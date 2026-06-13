Ходит в галошах и питается консервами: как сейчас живет математик Григорий Перельман

Что происходит с математиком Григорием Перельманом, который отказался от $1 млн 15 лет назад

13 июня исполняется 60 лет математику Григорию Перельману, которого называют одним из самых загадочных ученых XXI века. В начале 2000-х годов он доказал гипотезу Пуанкаре, которую не могли решить около столетия. Перельман прославился даже в далеких от науки кругах, отказавшись от престижной медали Филдса и награды в $1 млн. Вместо славы математик предпочел отстраниться от мира. «Газета.Ru» рассказывает, где и как сейчас живет ученый, закрытость которого только подогревает интерес к его персоне.

Как живет Григорий Перельман в 2026 году

Известный на весь мир математик предпочитает заниматься наукой и оставаться в тени. Он не участвует в публичных мероприятиях и не общается с прессой, поэтому о жизни Григория Перельмана известно мало.

Накануне 60-летия ученого корреспонденты «КП-Петербург» застали его поблизости от его дома в Петербурге — он отправлялся за покупками, на вопросы отвечать не стал и ускорил шаг. По свидетельству журналистов, Перельман, как и прежде, не озабочен внешним видом: он был растрепан, одет в потертую куртку, запачканные штаны, на ногах — бессменные галоши, ставшие своеобразной «фишкой» его образа.

Соседи математика отметили, что он не делится деталями личной жизни. А в супермаркете поблизости рассказали, что гений появляется раз в пару недель, чтобы закупиться простыми продуктами вроде круп и консервов.

«Максимум, что он него можно услышать, — это «здравствуйте», о том, как он живет, нужна ли помощь, нам он не рассказывает. Но, судя по всему, у него все хорошо. Такой же бодрый, как и всегда. Мама, правда, из дома не выходит, но ей уже за 90», — рассказала соседка.

Съемки фильма о Перельмане «Витринный экземпляр»

В это же время идут съемки художественного фильма о Григории Перельмане режиссера Андрея Григорьева. Он рассказал журналистам, что ему удалось донести идею своего проекта до математика.

«Он больше слушал, я рассказал концепцию, и он остался доволен тем, что по нему будет сделано кино», — поделился Григорьев.

Фильм будет частично документальным. В игровой части роль ученого исполнил Марк Эйдельштейн, известный по фильмам «Сто лет тому вперед» и «Космос засыпает». В интернете уже появились первые кадры картины, премьера намечена на 2026 год.

По замыслу режиссера, биографическая драма расскажет о раннем детстве и юности Перельмана, когда он начал проявлять интерес к математике. В процессе съемок картины авторы более пяти лет исследовали архивы и обещались с коллегами ученого, чтобы воссоздать различные этапы его биографии.

Съемки вели в России и США, так как там математик провел важную часть своей жизни. Режиссер картины рассказывал, что ему удалось поговорить с учителем Перельмана, профессором Юрием Бураго.

Кадр из фильма «Витринный экземпляр» Пресс-служба проекта «Витринный экземпляр»

Где и с кем живет Григорий Перельман

По данным журналистам, ученый так и не обзавелся семьей. Он живет вместе с матерью в одном из петербургских спальных районов. Увидеть его можно нечасто.

В марте 2025 года корреспондент издания 78.ru в супермаркете встретил человека, похожего на математика. На видео предполагаемый Перельман — поседевший, с медицинской маской на лице. Он покупает продукты и просит журналиста оставить его в покое, а затем расплачивается на кассе и уходит.

Тогда продавщица рассказывала, что обычно ученый берет недорогие продукты: вермишель, творог, иногда яблоки. Одевается всегда скромно, если не сказать бедно.

«Серые штаны у него такие, маска иногда, брюки и резиновые тапочки, галошки», — описала обычный вид Перельмана сотрудница магазина.

Фотографии ученого в марте также опубликовала KP.RU. Издание отмечало, что он выглядел постаревшим и уставшим:

«Если бы люди не знали Григория Перельмана, то можно подумать, что в кадр попал бездомный».

