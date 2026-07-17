«До последней капли крови». Какими будут бои за Славянск и Краматорск?

Штурмовые группы подразделений и частей ВС РФ завязали бои на окраинах Славянска и начали просачиваться в город. Однако противник за 12 лет превратил Славянско-Краматорскую агломерацию в мощный укрепленный район, и штурм этих городов потребует от российской армии значительных усилий и времени. Как лучше действовать армии России, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Подошли вплотную

Российские войска вплотную подошли к ряду позиций ВСУ на Славянском направлении. А по некоторым данным, и вовсе начали уже заходить в Славянск. В частности, заместитель командира 9-го инженерно-саперного полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» с позывным Гагарин сообщил 16 июля, что подразделения российской армии, которые работают в Красном Лимане ДНР, добрались до окрестностей Славянска и начали в него заходить.

В оперативном искусстве есть и такой способ ведения операции — с целью скорейшего разгрома противника нанести удар по самой сильной и многочисленной группировке неприятеля, который к тому же превратил местность и расположенные на ней населенные пункты в практически непреодолимые оборонительные рубежи и позиции.

К подобным примерам относится, в частности, Белгородско-Харьковская стратегическая наступательная операция под кодовым наименованием «Полководец Румянцев», проведенная в августе 1943 года. Главный удар войск Воронежского фронта был нанесен в полосе, где Вермахт занимал наиболее укрепленные позиции и располагал наибольшим боевым и численным составом.

Но осуществление операции в соответствии с подобным замыслом (удар по самому сильному месту в обороне противника) ведет, как правило, к большим потерям наступающих войск. Так и произошло в ходе операции «Полководец Румянцев». Войска Воронежского и Степного фронтов в ходе боев и сражений потеряли 255 566 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Потери германской группы армий «Юг» за весь август составили 51 724 человека.

И в этом плане невольно возникает вопрос — стоит ли штурмовать в лоб Славянско-Краматорский укрепленный район, фортификационным оборудованием которого противник занимался более 140 месяцев? Бои за города-крепости могут по совершенно объективным причинам затянуться на многие месяцы. И такие примеры в ходе специальной военной операции, к сожалению, есть.

В частности, овладение штурмом города Торецк потребовало 22 месяца. Бои за Угледар продолжались с февраля 2022 года по октябрь 2024 года. Взятие Константиновки потребовало времени больше, чем продолжалась Сталинградская битва.

Значение Славянска и Краматорска

Стратегическое значение Славянска и Краматорска заключается в первую очередь в том, что они образуют крупнейшую подконтрольную Киеву городскую агломерацию, которая является самым важным транспортно-логистическим узлом и укрепленным районом северного Донбасса.

Более чем за 10 лет (начиная с 2014 года) города Славянск и Краматорск, а также окрестности этих населенных пунктов превращены украинской армией в мощный укрепленный район, который представляет собой важнейшее звено в системе оборонительных рубежей ВСУ в ДНР.

Как уже писала «Газета.Ru», все каменные здания здесь превращены в узлы обороны и долговременные огневые сооружения, соединенные подземными бетонированными коммуникациями. Оборудована разветвленная сеть огневых точек с созданием систем траншей и многочисленных ходов сообщения. Для личного состава ВСУ созданы заглубленные укрытия, в которых есть запасы боеприпасов, продовольствия, воды и других материальных средств.

Ближние подступы к городам Славянск и Краматорск прикрыты несколькими оборонительными рубежами, хорошо оборудованными в фортификационном отношении. Система инженерных заграждений агломерации включает минные поля, завалы, объединенные в несколько рубежей.

«Ключом» для наступления на Краматорск и Славянск стало взятие Константиновки. Для ВСУ Константиновка была одним из главных укрепленных пунктов в Донбассе. С 2014 года вокруг города была создана система хорошо укрепленных позиций.

О полном взятии Константиновки в зону контроля армии России стало известно 3 июля. Президент России Владимир Путин отмечал, что это открывает прямую дорогу для военных к продвижению на Славянск и Краматорск.

Агентство Reuters также писало, что установление контроля над Константиновкой открывает российской армии возможности для дальнейшего продвижения вдоль линии «городов-крепостей». По его оценке, это создает угрозу для Славянска и Краматорска, которые могут оказаться в зоне регулярных ударов с расстояния около 15 км.

Kremlin.ru/Reuters

Славянско-Краматорский укрепленный район, наверное, можно (разумеется, с некоторыми приближениями и допущениями) сравнить с германским Мезеритцким укрепрайоном времен Второй мировой войны (он же Regenwurmlager, он же «Лагерь дождевого червя»).

Укрепрайон считался руководством Вермахта неприступным и являлся одной из двух крупнейших оборонительных систем Германии. Однако 1-я гвардейская танковая армия генерала Катукова овладела Мезеритцким укрепрайоном всего за три дня (с 29 по 31 января 1945 года).

В сложившейся военно-политической обстановке, когда на стороне Украины чуть ли не в полном объеме задействуется совокупный военно-экономический потенциал Запада, а Киев с неослабевающими усилиями продолжает осуществлять практически стратегическую воздушно-космическую операцию по выводу России из войны (хотя и называет ее «операцией влияния»), ситуация требует принятия качественно иных полководческих решений.

Как вести бой?

Брать в лоб в ходе кровопролитных уличных боев Славянско-Краматорский укрепленный район (дом за домом, квартал за кварталом, улицу за улицей, позицию за позицией, рубеж за рубежом), да еще к тому же в течение долгих месяцев, не позволяет складывающаяся обстановка.

Противник намерен оборонять города-крепости Славянск и Краматорск до последней капли крови, ведя боевые действия по принципу «ни шагу назад», отстаивая каждый квадратный метр территории.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский недавно допускал удар Вооруженных сил России со стороны Белоруссии, но считал более вероятным продвижение частей и соединений ВС РФ с территории Брянской области на Чернигов и далее на Киев.

К подобным заявлениям со стороны командования украинской армии стоит, с одной стороны, относиться, как к элементам информационного противодействия. С другой стороны, подобный удар, окажись он на практике успешным, мог бы действительно привести к отходу частей и соединений ВСУ из Славянско-Краматорского укрепленного района без боя и последующему полному переходу Донбасса под контроль российской армии.

В общем, времени на овладение штурмом последних городов-крепостей Донбасса остается немного. Надо или как Кенигсберг в апреле 1945 года, брать их в течение трех суток, или же заставить противника без боя отступить из этого укрепленного района.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).