Фонда «Центр международного продвижения» и программы «Новое поколение», реализуемой Россотрудничеством.

«Мы однозначно поддерживаем стремление молодых и неравнодушных общественников, предпринимателей, инноваторов, ученых, журналистов, деятелей культуры и спорта из разных стран ближнего и дальнего зарубежья к консолидации усилий для изменения мира к лучшему при содействии со стороны Фонда «Росконгресс» и на таких крупных международных площадках, как ПМЭФ. В этом году мы традиционно и еще более активно взаимодействуем с президентской программой «Новое поколение», реализуемой Россотрудничеством при поддержке наших уважаемых партнеров, включая Фонд «Центр международного продвижения», который развивает данную инициативу в специальном консультативном статусе ЭКОСОС ООН. Рассчитываем, что представители сообщества FFL станут активными участниками дискуссий, получат возможность представить свои проекты руководителям российских регионов, крупнейших компаний из разных секторов экономики, а также получат незабываемый опыт участия в крупнейшем международном многостороннем мероприятии, проводимом с личным участием Президента Российской Федерации В.В. Путина», – отметил советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Friends for Leadership — постоянно действующий международный пул иностранной молодежи, вовлеченной в продвижение многосторонних экономических и гуманитарных проектов. Сообщество получило развитие в 2018 году совместными усилиями Фонда содействия международному продвижению национальных инициатив «Центр международного продвижения» и Фонда Росконгресс на площадке ПМЭФ. Сейчас оно объединяет проектные команды более 131 страны, работающих над масштабированием своих решений в 23 проектных группах, включая 17 Целей ООН в области устойчивого развития до 2030 года.

За несколько дней работы Форума молодые лидеры приняли участие в ряде стратегических сессий и экспертных дискуссий, а также провели серию дипломатических мероприятий и встреч совместно с Министерством иностранных дел Российской Федерации, Россотрудничеством, российскими регионами, инновационными технологическими компаниями и другими партнерами из числа глобальных и российских организаций.

Ключевыми темами стали вопросы цифрового сотрудничества, укрепления технологического суверенитета стран мира, повышения важности развития народной дипломатии, определения профессиональных компетенций будущего, реализации научных и студенческих обменов, культурно-гуманитарных инициатив и содействия реализации повестки дня в области устойчивого развития.

Работа молодых иностранных делегатов ПМЭФ продолжила усилия по продвижению многосторонних экономических и гуманитарных проектов. Многие проекты способствуют привлечению в Россию и другие страны новых востребованных идей и технологий. Кроме того, участники обсудили проведение серии дальнейших мероприятий с иностранными партнерами на зарубежных площадках за счет ресурсов и возможностей FFL, Фонда «Росконгресс» и Центра международного продвижения.

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