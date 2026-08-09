«Придаст уверенности». Как Россия и Китай используют дефицит ракет у США?

Власти США опасаются, что публикации информации об истощении у американской армии запасов оружия из-за войны с Ираном может «придать уверенности» России и Китаю в случае, если они захотят начать конфликт с Вашингтоном. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на опрошенных чиновников и экспертов.
По подсчетам издания, для ударов армии США по Ирану были потрачены тысячи ракет стоимостью в миллионы долларов, их производство может занять годы. Кроме того, защита от ответных ударов Тегерана истощила запасы зенитных ракет так сильно, что администрация Штатов оказалась обеспокоена и задержала поставки снарядов европейским и азиатским странам.
Также Вашингтон оказался вынужден перебросить на Ближний Восток корабли, самолеты и подразделения противовоздушной обороны (ПВО) из других регионов. Это повлекло бы ослабление американского присутствия в Европе и Азии и «имело бы долгосрочные последствия и вызывает растущую обеспокоенность в военных и разведывательных кругах», сказали опрошенные газетой чиновники.
«Невозможно, чтобы это не оказало существенного влияния на решения России и Китая. Они могут предпринять что-то вполне преднамеренное в выбранное ими время, потому что, имейте в виду, нам потребуются годы, чтобы восстановить свои вооруженные силы»,
— добавил NYT старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Том Карако.
Два американских чиновника сказали газете, что перед началом войны в Иране председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн предупреждал президента США Дональда Трампа о рисках при использовании истощенных запасов оружия. Однако глава Белого дома все равно начал конфликт, считая, что сможет быстро одержать победу.
Оценки запасов
Собеседники NYT раскрыли, что у армии США осталось менее 1,7 тысячи зенитных ракет для комплексов ПВО Patriot. При этом за полгода войны американцы потратили более 1,5 тысячи этих снарядов, а на восстановление их запасов уйдет более двух лет.
Как передает телеканал ABC News, армия США потратила около 65% запасов снарядов для Patriot и половину зенитных ракет THAAD.
Полковник армии США в отставке Роберт Гамильтон в разговоре с телеканалом PBS News заявил, что Вашингтон для пополнения собственных запасов начал изымать боеприпасы к Patriot, уже оплаченные европейскими покупателями американского оружия.
«Цифры, которые я вижу, относятся к периоду до войны, когда их было около 2330. Сейчас их осталось около 800. Таким образом, мы израсходовали почти две трети наших ракет для Patriot», — добавил военный.
Также по его информации, военно-промышленный комплекс США производит около 600 ракет в год. А планы по расширению производства до 2 тысяч единиц удастся реализовать только к 2032 году.
Трамп отрицает и угрожает
6 августа Трамп в своей соцсети Truth Social назвал ложными публикации СМИ о дефиците снарядов.
«У США огромное количество запасов боеприпасов, особенно определенных типов. Кроме того, (они) производятся и доставляются в США по потребности в огромных объемах»,
— утверждает он.
Более того, Трамп пригрозил «долгими тюремными сроками» тем, кто распространяет «сливы информации». Таким образом он отреагировал на публикацию газеты The Wall Street Journal (WSJ), в которой говорилось, что на совещании кабинета министров Трамп потребовал от военного министра Пита Хегсета объяснений из-за истощения запасов ракет.
По словам источников WSJ, президент США отдал распоряжение о начале расследования, чтобы выяснить, кто разглашает информацию о дефиците боеприпасов. Утверждается, что появление в прессе на протяжении нескольких недель негативных заголовков «свели Трампа с ума».