Одна из соседок рассказывала, что ученый ухаживает за лежачей мамой, которая не встает с постели. От помощи соцслужб он отказывается, а в маске ходит потому, что боится инфекции. Женщина уверила, что одежду и обувь математик донашивает за отцом, который умер от рака много лет назад.

Сергей Смольский/ТАСС

«Голодная смерть» и эмиграция в Швецию: какие слухи ходили о Перельмане

Закрытый образ жизни Григория Перельмана породил множество слухов и домыслов, которые обсуждали в социальных сетях. Например, в 2019 году петербуржец Александр Родин опубликовал пост о том, что математик буквально «погибает в одиночестве и нищете». Такой вывод автор сделал после того, как увидел знаменитого математика в коротких мятых брюках и галошах без носков.

Родин призвал неравнодушных срочно спасать Перельмана «от голодной смерти». Однако знакомые ученого заверили, что тот выглядит так всегда и не следит даже за сезонами.

Соцработник, который бывал дома у Перельмана и его мамы, рассказал журналистам о скромном убранстве их квартиры, но опроверг слухи о бедственном финансовом положении. По его словам, ученый читал лекции по математике и получал за это неплохие деньги.

«Но он по-прежнему сторонится людей. Просит социального работника заранее звонить по телефону и предупреждать о времени прихода. Иначе и дверь не откроет. Сам по себе неприхотлив. Питаться вообще может однообразно — бутерброды да молоко или кефир», — добавил соцработник.

Еще раньше, в 2014 году, распространили слухи о переезде Григория Перельмана вместе с матерью в Швецию. Якобы компания, занимающаяся научными разработками, предложила ученому работу за большую зарплату, и тот не смог отказаться. В тот момент в одном из петербургских вузов Перельману предлагали преподавать за 17 тыс. рублей в месяц.

Информацию о работе за границей подтверждал KP.RU и телепродюсер Александр Забровский, собиравшийся тогда снять фильм о Перельмане. Однако позже выяснилось, что об эмиграции речи не идет: математик продолжал жить в Петербурге и бывал в Швеции наездами.

Загадка тысячелетия: чем известен Григорий Перельман

Григорий Перельман давно был известен в научном сообществе. Однако на весь мир он прославился тем, что ему удалось доказать гипотезу Пуанкаре, одну из семи «задач тысячелетия» (семь математических проблем, определенных Математическим институтом Клэя, за решение каждой из которых выплачивают $1 млн).

С ноября 2002-го по июль 2003-го Перельман опубликовал на сайте arXiv.org несколько материалов. В них математик кратко изложил метод доказательства гипотезы геометризации Уильяма Терстона, приводящий к доказательству гипотезы Пуанкаре. По словам российского ученого, к открытию его подтолкнул американский математик Ричард Гамильтон. В своих лекциях Гамильтон описывал потоки Риччи — систему уравнений в частных производных, описывающую деформацию римановой метрики на многообразии.

Метод изучения ученым потоков Риччи получил название теории Гамильтона — Перельмана. Но выложенные в сеть работы российского математика не получили статус официальных научных публикаций, так как сайт arXiv.org не является рецензируемым журналом.

Работу Перельмана проверяли четыре года: несколько ученых пытались найти ошибки в трудах математика, но так их и не обнаружили. 22 августа 2006-го ученому была присуждена престижная медаль Филдса, аналог Нобелевской премии для математиков, «за вклад в геометрию и революционные достижения в понимании аналитической и геометрической структуры потока Риччи», но Перельман ее не принял и проигнорировал церемонию. Это решение шокировало весь мир.

Позже ученому поступали предложения написать строгое доказательство теоремы и публиковать в ведущих научных журналах мира, но Перельман категорически отказался. В 2010 году Математический институт Клэя назначил математику премию в один миллион долларов США. Но Перельман ее не принял.

