«Вот так вот»: как Александр Невский стал «русским Шварценеггером» и героем мемов

17 июля актеру, бодибилдеру, продюсеру и, пожалуй, одному из главных персонажей отечественного интернет-фольклора Александру Невскому исполняется 55 лет. За свою карьеру он успел стать «русским Шварценеггером», переехать в Голливуд, сняться в десятках боевиков, обзавестись армией поклонников и не менее внушительной армией критиков. Чем прославился Александр Невский и как он живет сегодня — в материале «Газеты.Ru».

Детство и юность Александра Невского

Александр Невский (при рождении — Александр Курицын) появился на свет 17 июля 1971 года в Москве. Согласно данным из открытых источников, его отец, Александр Николаевич Курицын, преподавал экономику в МГИМО, а мать, Евгения Яновна Курицына, была инженером-приборостроителем. По рассказам самого Невского, в школьные годы он успел попробовать себя в самых разных занятиях: учился в музыкальной школе по классу виолончели, играл в баскетбол, а в 15 лет увлекся боксом и кикбоксингом. Переломным моментом стало знакомство с творчеством Арнольда Шварценеггера: увидев фотографию мускулистого «конана-варвара», Александр забросил бокс и начал качаться.

Александр Невский, 2003 год Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press

«Когда мой отец спрашивал меня, какая польза от моей груды мышц, я ему отвечал так: «Папа, я вырасту и буду символом русских мускулов. У каждого человека должна быть вера в кого-то. Я стану тем человеком, в которого будут верить сотни наших мальчишек. Я хочу доказать, что культуризм — это не только мускулы. Это способность добиться успеха в жизни», — вспоминал он.

После школы Александр поступил в Государственный университет управления, а в 1994 году получил диплом по специальности «менеджмент в тяжелой промышленности». Примерно в это же время он начал публиковать статьи о бодибилдинге и силовых тренировках, а в 1996 году сменил фамилию Курицын на творческий псевдоним Невский.

Как Александр Невский стал «русским Шварценеггером» и переехал в Голливуд

С начала 90-х Александр Невский начал регулярно появляться на телевидении в качестве эксперта по бодибилдингу. Благодаря внушительной физической форме (весе примерно 140 кг при росте приблизительно 198 см) и любви к боевикам с «железным Арни» журналисты быстро окрестили его «русским Шварценеггером». В 1994 году Невский дебютировал на телевидении в качестве ведущего программы «До 16 и старше», а с 1998-го начал вести собственную рубрику о фитнесе в передаче «Доброе утро» на ОРТ. В те же годы он выпустил несколько книг о бодибилдинге, в том числе «Как стать Шварценеггером в России», «Кикбоксер» и «Качалка для детей».

Актеры Арнольд Шварценеггер и Александр Невский realalexnevsky/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В 1999 году Александр Невский переехал в США , где изучал английский язык в Калифорнийском университете и актерское мастерство в знаменитом театральном институте Ли Страсберга. Позже он рассказывал, что именно тогда поставил перед собой цель стать актером голливудских боевиков, ориентируясь на карьеру Арнольда Шварценеггера и других звезд жанра.

«У меня никогда не было мечты уехать в Америку. Я добился успеха и популярности в России еще в середине 90-х. Но я всегда хотел сниматься в Голливуде, а это означало, что нужно было переезжать в Лос-Анджелес», — говорил он.

Со своим кумиром Александр Невский познакомился в начале нулевых. По словам актера, Шварценеггер не только поддержал его стремление сниматься в Голливуде, но и посоветовал задуматься о карьере кинопродюсера.

«Я переехал в Калифорнию в 1999-м, и в следующем году меня познакомили с Арнольдом Шварценеггером. Он посоветовал мне тогда задуматься о карьере кинопродюсера… Я горжусь тем, что он называет меня другом, ведь именно его пример вдохновил меня когда-то взяться за гантели и изменить жизнь», — рассказывал Невский.

Кинокарьера Александра Невского

Незадолго до переезда в США Александр Невский дебютировал в кино — сыграл эпизодическую роль в комедии Эльдара Рязанова «Тихие омуты» (2000). Первой голливудской работой «русского Шварценеггера» стала спортивная драма Уолтера Хилла «Обсуждению не подлежит» (2002): главные роли в картине сыграли Уэсли Снайпс и Винг Рэймс, Невский появился лишь на несколько секунд в массовке, поэтому его даже не указали в титрах. Более заметную роль Невский получил в боевике Джино Танасеску «Красный змей» (2003). Рейтинг проекта на «Кинопоиске» составляет 1,4 балла из 10.

