В Звенигороде открылась выставка «Иван Шишкин. Мастер эпического пейзажа»

В Звенигородском Манеже торжественно открылась крупнейшая выставка работ Ивана Шишкина из собрания Русского музея. В экспозиции представлено 40 произведений знаменитого художника, позволяющих проследить его творческую эволюцию — от ранних полотен до масштабных пейзажей конца XIX века.

На выставке можно увидеть полотна, которые редко покидают фонды Русского музея – «Вид в окрестностях Петербурга», «Последние лучи», «Ручей в березовом лесу», крымские этюды и другие. Они расположены в хронологическом порядке – от первых завершенных картин художника до грандиозных пейзажей 1890-х годов. Мы видим, как совершенствовался стиль художника, изменялся и развивался его творческий метод, росло мастерство.

Помимо живописных работ, посетителей ждет иммерсивная зона, где можно буквально погрузиться в мир Шишкина: почувствовать глубину его лесных массивов, услышать звуки природы и взглянуть на картины через призму современных технологий. Такой формат делает экспозицию интересной не только знатокам живописи, но и широкой аудитории, в том числе семьям с детьми.

Открытие выставки посетили представители Министерства культуры и туризма Московской области и Администрации Одинцовского городского округа Московской области, отметившие значимость события.

«Радостно наблюдать, как развивается площадка Звенигородского Манежа. Вот уже третий проект, организованный благодаря сотрудничеству с Государственным Русским музеем, открывается в этих стенах, и, уверен, понравится посетителям. Я хотел бы поблагодарить Аллу Юрьевну Манилову, руководство Русского музея, за продолжение сотрудничества», — сказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Он назвал выставку «Иван Шишкин. Мастер эпического пейзажа» долгожданным для жителей и гостей Подмосковья проектом, широко раскрывающий талант великого русского художника.

«Поздравляю Звенигородский музей-заповедник во главе с Еленой Юрьевной Кожевниковой, всех посетителей с прекрасной возможностью познакомиться и с известными, и с редко экспонируемыми, и с самыми ранними работами Ивана Шишкина», — добавил Василий Кузнецов.

Звенигород — место, идеально подходящее для знакомства с наследием Шишкина. Город окружен живописными лесами, а сам Звенигородский Манеж — историческое здание XIX века – после реставрации 2023 года стал одной из лучших выставочных площадок Подмосковья. Просторные залы, современное освещение и удобная инфраструктура создают комфортные условия для просмотра картин. Здесь есть зона отдыха, кафе и сувенирный магазин, что делает выставку отличным вариантом для культурного досуга на выходных.

«Выставка «Иван Шишкин. Мастер эпического пейзажа» — событие значительное не только для города и региона, но и для всей страны. Имя Ивана Ивановича Шишкина известно, пожалуй, каждому русскому человеку, который хотя бы немного интересуется искусством. Все творчество художника пропитано глубоким осмыслением родной природы, уважением к ней. И я уверен, что эта экспозиция оставит глубокий след в сердце каждого, кто ее посетит», — отметил глава Одинцовского городского округа Московской области Андрей Иванов.

Выставка будет открыта до 29 июня 2025 года, предоставляя уникальную возможность увидеть работы мастера эпического пейзажа в одном из самых заповедных уголков Подмосковья.

6 марта — 29 июня 2025 года

Звенигородский Манеж, ул. Московская, 31/2

Билеты: zvenmuseum.ru/exhibition/ivan-shishkin