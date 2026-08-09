«Придаст уверенности». Как Россия и Китай используют дефицит ракет у США?

Белый дом опасается, что из-за публикаций об истощении у армии США запасов оружия Россия и Китай могут стать увереннее в случае появления у них желания начать конфликт с Вашингтоном, пишет NYT. По оценкам экспертов, американская армия за полгода войны с Ираном потратила от половины до 65% своего арсенала зенитных ракет. Трамп дефицит оружия отрицает и грозит уголовным преследованием за публикации об обратном.

Власти США опасаются, что публикации информации об истощении у американской армии запасов оружия из-за войны с Ираном может «придать уверенности» России и Китаю в случае, если они захотят начать конфликт с Вашингтоном. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на опрошенных чиновников и экспертов.

По подсчетам издания, для ударов армии США по Ирану были потрачены тысячи ракет стоимостью в миллионы долларов, их производство может занять годы. Кроме того, защита от ответных ударов Тегерана истощила запасы зенитных ракет так сильно, что администрация Штатов оказалась обеспокоена и задержала поставки снарядов европейским и азиатским странам .

Также Вашингтон оказался вынужден перебросить на Ближний Восток корабли, самолеты и подразделения противовоздушной обороны (ПВО) из других регионов. Это повлекло бы ослабление американского присутствия в Европе и Азии и «имело бы долгосрочные последствия и вызывает растущую обеспокоенность в военных и разведывательных кругах», сказали опрошенные газетой чиновники.

«Невозможно, чтобы это не оказало существенного влияния на решения России и Китая. Они могут предпринять что-то вполне преднамеренное в выбранное ими время, потому что, имейте в виду, нам потребуются годы, чтобы восстановить свои вооруженные силы»,

— добавил NYT старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Том Карако.

Два американских чиновника сказали газете, что перед началом войны в Иране председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн предупреждал президента США Дональда Трампа о рисках при использовании истощенных запасов оружия. Однако глава Белого дома все равно начал конфликт, считая, что сможет быстро одержать победу.

Оценки запасов

Собеседники NYT раскрыли, что у армии США осталось менее 1,7 тысячи зенитных ракет для комплексов ПВО Patriot. При этом за полгода войны американцы потратили более 1,5 тысячи этих снарядов, а на восстановление их запасов уйдет более двух лет.

Как передает телеканал ABC News, армия США потратила около 65% запасов снарядов для Patriot и половину зенитных ракет THAAD .

Полковник армии США в отставке Роберт Гамильтон в разговоре с телеканалом PBS News заявил, что Вашингтон для пополнения собственных запасов начал изымать боеприпасы к Patriot, уже оплаченные европейскими покупателями американского оружия.

«Цифры, которые я вижу, относятся к периоду до войны, когда их было около 2330. Сейчас их осталось около 800. Таким образом, мы израсходовали почти две трети наших ракет для Patriot », — добавил военный.

Также по его информации, военно-промышленный комплекс США производит около 600 ракет в год. А планы по расширению производства до 2 тысяч единиц удастся реализовать только к 2032 году.

Трамп отрицает и угрожает

6 августа Трамп в своей соцсети Truth Social назвал ложными публикации СМИ о дефиците снарядов.

«У США огромное количество запасов боеприпасов, особенно определенных типов. Кроме того, (они) производятся и доставляются в США по потребности в огромных объемах»,

— утверждает он.

Более того, Трамп пригрозил «долгими тюремными сроками» тем, кто распространяет «сливы информации» . Таким образом он отреагировал на публикацию газеты The Wall Street Journal (WSJ), в которой говорилось, что на совещании кабинета министров Трамп потребовал от военного министра Пита Хегсета объяснений из-за истощения запасов ракет.