Еще одной работой актера стал боевик «Московская жара» (2004), в котором Невский не только сыграл главную роль, но и выступил одним из авторов сценария. Несмотря на звездный актерский состав — Майкла Йорка, Эдриана Пола и Ричарда Тайсона, — картина не смогла заинтересовать ни критиков, ни зрителей: на «Кинопоиске» она имеет рейтинг 1,6 балла, а на IMDb — около 2,5. Последующие проекты Невского также были прохладно встречены публикой. Фильмы «Время перемен» (2005), «Форсаж Да Винчи» (2007), «Охотники за сокровищами» (2007) и «Убийство в Вегасе» (2010) получили на «Кинопоиске» не более 1,5 балла из 10. Исключением стала драма Софии Копполы «Где-то» (2010), удостоенная главного приза Венецианского кинофестиваля. Впрочем, роль Невского в картине была эпизодической — он появился на экране всего на несколько секунд в образе русского журналиста.

Актеры Ольга Родионова и Александр Невский на съемочной площадке фильма «Охотники за сокровищами», 2005 год Сергей Пятаков/РИА Новости

Первой и единственной на сегодняшний день режиссерской работой Невского стал боевик «Черная роза» (2014), в котором он также исполнил главную роль российского полицейского Владимира Казатова. Фильм с Кристанной Локен, Эдрианом Полом и Робертом Дави провалился в прокате и получил разгромные отзывы (1,5 на «Кинопоиске» и 25% положительных рецензий критиков на Rotten Tomatoes).

В последующие годы Невский продолжил сниматься преимущественно в независимых американских боевиках, неизменно выступая не только исполнителем главной роли, но и продюсером. Большинство проектов он выпускал через собственную компанию Hollywood Storm, которую российские СМИ и профильные ресурсы нередко называли «виртуальной киностудией», поскольку она существовала главным образом как юридическая структура для производства фильмов актера. Среди них — «Разборка в Маниле» (2016), где вместе с ним снялись Марк Дакаскос, Каспер Ван Дин, Кэри-Хироюки Тагава и Дмитрий Дюжев, «Максимальный удар» (2017) с Дэнни Трехо, Келли Ху, Эриком Робертсом и Уильямом Болдуином, а также «Красные пророчества» (2021) с Майклом Мэдсеном, Эриком Робертсом и Алексеем Чадовым. Все три картины были прохладно встречены критиками и получили низкие оценки зрителей.

Позже Невский сместил фокус с боевиков и обратился к жанру вестерна. В 2023 году вышел фильм «Нападение на Рио Браво», в котором актер сыграл русского эмигранта Ивана Турчанинова — персонажа, вдохновленного биографией реального генерала армии северян Джона Бэзила Турчина. Впоследствии он еще дважды возвращался к этой роли в продолжении истории — «Затерянные в Рио Браво» (2024) и «Золото Рио Браво: Тайна шерифа Келли» (2025). Все три фильма стали самыми высоко оцененными работами Невского: их рейтинги на «Кинопоиске» впервые превысили отметку в пять баллов.

Спортивная карьера Александра Невского и скандалы с титулами

Несмотря на многолетний образ профессионального культуриста, до переезда в США Александр Невский практически не участвовал в официальных авторитетных соревнованиях по бодибилдингу. По информации из открытых источников, в конце 80-х он занимался «оздоровительным бодибилдингом», посещал тренажерный зал в Лужниках и однажды выступил на студенческих соревнованиях по силовому троеборью. В интервью журналу «Спортивная жизнь России» в 1995 году Невский говорил, что никогда не выступал на профессиональных турнирах по бодибилдингу и не считает себя готовым к подобным соревнованиям.

Александр Невский занимается в спортзале realalexnevsky/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Тем не менее в прессе Невского регулярно представляли как обладателя различных спортивных регалий, в том числе титула «Мистер мира — 1995». Однако представители крупнейших федераций бодибилдинга — IFBB, NABBA и WABBA — заявляли, что Александр никогда не выступал на соревнованиях под их эгидой. А президент российского отделения NABBA Владимир Шубов еще в 1995 году публично говорил, что у Невского нет подтвержденных выступлений на международных турнирах. Позже сам «русский Шварценеггер» объяснял подобные сообщения ошибками своей пресс-службы и журналистов.

Новый виток конфликта произошел в конце 2009 года, когда группа известных российских бодибилдеров и спортсменов опубликовала открытое письмо, в котором заявила, что Невский не имеет отношения к профессиональному бодибилдингу и приписывает себе несуществующие спортивные достижения.

«Ответственно заявляю, что за последние 25 лет в официальных протоколах всех атлетических соревнований в Москве лицо, именующее себя Невским или Курицыным, не значится», — высказался вице-президент Федерации бодибилдинга и фитнеса России Вячеслав Каменский.

На что многократный чемпион мира Александр Яшанькин добавил: «Кто такой Александр Невский, я не знаю... вот эти его титулы — «Мистер Юниверс», «Мистер Вселенная» — неизвестно откуда взяты».

В ответ актер подчеркнул, что никогда не называл себя обладателем титулов «Мистер Вселенная» или «Мистер мира», а ответственность за подобные публикации возложил на СМИ. Он также отметил, что никогда не выступал на турнирах IFBB, NABBA и WABBA, а сотрудничал исключительно с федерацией натурального бодибилдинга INBA.

