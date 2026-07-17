«Кровь будет на руках Сибиги»: экс-посол Украины обвинил главу МИД в своем возможном убийстве

Экс-посол Украины на Кипре Сергей Нежинский назвал министра иностранных дел Андрея Сибигу соучастником подготовки его заказного убийства. Дипломат связал свои подозрения с тем, что отказался назначать консулом Эллинаса Христодулоса, который известен как «главный обнальщик» украинского экс-президента Виктора Януковича на Кипре. Кроме того, бывший посол назвал коррупцию «злом, которое полностью охватило МИД». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Бывший посол Украины на Кипре Сергей Нежинский на заседании временной специальной комиссии (ВСК) Верховной рады Украины заявил о своем возможном убийстве по заказу руководителя МИД Андрея Сибиги (Сибига возглавлял украинское внешнеполитическое ведомство с сентября 2024 года, после отставки правительства 14 июля 2026-го назначен временно исполняющим обязанности министра).

«Если со мной что-нибудь случится, кровь за мою ликвидацию будет на руках главы МИД, господина Сибиги, который не защитил мою семью. Пусть я буду первым и последним», — приводит его слова украинское издание «Страна.ua».

Дипломат рассказал, что государственный секретарь МИД Украины Александр Карасевич потребовал от него назначить на должность консула гражданина Кипра Эллинаса Христодулоса . Однако Нежинский обвинил Христодулоса, его кума и бывшего посла Руслана Нимчинского, а также офицера безопасности Ярослава Белозерова в создании преступной организации. Затем дипломат обратился в Национальное агентство по предотвращению коррупции через МИД, однако вскоре его супруга получила угрозы от перечисленных лиц.

В связи с этим Нежинский обратился в полицию. По его словам, попытки напрямую связаться с Сибигой не принесли результатов. При этом из разговора с Карасевичем дипломат сделал вывод, что требование о назначении Христодулоса было личным поручением самого министра .

«В то время, когда прокурором был Юрий Луценко, велось расследование, и этот Христодулос фигурировал в нем как главный «обнальщик» [экс-президента Украины Виктора] Януковича на Кипре <…> Я, возможно, сам того не понимая, перекрыл пути и потоки определенной группе лиц, в которой Христодулос фигурирует как лицо, задействованное для вывода денег за границу», — поделился дипломат.

Полномочия Нежинского на посту посла Украины на Кипре истекли 11 июля, и он собирался лететь домой. Однако, как сообщил дипломат, сотрудники спецслужб Великобритании, Нидерландов, Польши и Италии настоятельно рекомендовали ему сменить рейс. Ему сообщили о готовящемся похищении на борту, которое якобы планировалось как месть за пресечение деятельности Христодулоса.

«Я решил ехать через Польшу. Там мы разделились с семьей. Меня до границы с Украиной сопровождали определенные зарубежные спецслужбы. А уже на Украине мне встретили другие спецслужбы», — поделился Нежинский.

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко опубликовал в своем Telegram-канале фрагменты беседы с Нежинским во время заседания ВСК. Нардеп поинтересовался, знал ли Сибига «о засаде»?

«Я считаю его соучастником этого преступления. Это было желание отомстить за мою принципиальную позицию. И если со мной что-то произойдет, вина будет на руках Сибиги», — ответил Нежинский.

Дипломат также уточнил, что после возвращения на Украину пока не появлялся в министерстве иностранных дел, поскольку «волнуется за свою безопасность» из-за «определенных рисков». Нежинский подчеркнул, что ему необходима защита со стороны украинского президента Владимира Зеленского.

«Пересечение границы — это одна спецоперация. А вот предотвращение моей ликвидации на территории Украины — это уже другой тип спецопераций. К сожалению, МИД меня не слышит. Поэтому я надеюсь на спасение от президента», — добавил он.

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«Зло, охватившее МИД»

На заседании ВСК Нежинский заявил о тотальной коррупции в украинском внешнеполитическом ведомстве. По его словам, именно взяточничество и подтолкнуло МИД Украины к решению назначить Христодулоса на должность консула.

«Это основная причина. Это зло, которое полностью охватило МИД. Моя история — лишь одна из многих, которые можно сейчас услышать <…> Есть целая система непонятных кадровых решений, которые по словам многих лиц из МИД, принимались за взятки», — сообщил он.

Нежинский уточнил, что за взятки зачастую назначаются дипломаты категории «Б» , в частности, первые и вторые секретари, а расценки обсуждаются дипломатами в кулуарах. Он подчеркнул, что окончательную подпись о назначении на такие должности ставит госсекретарь.

Нежинский утверждает, что 90% послов работают «в условиях плена» — им очень сложно менять место работы чаще, чем раз в четыре года. Поэтому многие дипломаты соглашаются «что-то подписать, что-то сделать», так как «не принять определенное требование становится невероятным вызовом», поделился он.

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Кроме того, дипломат утверждает, что МИД Украины сейчас якобы «наполнен шпионами РФ» , потому что информация, которую получает ведомство, «сразу попадает не в те руки». В связи с этим работа в МИД становится «опасной», добавил Нежинский.

«В конце концов, 90% дипломатических работников в течение войны не вернулись на Украину <…> И это не из-за страха бусификации», — сказал дипломат.

МИД Украины пока не отреагировал на заявления Нежинского, сделанные на заседании ВСК.

Как Нежинский уходил в отставку

По информации украинского издания LB.ua, Нежинский в своем заявлении, адресованном Зеленскому, просил принять его отставку в связи с требованием Сибиги «выполнять решения, которые противоречат законодательству Украины и могут нанести вред государству».

Однако в пресс-службе МИД Украины опровергли его заявление о добровольной отставке, поскольку представление об отзыве из-за неудовлетворительных результатов работы уже было внесено.

«Опровергаем ложные и манипулятивные упреки господина Нежинского в отношении министра иностранных дел Украины или оснований, по которым может завершиться его пребывание в должности <…> Его пребывание в Республике Кипр характеризовалось инертностью, пассивностью и репутационными рисками для государства», — приводит «Укринформ» заявление внешнедипломатического ведомства.

В пресс-службе уточнили, что Нежинский не может подавать в отставку с дипслужбы, поскольку такое право есть только у дипслужащих категории «А» с рангом чрезвычайного и полномочного посла.

« Такой категории и ранга у него нет », — добавили в МИД Украины.

По информации ZN.ua, Нежинский большую часть своей карьеры не работал в структурах МИД. Ранее он был помощником народного депутата, работал в прокуратуре, структурах МВД, министерства аграрной политики, а также был советником вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Послом Украины на Кипре его назначили в июле 2025 года.