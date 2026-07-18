«Чрезвычайно ценный опыт». Германия начала брать «уроки войны» у ВСУ

Германия перенимает боевой опыт Украины, чтобы реформировать свои вооруженные силы, заявил немецкий генерал Кристиан Фройдинг. Десятки украинских военных уже посетили полигоны в Германии, где поделились навыками использования беспилотников. Обмен опытом происходит на фоне подготовки Берлина к потенциальному военному конфликту с Москвой уже к 2029 году. Однако «немецкий народ не хочет войны». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Бундесвер обращается к Вооруженным силам Украины (ВСУ) за опытом боевых действий, заявил командующий сухопутными войсками Германии Кристиан Фройдинг.

«То, чему мы учимся на примере войны на Украине, должно повлиять на то, как мы ведем боевые действия, а значит, и на то, как мы организуемся, закупаем технику и вооружаемся. Мы — близкие партнеры, и мы поддерживаем друг друга <…> Безопасность Европы и Украины неразрывно связаны», — сказал он в интервью Financial Times (FT).

Генерал рассказал, что в рамках соглашения между Киевом и Берлином несколько десятков украинских военнослужащих в течение последних месяцев посетили немецкие полигоны, чтобы поделиться своим опытом в использовании БПЛА и защите от дронов. Этот опыт «чрезвычайно ценен» для немецких военных, подчеркнул он.

«Было много новых аспектов, которые мы не смогли бы так же хорошо понять без поддержки украинцев», — поделился военачальник.

По информации FT, немецкий генерал стал ключевым связующим звеном между Берлином и Киевом . С 2022 по 2025 год он курировал немецкую военную помощь Киеву и регулярно посещал Украину.

По утверждению Фройдинга, украинские войска численностью 800 тыс. военнослужащих не только «самые крупные» в Европе, но и «самые опытные в боевых действиях». Используя знания ВСУ, Германия намерена реформировать свои вооруженные силы. В частности, министерство обороны увеличило бюджет Бундесвера на ближайшие пять лет — теперь он превышает €700 млрд евро. В связи с этим Фройдинг считает, что армия Германии переживает фундаментальные изменения.

« Стратегическая культура Германии меняется », — сказал он.

Кроме того, генерал ответил, будут ли немецкие солдаты без колебаний вступать в прямой бой с российскими войсками в случае необходимости.

«Вот четкое заявление и четкая гарантия: на Германию и немецкую армию можно полагаться безоговорочно», — подчеркнул Фройдинг.

В июне Фройдинг заявил, что Германия должна быть готова к потенциальному конфликту с Россией к 2029 году. Он уточнил, что это «не немецкие сроки, а разведывательные данные, согласованные с НАТО». Он подчеркивал, что бундесверу необходимо улучшить свои возможности, чтобы быть готовым к любому сценарию, даже если «бой уже сегодня вечером».

«Немецкий народ не хочет войны»

Однако война с Россией не входит в интересы Германии, сообщил сопредседатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и член бундестага Тино Хрупалла.

«Войны не в наших интересах. Немецкий народ не хочет войны — и уж точно не против России <…> Нам нужен новый порядок европейской безопасности с Россией в качестве партнера, диалог, энергетическое партнерства и хорошие отношения», — приводит его слова Telegram-канал Clash Report.

Кроме того, Берлин не располагает деньгами налогоплательщиков для ведения опосредованных войн, которые не в интересах страны, добавил Хруппала.

Примечательно, что в первом полугодии 2026-го Федеральное ведомство по делам семьи и гражданского общества получило от жителей Германии почти 5,9 тыс. заявлений об отказе от военной службы – вдвое больше, чем за весь 2025-й. По данным RND, в прошлом году было подано менее 3,9 тыс. таких заявлений.

Издание связывает эти изменения со сложной обстановкой в сфере безопасности и новой моделью воинского учета, действующей в ФРГ с начала 2026 года. Теперь немецкие юноши обязаны проходить медкомиссию. Сейчас бундесвер комплектуется исключительно добровольцами. Однако при нехватке солдат власти могут запустить обязательный призыв, отбирая новобранцев по жребию или иным критериям.