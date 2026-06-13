Первая осечка хозяев: США и Канада стартовали на домашнем чемпионате мира

На стартовавшем накануне чемпионате мира по футболу в борьбу вступили оставшиеся две сборные хозяев турнира. Канада и США провели свои первые матчи после еще двух церемоний открытия. Сами же встречи с Боснией и Герцеговиной и Парагваем соответственно прошли по-разному. «Газета.Ru» рассказывает о втором дне мундиаля.

Канада – Босния и Герцеговина – 1:1

Сборная Канады второй из стран — хозяек турнира стартовала на чемпионате мира. Началу ее матча с Боснией и Герцеговиной предшествовала вторая, вслед за мексиканской, церемония открытия турнира.

Что до самой игры, то в матче против боснийцев в запасе осталась главная звезда «кленовых листьев» Альфонсо Дэвис, еще не вполне набравший форму после травмы и не игравший с 6 мая, когда вышел на замену за «Баварию» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов против «ПСЖ».

Впрочем, быстрая, играющая в современный футбол канадская сборная даже без Дэвиса была явным фаворитом против тягучих боснийцев, не пустивших, к слову, на мундиаль Италию, которую одолели в финале стыков в серии пенальти.

При этом наставник европейской сборной Сергей Барбарес тоже удивил, оставив на скамейке запасных свою главную звезду – Эдина Джеко. Вместо ветерана в старте вышел 27-летний Йово Лукич, ставший с 18 забитыми мячами в нынешнем сезоне лучшим бомбардиром чемпионата Румынии в составе клужской «Университати».

Начался матч с опасной атаки боснийцев: Амар Мемич получил отличный шанс уже на третьей минуте, но фактически с одиннадцатиметровой отметки с игры запустил мяч выше ворот.

Босния и Герцеговина не отсиживалась на первых минутах в обороне, максимально навязывая канадцам силовой футбол, используя забросы и делая ставку на стандарты. Тем не менее лихие хозяева использовали тактику своих «кавалерийских» наскоков достаточно успешно, продавливая оборону соперников.

Так, на 17-й минуте супершанс получил ведущий форвард «кленовых листьев» Джонатан Дэвид из французского «Лилля». Он тоже получил возможность пробить фактически «пенальти с игры», первым успев к отскочившему в штрафной мячу. Но удар пошел низом и не в самый угол, и Никола Василь поймал в прыжке.

А через четыре минуты боснийцы заработали угловой и идеально использовали этот шанс. Пошла подача на ближний угол вратарской, Сеад Колашинац подставил голову, продлив траекторию полета мяча дальше, а как раз Лукич выиграл борьбу за позицию по центру у самой линии ворот и очень легко переправил мяч в уже пустой створ.

Как ни старались хозяева, до перерыва вскрыть команду Барбареса им не удалось. Неплохие подходы с моментами были у Тани Олувасейи и заменявшим в старте Дэвиса Ричи Ларьи, но голами они не закончились.

Вторая половина началась лихо. Ларьи обыграл защитника, вышел на ударную позицию и пробил мимо Василя, однако Колашинац не пустил мяч в ворота, отбив головой. Тут же Эрмедин Демирович не сумел обыграть Максима Крепо, выйдя с ним один на один.

Чем ближе был финальный свисток, тем сложнее хозяевам было вскрывать оборону соперника, и главный тренер сборной Канады Джесси Марш сделал замены, в том числе вместо растранжирившего все подходы Олувасейи выпустив Кайла Ларина.

Опытный и мастеровитый нападающий нашел свой шанс всего за три минуты на поле. Но главное, что он сам все сделал блестяще: развернулся в прием не самой простой верховой передачи и вторым касанием зарядил под самую дальнюю штангу без шансов для Василя!

Счет 1:1 так и продержался до финального свистка, хотя на последней, пятой минуте добавленного времени у Канады был хороший момент, но боснийские защитники вдвоем бросились в штрафной под убойный удар Ларина, и до ворот мяч не дошел.

Канаде не удалось одержать в своем стартовом матче домашнего для нее турнира победу, но «кленовые листья» смогли спастись и набрали первое очко в турнире. Впрочем, как и считавшаяся аутсайдером Босния и Герцеговина.

Совсем иначе сложилась первая встреча для третьих хозяев турнира, сборной США, вступившей в борьбу также после церемонии открытия, прошедшей на стадионе в Калифорнии перед ее матчем с Парагваем.

Команда Густаво Альфаро провела очень сильный отборочный цикл в Южной Америке, обыграв и действующих чемпионов мира из Аргентины, и бразильцев. Впрочем, все подвиги парагвайцы совершали на своем поле, а на выезде смогли выиграть лишь одну встречу. И все равно казалось, что навязать борьбу США они способны.

Парагвай действительно начал матч очень крепко, даже владел инициативой, но первая же атака, вскрывшая их оборону, закончилась голом хозяев. Кристиан Пулишич в первый, но далеко не в последний раз легко ушел на скорости от защитника московского «Динамо» Хуана Хосе Касереса, отдал в штрафную, где Уэстон Маккенни продлил дальше в центр. Фоларин Балогун наверняка расстреливал бы ворота, но защитник Дамьян Бобадилья успел поставить свою ногу. Вот только от нее мяч отскочил в сетку.

Поведя, Штаты не только не успокоились, но всячески старались увеличить свое преимущество. На 28-й минуте Маккенни нашел-таки своим пасом в штрафную Балогуна, а тот реализовал момент. Но в этой атаке хозяевам не удалось избежать офсайда.

Тем не менее всего через три минуты форвард «Монако» все-таки вписал свою фамилию в протокол. И снова Пулишич разорвал на фланге Касереса и выложил партнеру под удар в касание из удобной позиции. Балогун не промахнулся.

И не промахнулся еще раз перед самым перерывом, получив мяч на грани офсайда после передачи Маккенни, убежав от одного защитника, убрав на замахе другого уже в штрафной и уложив мяч в самую дальнюю девятку!

По сути, игра была сделана, и опытный наставник Маурисио Почеттино убрал после перерыва с поля Пулишича, решив дать отдохнуть своему лидеру. Парагвайцы же бросили в бой натурализованного бразильца Маурисио.

И именно он дал надежду на камбэк, на 74-й минуте замкнув передачу Хулио Энсисо в разыгранной как по нотам атаке южноамериканцев.

Парагвай пытался давить и искал шансы, но США выглядели уверенно и в конечном счете вернули разгромный перевес в счете – вышедший на замену Джованни Рейна забил на последней добавленной минуте.

Именно США на правах хозяев турнира одержали первую крупную победу нынешнего мундиаля, впечатлив не столько самим результатом, сколько мощным показанным футболом.