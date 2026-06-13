Над Россией сбили 177 беспилотников. Военная операция, день 1571-й

🔴 ВСУ атаковали бензовоз и две цистерны с топливом в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
🔴 Четыре атаки ВСУ отражены в Севастополе за ночь и утро, сбито больше 25 БПЛА, люди не пострадали, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Движение в сторону автомобильного пункта пропуска «Джанкой» на административной границе Херсонской области и Крыма временно перекрыто из-за попытки ВСУ атаковать мосты, сообщил Сальдо.
🔴 Возгорание произошло на территории промышленной инфраструктуры в Волгоградской области после падения обломков БПЛА ВСУ, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров.
ВСУ атаковали мосты в Херсонской области на направлении Чонгара и Арабатской стрелки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
Евросоюз не захотел видеть экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера в роли переговорщика с Россией, заявил в интервью ТАСС председатель партии «Союз независимых социал-демократов» (Республика Сербская) Милорад Додик.
Страны Европейского союза требуют от Боснии и Герцеговины ввести визовый режим для граждан России, заявил в интервью ТАСС председатель партии «Союз независимых социал-демократов» (Республика Сербская) Милорад Додик.
ЕС может затянуть украинский конфликт, уступив требованиям Владимира Зеленского и начав возвращать мужчин-беженцев, пишет издание Responsible Statecraft.
🔴 В результате атаки дронов ВСУ на Темрюкский район Краснодарского края возгорание произошло на морском терминале, погиб один человек, еще трое пострадали, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
🔴 Средства ПВО за ночь сбили 177 украинских беспилотников над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей, сообщили в Минобороны РФ.
Сегодня 1571-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.