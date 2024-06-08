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Развитие ответственного отношения к животным обсудили на ПМЭФ-2024

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На Петербургском международном экономическом форуме прошла сессия, посвященная ответственному отношению к животным. Организатором сессии выступил фонд «Инносоциум» — социальная платформа фонда «Росконгресс».

Эксперты обсудили как развивается гуманное и осознанное обращение с животными в России и какие основные проблемы есть на этом пути.

В дискуссии приняли участие президент благотворительного фонда «Ника» Вера Митина, директор центра помощи бездомным животным «Берегиня» и член ассоциации «Благополучие животных» Ольга Келли, президент благотворительного фонда «Банк еды «Русь» Юлиа Назарова, директор СРО «Национальная ветеринарная палата», к.б.н. Диана Насырова.

Участие в обсуждении онлайн приняли заместитель директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ Минприроды России Мария Деревянко, заместитель директора Департамента ветеринарии Минсельхоза России Ольга Николаичева, начальник отдела ветеринарного законодательства Департамента
ветеринарии Минсельхоза России Ярослава Аникеева, начальник Управления государственного надзора в области обращения с животными и ветеринарного контроля Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области Николай Муравьев.

По данным Всероссийской переписи животных, проведенной Центром изучения питания и благополучия животных в 2023 году, в России сейчас живет 74,8 млн кошек и собак, 56% семей имеют домашнего питомца. При этом меняется роль животных в обществе — почти 86% опрошенных воспринимают кошек и собак не просто как животных, а как членов семьи и друзей.

В этой ситуации особенно острыми становятся вопросы, касающиеся бездомных животных, которых сейчас в нашей стране насчитывается почти 4 млн. Дело осложняется сохраняющимися пробелами в регулировании как на федеральном, так и на региональном уровне, а также нехваткой государственных ресурсов для работы с животными на местах.

В то же время силами неравнодушных людей по всей стране — зооволонтеров, сотрудников фондов, благотворителей и просто любителей животных — обеспечивается поддержка приютов, лечение животных и поиск новых хозяев.

По мнению президента благотворительного фонда «Ника» Веры Митиной, сейчас назрела необходимость создания отдельного государственного института, отвечающего за политику ответственного обращения с животными. «Россия, как социальное государство, должна быть территорией безопасности для животных и людей. И учреждение должности Уполномоченного по вопросам защиты животных на федеральном и региональном уровнях способствовало бы решению проблемы роста безнадзорных животных», — уверена Митина.

Кроме того, руководитель «Ники» обратила внимание на еще одну проблему в сфере бездомных животных — отсутствие качественной реализации программы ОСВВ (отлов- стерилизация-вакцинация-выпуск) на федеральном уровне. По ее словам, опыт отдельных городов и регионов, таких как Московская область, Казань, Нижний Новгород показал, что в результате правильной реализации программы ОСВВ за короткий срок можно на 30% уменьшить количество безнадзорных животных на улицах и случаев покусов.

Также участники сессии обсудили инициативу Минприроды, которое сейчас готовит законопроект о регистрации домашних питомцев в федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии. Это поможет сократить популяцию питомцев без владельцев, повысит уровень персональной ответственности владельцев животных и упростит поиск пропавших собак и кошек.

В свою очередь, начальник Управления государственного надзора в области обращения с животными и ветеринарного контроля Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области Николай Муравьев рассказал о результатах программы обязательной регистрации домашних животных в Подмосковье, которая действует с сентбяря 2023 года.

Регистрацию уже прошли почти 7 тыс. собак. Всем питомцам присвоены персональные номера, а информация о них внесена в соответствующий реестр домашних животных региона. Процедура бесплатна и не занимает много времени.

Участники дискуссии также особо отметили важность развития в обществе pet friendly культуры, то есть дружелюбной по отношению к животным. Она охватывает разные аспекты — от максимальной приспособленности общественных пространств для животных до воспитания ответственного отношения к питомцам у населения.

«Просвещение детей в области правильного и гуманного обращения с животными должно идти от детского сада до студенческой скамьи», — подчеркнула директор центра помощи бездомным животным «Берегиня», член ассоциации «Благополучие животных» Ольга Келли.

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