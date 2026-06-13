«Эта цифра меня пугает». Дане Борисовой — 50

Российской телеведущей Дане Борисовой 13 июня исполнилось 50 лет. Она родилась в Белоруссии в 1976 году в семье милиционера и медсестры. Вскоре вместе с родителями переехала в Норильск.

Будучи школьницей, Дана работала диктором в Норильской ГТРК. После окончания школы поступила на факультет журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова, однако учебу пришлось оставить.

В 1993-м Борисова по итогам конкурса стала ведущей передачи «Армейский магазин». Проект принес ей всероссийскую известность. В 2005-м она покинула программу.

В 1996-м стала первой российской телеведущей, которая снялась для журнала Playboy. Это стало поводом для служебного расследования, которое проводило Минобороны РФ.

Впоследствии работала в программах «Город женщин» (2003-2004, Первый канал), «Принцип домино» (2005-2006, НТВ), «Сегодня утром» (2006-2010, НТВ), «Звездный лед» (2008, «Россия»), также вела шоу «Малина» (2014, «Перец»), «Ты нам не подходишь» (2015, «Домашний»), программы «Без марафета» (2019-2020, YouTube) и «Star Парад» (2020-2022, «ФАН-ТВ»).

Кроме того, Борисова участвовала в популярных проектах «Последний герой» (2003, 2004), «Вышка» (2013), «Звезды в джунглях» (2024) и «Сокровища императора» (2025).

В 2017 году при поддержке Андрея Малахова прошла курс лечения от наркотической и алкогольной зависимости в клинике в Таиланде.

В 2022-м Борисова дебютировала в лиге «Наше дело» (поп-ММА). Она провела бой против блогера Екатерины Диденко и одержала победу решением судей. Также участвовала в спортивном шоу CarJitsu.

«Не представляю себя 50-летней, эта цифра меня пугает, и она вообще не про меня. Я чувствую себя на 30! И очень не хочу стареть», — говорила она в интервью.

Долгое время Борисова состояла в незарегистрированном браке с бизнесменом Максимом Аксеновым, в 2007-м у них родилась дочь. В 2015-м вышла замуж за бизнесмена Андрея Трощенко, однако брак не продлился и года.

Борисова на телеэкранах и в жизни — в галерее «Газеты.Ru».