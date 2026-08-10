10 августа — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

10 августа в мире напоминают о важности развития «зеленой» энергии и сохранении популяции львов. Православные верующие чтут Смоленскую икону Божией Матери — одну из главных святынь русской земли. В Эквадоре отмечают день независимости, а в Зимбабве — день национальных героев. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 10 августа и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и мире 10 августа

* Международный день биодизеля

10 августа 1893 года немецкий изобретатель Рудольф Дизель запустил первый в мире двигатель внутреннего сгорания, работающий на арахисовом масле. Ученый был убежден, что будущее — за растительным топливом, и оказался прав, хотя его идеи опередили время более чем на столетие. Неофициальный праздник напоминает о возможностях экологичного топлива и призывает привлечь внимание к теме «зеленой» энергетики.

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* Всемирный день льва

Лев — царь зверей, и у него с 2013 года есть свой праздник. Его инициаторами стали Дерек и Беверли Жубер — знаменитые кинематографисты National Geographic, исследователи и защитники дикой природы из Ботсваны. Цифры говорят сами за себя: за последние 100 лет популяция львов в дикой природе сократилась более чем на 90% — сейчас в Африке осталось менее 20 тысяч особей. Основные угрозы — браконьерство, уничтожение естественной среды обитания и конфликты с людьми. День льва призван привлечь внимание к этой проблеме и напомнить: сохранить этих величественных хищников для будущих поколений можно только совместными усилиями.

* День попутного ветра

Попутный ветер — символ удачи, движения вперед и перемен к лучшему. Неофициальный праздник посвящен путешественникам, яхтсменам и романтикам дальних дорог. Попутный ветер в морской культуре важен во время путешествий, благодаря ему можно увеличить скорость и быстрее достичь желаемой цели. Поэтому день часто связывают со сменой обстановки, переездами и началом новых жизненных этапов. Выражение «попутного ветра» метафорически означает «желаю удачи» в достижении целей.

Необычные праздники 10 августа День харизматичных личностей. Праздник в честь людей, которые умеют заражать окружающих своей энергией и вдохновлять на великие дела. День заботливого мужа. Посвящен мужчинам, заботящихся о женах и семье. Сегодня отличный повод поблагодарить супруга за помощь в быту и внимание.

Что отмечают в разных странах 10 августа

День благодарности группе Duran Duran — США. Duran Duran — британская поп-рок-группа 1980-х, чье творчество, яркий стиль и инновационные музыкальные клипы покорили миллионы фанатов по всему миру. 10 августа родился радиоведущий из Лос-Анджелеса Джефф Томас, который одним из первых начал крутить песни Duran Duran в эфире американского радио. С тех пор музыканты стали очень популярны в США, а день благодарности группе — повод переслушать любимые композиции коллектива.

День святого Лаврентия — Италия. Сегодня католики вспоминают святого Лаврентия — одного из самых почитаемых раннехристианских мучеников. Согласно преданию, Лаврентий был диаконом Римской церкви и принял мученическую смерть во время гонений при императоре Валериане в 258 году. Святой Лаврентий считается покровителем поваров, библиотекарей и бедняков. В Италии в этот день проходят торжественные мессы и городские празднества.

День независимости — Эквадор. 10 августа 1809 года Эквадор провозгласил «первый крик о независимости» (исп. Día del Primer Grito de Independencia) в городе Кито. Страна стала одной из первых территорий в Латинской Америке, поднявших восстание против испанской колонизации. Окончательную независимость государство получило в 1822 году.

День национальных героев — Зимбабве. Государственный праздник посвящен памяти погибших в борьбе за свободу своей страны — тем, кто сражался против колониального режима и за независимость страны, провозглашенной в 1980 году. Главные церемонии проходят в столице — городе Хараре.

Религиозные праздники 10 августа

День Смоленской иконы Божией Матери, именуемой «Одигитрия»

Смоленская икона Божией Матери — одна из самых почитаемых и древнейших святынь. Одигитрия в переводе с греческого означает «путеводительница». По церковному преданию, ее написал Лука еще при жизни Богородицы. Икона долгое время находилась в Константинополе, пока в 1046 году не была перенесена в качестве приданого византийской принцессы Анны на Русь. С 1101 года образ хранился в Смоленском соборном храме, так и возникло его современное название. Верующие молятся святыне о защите от врагов, исцелении телесных и глазных болезней, избавлении от эпидемий.

День памяти апостолов от 70 Прохора, Никанора, Тимона и Пармена, диаконов

Четыре апостола от семидесяти Прохор, Никанор, Тимон и Пармен были избраны первыми диаконами в Иерусалимской церкви. Согласно книге Деяний апостолов, после Пятидесятницы число христиан в Иерусалиме стало стремительно расти. Апостолам понадобились помощники, которые будут помогать в делах милосердия и заботиться о нуждающихся, в первую очередь о вдовах и бедных. Так возникло диаконское служение — первое в христианской истории.

10 августа Русская православная церковь также чтит: • память святителя Питирима, епископа Тамбовского (1698);

• память преподобного Моисея, чудотворца Печерского, в Дальних пещерах (XIII–XIV);

• память мучеников Иулиана (II в.), Евстафия (ок. 316) и Акакия (ок. 321);

• память преподобного Павла Ксиропотамского (820);

• память священномученика Николая Пономарева, диакона (1918).

Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Народные праздники и приметы 10 августа

* Прохоры-Пармены

В народном календаре 10 августа — день Прохора и Пармена, или Прохоры-Пармены. Этот праздник был посвящен двум апостолам от семидесяти. На Руси день Прохора-Пармена считался также праздником кузнецов — их в этот день особенно чествовали, благодарили за работу и щедро одаривали.

Главное правило дня гласило: «Прохоры-Пармены — не затевай мены». Считалось, что любые торговые операции и обмены в этот день обречены на неудачу — купленные или выменянные вещи быстро ломались или терялись. В народе также отправлялись в лес — к этому времени в средней полосе уже поспевали первые осенние грибы.

Именины 10 августа

* Анастасия,

* Антонина,

* Василий,

* Доримедонт,

* Евстафий,

* Елена,

* Ефим,

* Иван,

* Моисей,

* Никанор,

* Павел,

* Прохор,

* Тимон,

* Юлиан.

Приметы 10 августа

Если в этот день стоит теплая, сухая и ясная погода — осень будет продолжительной и погожей.

Пошел дождь — жди затяжной осени, сырой и холодной.

Порывистый ветер — к раннему листопаду и холодам.

Много росы на рассвете — к обильному урожаю овса.

Муравьи активно таскают хвою и солому в муравейники — зима будет морозной.

Лунный календарь 10 августа

Фаза Луны: убывающая, 27-й лунный день.

Луна в знаке Рака.

27-й лунный день — время завершения дел и подведения итогов. Астрологи рекомендуют воздерживаться от новых начинаний и сосредоточиться на анализе проделанной работы.

Луна в Раке усиливает эмоциональность и интуицию, благоприятствует домашним делам и общению с близкими. Энергия дня подходит для интеллектуальной деятельности и решения текущих вопросов, но не для долгосрочных проектов.

10 августа родились люди под знаком зодиака Лев, относящимся к стихии Огня и управляемым Солнцем. Рожденные в этот день обладают сильным характером, щедры, великодушны и всегда готовы прийти на помощь.

Какие исторические события произошли 10 августа

* 586 год до н. э. — вавилонский царь Навуходоносор II разрушил Иерусалим и сжег Первый Храм, построенный царем Соломоном. Это положило начало Вавилонскому пленению евреев.

* 843 год — Верденский договор окончательно разделил империю Карла Великого между его тремя внуками, став основой для будущих государств Европы: Франции, Германии и Италии.

* 1792 год — во время Великой французской революции произошло восстание в Париже: был взят штурмом дворец Тюильри, а Людовик XVI арестован и отстранен от власти.

* 1809 год — Эквадор впервые провозгласил независимость от Испании, хотя окончательно освободился только в 1822 году.

* 1846 год — в США на средства английского химика Джеймса Смитсона открылся Смитсоновский институт — важнейший научно-исследовательский центр.

* 1876 год — между двумя канадскими городами в провинции Онтарио состоялся первый в мире междугородный телефонный звонок.

* 1897 год — немецкий химик Феликс Хоффманн синтезировал ацетилсалициловую кислоту — будущий аспирин, один из самых популярных препаратов XX века.

* 1905 год — во французском городе Булонь-сюр-Мер прошел первый Всемирный конгресс эсперантистов, собравший почти 700 участников.

* 1911 год— британский парламент утвердил акт, лишивший палату лордов права абсолютного вето, ограничив ее влияние.

* 1985 год — Майкл Джексон приобрел права на весь музыкальный каталог The Beatles за $47,5 млн, вызвав скандал и недовольство Пола Маккартни.

Кто родился 10 августа

* В 1709 году родился Иоганн Георг Гмелин — немецкий натуралист, врач и путешественник, автор трудов о Сибири.

* В 1737 году родился Антон Лосенко — русский художник, основоположник исторической живописи в России.

* В 1780 году родился Федор Гааз — московский врач немецкого происхождения, прославившийся благотворительной деятельностью.

* В 1929 году родился Олег Стриженов — актер, народный артист СССР, сыгравший десятки ролей в театре и кино («Овод», «Сорок первый», «Звезда пленительного счастья»).

* В 1937 году родился Анатолий Собчак — политик, первый мэр Санкт-Петербурга, отец Ксении Собчак.

Кто скончался 10 августа • В 1745 году умер Григорий Чернышев — русский военачальник и государственный деятель, сподвижник Петра I.

• В 1896 году разбился Отто Лилиенталь — немецкий инженер, один из пионеров авиации, объяснивший причины парения птиц.

• В 2024 году умерла Галина Зыбина — советская легкоатлетка, заслуженный мастер спорта СССР.

Кто отмечает день рождения

* 86 лет исполняется Вениамину Смехову — советскому и российскому актеру театра и кино, режиссеру и писателю.

* 79 лет исполняется Иэну Андерсону — британскому музыканту и фронтмену группы Jethro Tull.

* 66 лет исполняется Антонио Бандерасу — испанскому и американскому актеру и режиссеру.

* 55 лет исполняется Лука Гуаданьино — итальянскому кинорежиссеру и сценаристу, автору фильма «Назови меня своим именем».

* 55 лет исполняется Рою Кину — ирландскому футболисту и тренеру, легенде клуба «Манчестер Юнайтед».

* 29 лет исполняется Кайли Дженнер — американской предпринимательнице и звезде реалити-шоу «Семейство Кардашьян».