«Задержан и отправлен в Москву». Блогеру Илье Ремесло грозит до 10 лет по делу о фейках

Блогер Илья Ремесло задержан в рамках уголовного дела о распространении фейков о Вооруженных силах России, у него прошли обыски. Как сообщил его адвокат Сергей Бадамшин, Ремесло будет доставлен в Москву, где Басманный суд рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения. В марте 2026 года блогер был помещен в психиатрическую больницу после серии постов с резкой критикой российских властей.

У блогера Ильи Ремесло прошли обыски по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката блогера Сергея Бадамшина.

«Проведены обыски, в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения в отношении Ремесло», — цитирует адвоката ТАСС.

Ожидается, что Илью Ремесло доставят в Москву для избрания меры пресечения. Адвокат уточнил, что время заседания определит Басманный суд Москвы.

Задержание блогера

17 июля стало известно, что Илья Ремесло был задержан в Санкт-Петербурге по статье ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотиву политической ненависти»).

«Задержан. Доставляется в Москву. Здесь будут проведены следственные действия, затем будет решаться вопрос по мере пресечения», — написал его адвокат в Telegram.

Telegram-канал «112» опубликовал видео задержания блогера: на кадрах сотрудник правоохранительных органов заходит в комнату, на пороге которой вниз лицом лежит сам Ремесло в нижнем белье.

По данным источника ТАСС, дело ведет Главное следственное управление СК РФ. Поводом для задержания стал ряд постов в каналах в Telegram, с которыми связан блогер. В правоохранительных органах сообщили, что Ремесло грозит до 10 лет лишения свободы.

«Если его вина будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет», — сказал собеседник ТАСС. По его словам, такое преступление является тяжким.

Чем известен Илья Ремесло?

Илья Ремесло — юрист, блогер и общественный деятель, получивший известность благодаря расследованиям и критике представителей российской несистемной оппозиции, в частности Алексея Навального (штабы Алексея Навального признаны в РФ экстремистской организацией и запрещены).

В последние годы он регулярно направлял обращения о признании различных лиц иностранными агентами.

В марте 2026 года Ремесло оказался в центре общественного внимания после публикации в своем Telegram-канале серии постов с резкой критикой российских властей. Позднее он подтвердил, что является их автором.

Вскоре после этого блогера госпитализировали в психиатрическую больницу №3 имени Скворцова — Степанова в Санкт-Петербурге.

Что грозит блогеру?

Эксперт, адвокат Сергей Жорин в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что блогеру по вменяемой статье может грозить до 15 лет заключения.

«В зависимости от квалифицирующих признаков санкция может варьироваться от штрафа до лишения свободы на срок до 5 лет (ч. 1 ст. 207.3 УК РФ), а при наличии предусмотренных законом квалифицирующих обстоятельств — до 10 лет (ч. 2) либо до 15 лет, если наступили тяжкие последствия (ч. 3)»,

— пояснил эксперт.

Сергей Жорин напомнил, что административная отвественность установлена за ст. 20.3.3 КоАП РФ, однако если правонарушение повторное, то она переквалифицируется в уголовную.

«Уголовная ответственность по ст. 280.3 УК РФ, как правило, наступает именно за повторную дискредитацию после привлечения лица к административной ответственности по ст. 20.3.3 КоАП РФ в течение года», — отметил он.

Однако по ст. 207.3 УК РФ уголовная отвественность грозит в любом случае, даже если обвиняемый ранее не привлекался к административной ответственности за дискредитацию, пояснил адвокат.

«Это самостоятельный состав преступления, поэтому при наличии предусмотренных законом признаков уголовное дело может быть возбуждено и без предшествующего административного наказания. Что касается ранее появлявшейся информации о госпитализации в психиатрический стационар, сам по себе этот факт не означает ни освобождения от уголовной ответственности, ни автоматического направления на принудительное лечение.

Если у следствия или суда возникнут сомнения в психическом состоянии обвиняемого, может быть назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

Лишь в случае, если эксперты придут к выводу о невменяемости лица в момент совершения деяния (ст. 21 УК РФ) либо о наличии психического расстройства, препятствующего участию в уголовном судопроизводстве, суд вправе рассмотреть вопрос о применении принудительных мер медицинского характера в порядке главы 15 УК РФ. В остальных случаях ранее перенесенное психиатрическое лечение само по себе не исключает уголовную ответственность», — заключил эксперт.