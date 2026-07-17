«Внешний вид и упаковка идентичны»: Россия заподозрила Иран в поставках цветов из Армении

Россельхознадзор обратился к иранской Организации по защите растений с просьбой приостановить сертификацию цветов, предназначенных для экспорта в Россию.
В ведомстве отметили резкий рост поставок из Ирана в 2026 году. В сертификатах страной происхождения продукции указана Исламская Республика, однако внешний вид цветов и упаковка «идентичны тем, что прежде ввозились из Армении», отметил Россельхознадзор.
Российская сторона ранее проинформировала об этом Иран, но, как заявили в Россельхознадзоре, ответа от Тегерана не получила.
Ограничения на ввоз товаров из Армении
С 22 мая в России действует временный запрет на поставки срезанных цветов армянского происхождения. Россельхознадзор сообщил, что при проверке 96,2 млн единиц цветочной продукции из Армении было выявлено 135 случаев нарушений. В ведомстве подчеркнули, что этот показатель составляет 77% от общего количества подобных выявлений за весь 2025 год.
Позднее ведомство ограничило ввоз из Армении свежих томатов, огурцов, перца, зеленных культур и клубники. Со 2 июня запрет распространился на вишню, черешню, абрикосы, сливы, персики, нектарины и свежий виноград. Кроме того, от Еревана потребовали приостановить сертификацию живой рыбы и рыбной продукции для экспорта в Россию.
Согласно материалам правительства Армении, в 2025 году объем экспорта свежих овощей, фруктов и цветов составил около 72,9 млрд драмов (около 15 млрд рублей), при этом 93,3% поставок пришлось на Россию.
Реакция армянских властей
На фоне введенных ограничений премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что компенсирует фермерам понесенные убытки за урожай, который они не смогут ввезти в Россию.
«Испортится перец — я заплачу за этот перец, правительство заплатит. Но в результате всего этого вырастет и производство перца в Армении, и экспорт», — заявил Пашинян.
Премьер также пообещал, что запрещенные к ввозу товары будут направлены на рынки Евросоюза и других стран.
«Ни один товар не останется. Это рынки ЕС и другие рынки», — сказал он.
Однако эксперты считают, что быстро перенаправить поставки в другие страны не получится из-за сложной логистики, иных фитосанитарных требований и высокой конкуренции.
Ограничения на ввоз армянских цветов могут обойтись экспортерам в $45–50 млн за год и поставить под угрозу крупные тепличные хозяйства, зависящие от российского рынка, заявил «Газете.Ru» бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский.
Похожую точку зрения высказал в беседе с NEWS.am экономист Сурен Парсян. Эксперт отметил, что показатели экспорта и импорта свидетельствуют: за последние пять лет зависимость Армении от России не уменьшилась, а, наоборот, усилилась.
«Если мы лишаемся возможности экспортировать эту продукцию в Россию, то фактически лишаемся и возможности ее реализации», — сказал Парсян.
Армянская газета «Жоговурд» сообщает , что перевозчики и экспортеры столкнулись с длительными проверками и дополнительными административными процедурами на границах ЕС.
«Грузовики длительно проверяют, опечатывают, задерживают по несколько дней на таможенных терминалах», — говорится в публикации.
Самые большие убытки терпят поставщики скоропортящейся продукции. Из-за ожидания товары портятся, а компании вынуждены дополнительно оплачивать стоянку и обслуживание грузовиков.
В результате себестоимость армянской продукции растет, а ее конкурентоспособность на европейском рынке снижается.
Проблему признал и вице-премьер Армении Мгер Григорян.
«Наши грузоперевозчики не хотят иметь дело с европейской границей», — заявил он на заседании правительства.