Над Россией сбили 177 беспилотников. Военная операция, день 1571-й

Средства ПВО за ночь уничтожили 177 беспилотников над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей. В результате атаки дронов ВСУ на Темрюкский район Краснодарского края произошел пожар на морском терминале. Издание Responsible Statecraft сообщило, что ЕС может затянуть украинский конфликт. «Газета.Ru» ведет хронику событий.