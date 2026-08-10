Полки магазинов пустеют: на Украине объяснили дефицит товаров ударами России

Страна.ua: полки магазинов в Киеве опустели после ударов России по складам

Полки магазинов в Киеве, Киевской области и других регионов Украины опустели после ударов армии России по использовавшимся для хранения оружия складам, сообщают местные жители и СМИ. Информацию о проблемах с логистикой подтверждают пресс-службы торговых сетей. Эксперты предупреждают, что повреждения складов приведут не только к уменьшению ассортимента, но и росту цен.

В супермаркетах Киева начался дефицит продуктов. Как утверждает украинское издание «Страна», это стало следствием российских ударов.

«В Киеве пустые полки в магазинах «Сельпо» и «Фора», сообщают местные паблики. Ранее владеющая ими компания Fozzy сообщала о возможном дефиците продуктов после российского удара в ночь на 5 августа»,

— пишет издание.

Таже по информации портала, дефицит товаров замечен и в супермаркете Novus в Киевской области. По словам очевидцев, активнее всего украинцы разбирают воду, туалетную бумагу, муку, сахар и алкоголь .

На опубликованных фотографиях видны пустые холодильники для мяса, полки для хлеба, яиц и молочной продукции, а также корзины для овощей и фруктов . Местные жители делятся кадрами, на которых пустые полки заполнили бутылками с водой и кока-колой.

На заданный в соцсетях вопрос о том, является ли «снижение ассортимента» временными трудностями или дальше ситуация усугубится, пресс-служба «Форы» ответила:

«Мы понимаем, что вы не увидели на полках привычных товаров. К сожалению, сейчас мы оказались в очень непростой ситуации: вследствие российских атак были уничтожены важные склады хранения продукции . Из-за этого в магазинах временно может быть значительно меньший выбор товаров, а отдельные позиции могут отсутствовать».

В разговоре с телеканалом «Киев24» представители Fozzy Group утверждают, что дефицита товаров у них нет, а пустые полки якобы являются следствием повреждения двух распределительных центров.

В «Сельпо» на пустующих полках разместили таблички о том, что товары отсутствуют «вследствие атак на логистическую инфраструктуру».

По данным издания «Украина.ру», дефицит товаров затронул супермаркеты не только столичного региона:

«В Виннице — центре украинского плодородия — пустые полки в магазинах. Чтобы нечего было есть на Украине летом — это надо уметь до такого довести».

Также издание сообщает о нехватке продуктов в супермаркетах Чернигова и Полтавы.

Удары по складам

Утром 5 августа пресс-служба министерства обороны России объявила об ударах по складам, связанным с Вооруженными силами Украины (ВСУ).

«Нанесен массированный удар <…>, в результате которого поражены транспортно-логистические и распределительные центры в городе Киеве и Киевской области, задействованные в хранении, доставке различных вооружений и грузов военного назначения, в производстве и распределении беспилотных летательных аппаратов», — писали представители Минобороны.

Позже в ведомстве уточнили, что были нанесены удары по логистическим центрам «МЛП-Чайка», «Транс-логистик» и «Эпицентр» в Киеве и «Бровары», «Терминал Бровары» и «Рабен Украина», а также терминалу «Новой почты». Все эти объекты использовались для хранения и транспортировки оружия ВСУ .

Генеральный директор украинской компании «Бюро инвестиционных программ» Александр Бондаренко в эфире «Киева24» заявил, что страна потеряла около 400 тыс. кв. м логистической инфраструктуры. Особенно критической он назвал ситуацию с холодильными складами, которых в Киевской области не хватало и раньше. Именно их выход из строя и стал причиной исчезновения на полках мяса, овощей и фруктов.

«Теперь категорию «fresh» («свежее». — «Газета.Ru») для киевских магазинов приходится доставлять из других областей и перестраивать логистику. Если удары будут продолжаться в таких темпах, вопрос обеспечения продуктами к концу года станет значительно острее»,

— сказал эксперт.

Кроме того, 1, 2 и 5 августа совладелица крупнейшего украинского маркетплейса Rozetka Ирина Чечоткина заявляла в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о якобы ударах беспилотников и ракет по складам компании в Киевской области. В результате два объекта, в том числе самый крупный, получили повреждения.