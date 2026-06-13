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Над Россией сбили 177 беспилотников. Военная операция, день 1571-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1571-й день
Станислав Красильников/ТАСС

Средства ПВО за ночь уничтожили 177 беспилотников над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей. В результате атаки дронов ВСУ на Темрюкский район Краснодарского края произошел пожар на морском терминале. Издание Responsible Statecraft сообщило, что ЕС может затянуть украинский конфликт. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Трансляция
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9:53

🔴 ВСУ атаковали бензовоз и две цистерны с топливом в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

9:35

🔴 Четыре атаки ВСУ отражены в Севастополе за ночь и утро, сбито больше 25 БПЛА, люди не пострадали, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

9:21

Движение в сторону автомобильного пункта пропуска «Джанкой» на административной границе Херсонской области и Крыма временно перекрыто из-за попытки ВСУ атаковать мосты, сообщил Сальдо.

9:07

🔴 Возгорание произошло на территории промышленной инфраструктуры в Волгоградской области после падения обломков БПЛА ВСУ, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

8:54

ВСУ атаковали мосты в Херсонской области на направлении Чонгара и Арабатской стрелки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

8:38

Евросоюз не захотел видеть экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера в роли переговорщика с Россией, заявил в интервью ТАСС председатель партии «Союз независимых социал-демократов» (Республика Сербская) Милорад Додик.

8:23

Страны Европейского союза требуют от Боснии и Герцеговины ввести визовый режим для граждан России, заявил в интервью ТАСС председатель партии «Союз независимых социал-демократов» (Республика Сербская) Милорад Додик.

8:16

ЕС может затянуть украинский конфликт, уступив требованиям Владимира Зеленского и начав возвращать мужчин-беженцев, пишет издание Responsible Statecraft.

8:09

🔴 В результате атаки дронов ВСУ на Темрюкский район Краснодарского края возгорание произошло на морском терминале, погиб один человек, еще трое пострадали, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

8:04

🔴 Средства ПВО за ночь сбили 177 украинских беспилотников над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей, сообщили в Минобороны РФ.

8:01

Сегодня 1571-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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