«Меня не интересуют деньги или слава. Я не хочу быть выставленным перед людьми, как животное в зоопарке. Я не герой математики. Я даже не так и успешен, вот почему я не хочу, чтобы все на меня смотрели», — заявил тогда Перельман.

Ученый объяснил свою позицию несогласием с организованным математическим сообществом. Их решения он счел несправедливыми. Говоря о вкладе в доказательство гипотезы Пуанкаре, он назвал ничуть не меньшим вклад со стороны американского математика Ричарда Гамильтона.

По словам специалистов и членов научного сообщества, Перельман попал в категорию людей, опередивших свое время. Нейролингвист Татьяна Черниговская назвала деньги, назначенные Перельману, дуновением ветерка по сравнению с тем интеллектуальным пространством, в котором он находится.

«Это неважные вещи для него. А мы обычного поведения не можем ждать от человека такого типа. Так не бывает», — добавила Черниговская.

Средства, от которых Григорий Перельман отказался, были направлены на стипендии молодым математикам. Сам ученый долго не комментировал судьбу премии, но в 2011 году рассказал в интервью Александру Забровскому, что деньги — ничто для «человека, управляющего Вселенной».

Тогда же математик согласился сняться в фильме кинематографиста, где обсуждались сотрудничество и соперничество российской, китайской и американской математических школ, которые наиболее продвинулись в изучении Вселенной.

В школе остался без медали: биография Григория Перельмана

Григорий Перельман родился в Ленинграде в 1966 году. Склонность к точным наукам он унаследовал от родителей: мать работала учителем математики, а отец — инженером-электриком. В 1993-м Перельман-старший эмигрировал в Израиль, а Григорий с матерью и сестрой остался в России.

Математика увлекала Перельмана с детства: в юном возрасте он пробовал решать задачи. Во время учебы интерес к «царице наук» усилился — будущий гений посвящал тренировкам по решению задач каждый день и выступал на олимпиадах, выиграл золотую медаль на Международной математической олимпиаде в Венгрии в составе советской команды.

Будущий ученый окончил математический лицей № 239, но не смог получить золотую медаль, так как не сдал нормы ГТО.

«Я имел право без экзаменов поступать в любое учебное заведение Советского Союза. Вот и колебался между мехматом и консерваторией. Выбрал математику… Мне сейчас очень интересно вспоминать студенческие годы. Мы так много успевали тогда… Процесс познания захватывал… Мы забывали о днях недели и времени года», — рассказывал Перельман в интервью.

16-летнего Григория приняли на математико-механический факультет ЛГУ им. А.А.Жданова (ныне это СПбГУ) без экзаменов, что позволило будущему ученому поступить в университет вне дискриминации по национальному признаку и избежать службы в армии.

Перельман окончил университет с отличием, защитил диссертацию и устроился на работу в альма-матер старшим научным сотрудником. Его научная деятельность привлекла внимание зарубежных коллег, и в начале 1990-х годов математика пригласили преподавать в Нью-Йоркском и Калифорнийском университетах. Тогда он и проявил интерес к гипотезе Пуанкаре, которая считалась невозможной для доказательства.

В 1995–1996 годах ученый вернулся в Санкт-Петербург и работал в местном отделении математического института РАН.

В 1996 году он отказался от премии Европейского математического общества для молодых математиков и тем самым определил свое отношение к мировому научному сообществу.

В 2002–2003 годах математик опубликовал ставшее известным на весь мир доказательство гипотезы Пуанкаре. После оглушительного успеха в научном сообществе Перельман прочитал в США серию лекций о своих работах. А потом вернулся в Санкт-Петербург и остался жить в квартире матери в Купчино.

Пока доказательство Перельмана проверяли ученые, он ушел с поста ведущего научного сотрудника лаборатории математической физики, уволился из Математического института и перестал общаться с коллегами. Перельман решил оставить теоретическую математику и практически совсем отстранился от мира.

В 2011 году стало известно об отказе Григория Перельмана от членства в Российской академии наук. Он практически перестал появляться на публике и до сих пор раздраженно реагирует на попытки что-то узнать о его частной жизни.