Актер и продюсер Александр Невский на пресс-конференции в конференц-зале отеля «Корстон», 2011 год Алексей Куденко/РИА Новости

Самый громкий спор разгорелся в 2010 году после победы Невского на турнире Universe, который проводила федерация WFF-WBBF в Словакии. Многие российские СМИ тогда сообщили, что актер стал «Мистером Вселенная», сравнив его достижение с победами Арнольда Шварценеггера. Позднее выяснилось, что речь идет о разных соревнованиях: Шварценеггер выигрывал конкурс NABBA Universe, тогда как Невский победил на одноименном турнире другой организации.

Конфликт Александра Невского с BadComedian

Отдельной страницей в биографии Александра Невского стало его противостояние с киноблогером Евгением Баженовым, более известным как BadComedian. В начале 2010-х последний выпустил обзоры на картины «Форсаж да Винчи», «Московская жара» и «Убийство в Вегасе», в которых высмеял игру Невского, сценарии и постановку его боевиков. Поначалу актер никак не реагировал на критику, но когда ролики Баженова о его киноработах начали набирать миллионы просмотров, между ними разгорелся публичный конфликт.

Александр Невский (слева) в фильме «Черная роза» (2014) Hollywood Storm

Впоследствии Невский объявил, что намерен бороться с использованием фрагментов своих картин в интернете, и привлек специалистов для защиты авторских прав. В результате несколько обзоров BadComedian были удалены с YouTube из-за жалоб на нарушение авторских прав, однако позднее были перезалиты. Сам Невский называл ролики Баженова «бездарными интернет-нарезками из ворованного контента», а их автора — «хейтером», который паразитирует на чужом успехе и выполняет чей-то «заказ». А в 2017 году, отвечая на вопросы подписчиков, актер неожиданно заявил, что BadComedian у него «на зарплате».

Из-за Баженова, одного из самых влиятельных и известных критиков России, к оценкам проектов Невского на профильных ресурсах стоит относиться с определенной долей скепсиса — многие голосующие, как считается, ставят низкие баллы, смотря лишь обзоры Евгения, а не сам фильм.

Мемы с Александром Невским

Во многом благодаря BadComedian Александр Невский стал одним из самых узнаваемых персонажей российского интернета и героем многочисленных мемов. Самым популярным стало выражение «Вот так вот», которое актер постоянно повторял в своих роликах с тренировками. Масла в огонь добавили студенты из Челябинска, которые в 2013 году смонтировали все случаи употребления этой фразы в один ролик.

Актеры Александр Невский и Харрисон Форд realalexnevsky/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Еще одним мемом от Невского стало слово «Абсолютли» (русифицированное произношение английского absolutely), которое, по собственному признанию, он позаимствовал у своего кумира Арнольда Шварценеггера. Позже к списку крылатых выражений от актера добавились «Экзактли», «Не принимал, но экспериментировал» и «Я ел куриные грудки, я ел салаты».

Личная жизнь Александра Невского

Александр Невский был официально женат один раз, детей у него нет. По информации из открытых источников, в юности он состоял в браке с девушкой по имени Екатерина, с которой познакомился в студенческие годы.

«Мне сказали, что есть первая красавица в институте, которая все время меня пародирует... Так мы с ней познакомились. Стали ходить по театрам», — вспоминал он в 2005 году.

В 2000 году Александр и Екатерина поженились. По рассказам актера, первые годы жизни в Америке были для них непростыми — приходилось на всем экономить и привыкать к новой стране.

«Когда мы уехали в США, ничего веселого поначалу не было. Мы начали считать деньги, никого не знали, нас никто не знал… Кате было очень непросто. Она четыре раза в день стояла у плиты и готовила мне еду… Но я это оценил», — рассказывал Невский.

Александр Невский и Татьяна Нева realalexnevsky/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Супруги прожили вместе около 15 лет, после чего развелись. По словам Невского, причиной расставания стало то, что их отношения «просто исчерпали себя». После развода актеру неоднократно приписывали романы с представительницами шоу-бизнеса, в том числе с его партнершей по шоу «Танцы со звездами», чемпионкой мира по спортивным бальным танцам Оксаной Сидоренко — и телеведущей и моделью Марией Гурьевой.

В настоящее время, согласно его поклонникам и совместным фото в соцсетях, артист встречается с актрисой и моделью Татьяной Невой.

Чем сегодня занимается Александр Невский

Сегодня Александр Невский продолжает жить в Лос-Анджелесе, где развивает собственную продюсерскую компанию Hollywood Storm, параллельно работая как актер и сценарист. «Русский Шварценеггер» активно ведет личный блог, в котором рассказывает о съемках новых фильмов, встречах с голливудскими актерами и, конечно же, своих тренировках.

Актер Александр Невский в фильме «Нападение на Рио Браво» (2022) Hollywood Storm, ETA Films

В мае 2026 года Невский на радость поклонникам сообщил, что готовится попробовать себя в новом жанре.

«Моим следующим проектом станет фильм ужасов. Не могу дождаться!» — написал он в соцсетях.