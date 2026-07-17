17 июля 55-летие отмечает построивший карьеру в Голливуде российский актер, режиссер, продюсер и бодибилдер Александр Невский. «Русский Шварценеггер» полюбился зрителям не только как звезда боевиков, но и как герой многочисленных мемов.

Будущий актер Александр Курицын (первая фамилия артиста) родился 17 июля 1971 года в Москве в семье преподавателя экономики Александра Курицына и инженера Евгении Курицыной. В детстве он был очень худым и слабым — в 15 лет весил всего 60 кг при росте в 194 см, за что становился объектом насмешек со стороны учителя физкультуры.

В 1986 году Невский, впечатлившись фильмом «Рокки» со Сталлоне, занялся боксом и кикбоксингом, а позже, посмотрев «Конана-разрушителя» со Шварценеггером, увлекся бодибилдингом. Уже в 1995 году спортсмен назвал себя «самым популярным культуристом в России», хотя и признал, что никогда не выступал на профессиональных соревнованиях.

В 1996 году культурист сменил фамилию с Курицына на Невского. Позже он выпустил книгу «Как стать Шварценеггером в России» и начал вести телевизионные программы, среди которых «До 16 и старше», «Доброе утро» на ОРТ и «Партийная зона».

В сентябре 1999-го Невский переехал в Лос-Анджелес, где начал учиться актерскому мастерству. Уже в 2000-м он дебютировал в кино в эпизодической роли телохранителя в «Тихих омутах» Эльдара Рязанова.

В 2003 году артист основал продюсерскую компанию и стал выпускать фильмы с собственным участием: «Московская жара», «Форсаж да Винчи», «Убийство в Вегасе», «Черная роза», «Разборка в Маниле», «Максимальный удар», «Красные пророчества» и трилогию про Рио Браво. Его картины стабильно не окупались в прокате и получали разгромные отзывы.

В 2010 году Невский угодил в скандал, когда его представили как победителя конкурса «Мистер Вселенная». Выяснилось, что речь шла не о престижном турнире NABBA Universe, а о мероприятии федерации WBBF, где, по данным ряда публикаций, Невский не соревновался, а выступал как гость. При этом на сайте WBBF говорится, что Невский завоевал первое место в категории «Экстремальный бодибилдинг».

В России многие знают работы Невского по кинообзорам блогера BadComedian (Евгения Баженова). Он питает особую «любовь» к «русскому Шварценеггеру» и регулярно иронизирует над актерской игрой, сценариями, постановкой и монтажом выпущенных им фильмов. Сам Невский называл критика «бездарем» и шутил, что тот «на зарплате» у его PR-службы. Однако уже к 2021 году конфликт поутих: Баженов прокомментировал трейлер «Нападения на Рио Браво», назвав себя «главным фанатом» Невского и призвав его продолжать снимать кино. Актер же написал: «Благодарю BadComedian и моих российских зрителей за поддержку, шлю из ЛА наилучшие пожелания!»

Впрочем, и без Баженова Невский стал героем мемов. Фраза из уроков по фитнесу «вот так вот» (произносимая актером как «уот так уот») прочно ассоциируется с ним, как и слово «абсолютли». Дополняют образ поджатые «губы эпичности» и любовь к куриным грудкам, а цитата «Я не употреблял анаболические стероиды, я экспериментировал с ними» стала универсальным ответом на неудобные вопросы.