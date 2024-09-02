Путин примет участие в работе Восточного экономического форума 4–5 сентября

Президент России Владимир Путин 4–5 сентября совершит рабочую поездку в Дальневосточный федеральный округ (город Владивосток), в ходе которой примет участие в IX Восточном экономическом форуме. Тема форума в этом году – «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности».

На 4 сентября запланированы переговоры Президента России с Премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, а также беседы с заместителем Председателя КНР Хань Чжэном и заместителем Председателя Правительства Республики Сербии Александром Вулиным.

Глава государства осмотрит интерактивную презентацию результатов развития Дальнего Востока с подключением по видео-конференц-связи резидентов ТОРов, готовых к запуску своих производств, и проведет совещание по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа.

В тот же день состоится рабочая встреча Президента России с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

5 сентября центральным событием Восточного экономического форума станет пленарное заседание с участием Владимира Путина, Анвара Ибрагима и Хань Чжэна.