«Внешний вид и упаковка идентичны»: Россия заподозрила Иран в поставках цветов из Армении

Россельхознадзор попросил Иран приостановить сертификацию цветов для поставок в Россию. В ведомстве заявили, что иранская продукция по внешнему виду и упаковке похожа на цветы из Армении, ввоз которых был запрещен в мае. О других ограничениях российского ведомства и попытках Еревана переориентировать поставки на рынок Евросоюза — в материале «Газеты.Ru».

Россельхознадзор обратился к иранской Организации по защите растений с просьбой приостановить сертификацию цветов, предназначенных для экспорта в Россию.

В ведомстве отметили резкий рост поставок из Ирана в 2026 году. В сертификатах страной происхождения продукции указана Исламская Республика, однако внешний вид цветов и упаковка «идентичны тем, что прежде ввозились из Армении» , отметил Россельхознадзор.

Российская сторона ранее проинформировала об этом Иран, но, как заявили в Россельхознадзоре, ответа от Тегерана не получила.

Ограничения на ввоз товаров из Армении

С 22 мая в России действует временный запрет на поставки срезанных цветов армянского происхождения. Россельхознадзор сообщил, что при проверке 96,2 млн единиц цветочной продукции из Армении было выявлено 135 случаев нарушений. В ведомстве подчеркнули, что этот показатель составляет 77% от общего количества подобных выявлений за весь 2025 год.

Позднее ведомство ограничило ввоз из Армении свежих томатов, огурцов, перца, зеленных культур и клубники. Со 2 июня запрет распространился на вишню, черешню, абрикосы, сливы, персики, нектарины и свежий виноград. Кроме того, от Еревана потребовали приостановить сертификацию живой рыбы и рыбной продукции для экспорта в Россию.

Согласно материалам правительства Армении, в 2025 году объем экспорта свежих овощей, фруктов и цветов составил около 72,9 млрд драмов (около 15 млрд рублей), при этом 93,3% поставок пришлось на Россию .

Реакция армянских властей

На фоне введенных ограничений премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что компенсирует фермерам понесенные убытки за урожай, который они не смогут ввезти в Россию.

«Испортится перец — я заплачу за этот перец, правительство заплатит. Но в результате всего этого вырастет и производство перца в Армении, и экспорт», — заявил Пашинян.

Премьер также пообещал, что запрещенные к ввозу товары будут направлены на рынки Евросоюза и других стран.

«Ни один товар не останется. Это рынки ЕС и другие рынки», — сказал он.

Однако эксперты считают, что быстро перенаправить поставки в другие страны не получится из-за сложной логистики, иных фитосанитарных требований и высокой конкуренции.

Ограничения на ввоз армянских цветов могут обойтись экспортерам в $45–50 млн за год и поставить под угрозу крупные тепличные хозяйства, зависящие от российского рынка, заявил «Газете.Ru» бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский.

Похожую точку зрения высказал в беседе с NEWS.am экономист Сурен Парсян. Эксперт отметил, что показатели экспорта и импорта свидетельствуют: за последние пять лет зависимость Армении от России не уменьшилась, а, наоборот, усилилась.

«Если мы лишаемся возможности экспортировать эту продукцию в Россию, то фактически лишаемся и возможности ее реализации», — сказал Парсян.

Армянская газета «Жоговурд» сообщает , что перевозчики и экспортеры столкнулись с длительными проверками и дополнительными административными процедурами на границах ЕС.

«Грузовики длительно проверяют, опечатывают, задерживают по несколько дней на таможенных терминалах», — говорится в публикации.

Самые большие убытки терпят поставщики скоропортящейся продукции. Из-за ожидания товары портятся, а компании вынуждены дополнительно оплачивать стоянку и обслуживание грузовиков.

В результате себестоимость армянской продукции растет, а ее конкурентоспособность на европейском рынке снижается .

Проблему признал и вице-премьер Армении Мгер Григорян.

«Наши грузоперевозчики не хотят иметь дело с европейской границей», — заявил он на заседании правительства.