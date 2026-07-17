«Кровь будет на руках Сибиги»: экс-посол Украины обвинил главу МИД в своем возможном убийстве

Бывший посол Украины на Кипре Сергей Нежинский на заседании временной специальной комиссии (ВСК) Верховной рады Украины заявил о своем возможном убийстве по заказу руководителя МИД Андрея Сибиги (Сибига возглавлял украинское внешнеполитическое ведомство с сентября 2024 года, после отставки правительства 14 июля 2026-го назначен временно исполняющим обязанности министра).
«Если со мной что-нибудь случится, кровь за мою ликвидацию будет на руках главы МИД, господина Сибиги, который не защитил мою семью. Пусть я буду первым и последним», — приводит его слова украинское издание «Страна.ua».
Дипломат рассказал, что государственный секретарь МИД Украины Александр Карасевич потребовал от него назначить на должность консула гражданина Кипра Эллинаса Христодулоса. Однако Нежинский обвинил Христодулоса, его кума и бывшего посла Руслана Нимчинского, а также офицера безопасности Ярослава Белозерова в создании преступной организации. Затем дипломат обратился в Национальное агентство по предотвращению коррупции через МИД, однако вскоре его супруга получила угрозы от перечисленных лиц.
В связи с этим Нежинский обратился в полицию. По его словам, попытки напрямую связаться с Сибигой не принесли результатов. При этом из разговора с Карасевичем дипломат сделал вывод, что требование о назначении Христодулоса было личным поручением самого министра.
«В то время, когда прокурором был Юрий Луценко, велось расследование, и этот Христодулос фигурировал в нем как главный «обнальщик» [экс-президента Украины Виктора] Януковича на Кипре <…> Я, возможно, сам того не понимая, перекрыл пути и потоки определенной группе лиц, в которой Христодулос фигурирует как лицо, задействованное для вывода денег за границу», — поделился дипломат.
Полномочия Нежинского на посту посла Украины на Кипре истекли 11 июля, и он собирался лететь домой. Однако, как сообщил дипломат, сотрудники спецслужб Великобритании, Нидерландов, Польши и Италии настоятельно рекомендовали ему сменить рейс. Ему сообщили о готовящемся похищении на борту, которое якобы планировалось как месть за пресечение деятельности Христодулоса.
«Я решил ехать через Польшу. Там мы разделились с семьей. Меня до границы с Украиной сопровождали определенные зарубежные спецслужбы. А уже на Украине мне встретили другие спецслужбы», — поделился Нежинский.
Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко опубликовал в своем Telegram-канале фрагменты беседы с Нежинским во время заседания ВСК. Нардеп поинтересовался, знал ли Сибига «о засаде»?
«Я считаю его соучастником этого преступления. Это было желание отомстить за мою принципиальную позицию. И если со мной что-то произойдет, вина будет на руках Сибиги», — ответил Нежинский.
Дипломат также уточнил, что после возвращения на Украину пока не появлялся в министерстве иностранных дел, поскольку «волнуется за свою безопасность» из-за «определенных рисков». Нежинский подчеркнул, что ему необходима защита со стороны украинского президента Владимира Зеленского.
«Пересечение границы — это одна спецоперация. А вот предотвращение моей ликвидации на территории Украины — это уже другой тип спецопераций. К сожалению, МИД меня не слышит. Поэтому я надеюсь на спасение от президента», — добавил он.
«Зло, охватившее МИД»
На заседании ВСК Нежинский заявил о тотальной коррупции в украинском внешнеполитическом ведомстве. По его словам, именно взяточничество и подтолкнуло МИД Украины к решению назначить Христодулоса на должность консула.
«Это основная причина. Это зло, которое полностью охватило МИД. Моя история — лишь одна из многих, которые можно сейчас услышать <…> Есть целая система непонятных кадровых решений, которые по словам многих лиц из МИД, принимались за взятки», — сообщил он.
Нежинский уточнил, что за взятки зачастую назначаются дипломаты категории «Б», в частности, первые и вторые секретари, а расценки обсуждаются дипломатами в кулуарах. Он подчеркнул, что окончательную подпись о назначении на такие должности ставит госсекретарь.
Нежинский утверждает, что 90% послов работают «в условиях плена» — им очень сложно менять место работы чаще, чем раз в четыре года. Поэтому многие дипломаты соглашаются «что-то подписать, что-то сделать», так как «не принять определенное требование становится невероятным вызовом», поделился он.
Кроме того, дипломат утверждает, что МИД Украины сейчас якобы «наполнен шпионами РФ», потому что информация, которую получает ведомство, «сразу попадает не в те руки». В связи с этим работа в МИД становится «опасной», добавил Нежинский.
«В конце концов, 90% дипломатических работников в течение войны не вернулись на Украину <…> И это не из-за страха бусификации», — сказал дипломат.
МИД Украины пока не отреагировал на заявления Нежинского, сделанные на заседании ВСК.
Как Нежинский уходил в отставку
По информации украинского издания LB.ua, Нежинский в своем заявлении, адресованном Зеленскому, просил принять его отставку в связи с требованием Сибиги «выполнять решения, которые противоречат законодательству Украины и могут нанести вред государству».
Однако в пресс-службе МИД Украины опровергли его заявление о добровольной отставке, поскольку представление об отзыве из-за неудовлетворительных результатов работы уже было внесено.
«Опровергаем ложные и манипулятивные упреки господина Нежинского в отношении министра иностранных дел Украины или оснований, по которым может завершиться его пребывание в должности <…> Его пребывание в Республике Кипр характеризовалось инертностью, пассивностью и репутационными рисками для государства», — приводит «Укринформ» заявление внешнедипломатического ведомства.
В пресс-службе уточнили, что Нежинский не может подавать в отставку с дипслужбы, поскольку такое право есть только у дипслужащих категории «А» с рангом чрезвычайного и полномочного посла.
«Такой категории и ранга у него нет», — добавили в МИД Украины.
По информации ZN.ua, Нежинский большую часть своей карьеры не работал в структурах МИД. Ранее он был помощником народного депутата, работал в прокуратуре, структурах МВД, министерства аграрной политики, а также был советником вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Послом Украины на Кипре его назначили в июле 2025 года.