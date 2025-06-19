Социально значимые заболевания: современные подходы к профилактике и терапии

Современные подходы к профилактике и терапии социально значимых заболеваний обсудили эксперты в рамках деловой программы V Российского фармацевтического форума «Лекарственная безопасность», который состоялся 18 июня 2025 года, в стартовый день Петербургского международного экономического форума.

Своевременная профилактика и лечение основных хронических неинфекционных заболеваний играют ключевую роль в сохранении человеческого капитала. В 2025 году стартовал новый национальный проект «Продолжительная и активная жизнь», важный фокус которого сосредоточен на сокращении распространенности хронических неинфекционных заболеваний, чтобы обеспечить опережающий рост продолжительности здоровой жизни граждан. Так, в рамках нацпроекта реализуются федеральные проекты по борьбе с такими социально значимыми заболеваниями, как онкология, сахарный диабет, гепатит С. Однако наибольшая доля случаев смерти от неинфекционных заболеваний приходится на болезни сердечно-сосудистой системы, основными факторами риска возникновения которых является повышенное кровяное давление, а также болезни органов дыхания – из-за их высокой распространенности. Учитывая значительный вклад данных заболеваний в структуру смертности, их негативное влияние на показатели продолжительности здоровой жизни населения трудоспособного возраста и ассоциированные потери ВВП, принятие дополнительных мер в части профилактики, диагностики, организации оказания медицинской помощи и совершенствования лекарственного обеспечения является важным шагом на пути к улучшению здоровья нации и обеспечению устойчивого развития страны.

«Борьба с социально значимыми заболеваниями должна начинаться с профилактики, с пропаганды здорового образа жизни, с распространения культуры здоровьесбережения. Для достижения целей национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» критически важное значение приобретает решение проблемы распространенности заболеваний сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, а также внедрение дополнительных программ помощи пациентам с хроническими неинфекционными заболеваниями», – отметил президент Общероссийской благотворительной общественной организации инвалидов «Всероссийское общество гемофилии», сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев.

Эксперты обсудили, какие мероприятия необходимо внедрить в практическое здравоохранение, чтобы реализовать потенциал новых федеральных проектов и продлить трудоспособность пациентов с наиболее распространенными хроническими неинфекционными заболеваниями, прежде всего с болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением и с болезнями органов дыхания, какие прогрессивные терапевтические решения меняют парадигму помощи пациентам с хроническими неинфекционными заболеваниями, а также какие решения смогут развернуть систему медицинской помощи таким пациентам в сторону профилактики и ранней выявляемости заболеваний, чтобы существенно снизить бремя тяжелых инвалидизирующих болезней и добиться опережающего роста именно здоровой жизни людей.