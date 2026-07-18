Открытки с Днем металлурга — 2026: 50+ картинок и поздравлений

Как позравить с Днем металлурга коллег, друзей и близких

19 июля в России отмечают День металлурга. Его отмечают сталевары, доменщики, прокатчики, литейщики, инженеры и все, кто связал свою жизнь с металлургической отраслью. Если среди ваших родных, друзей или коллег есть такие специалисты, поздравьте их красивой, веселой или милой картинкой.

Красивые открытки

Поздравьте близкого человека с профессиональным праздником. Для этого скопируйте открытку или сохраните ее на телефон, планшет или компьютер и отправьте адресату в любом удобном мессенджере. А если у вас в окружении много металлургов, поделитесь открыткой с ними, опубликовав картинку в социальных сетях.

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Открытки близкому мужчине

19 июля День металлурга отметят тысячи семей. Поздравьте отца, мужа, брата или дедушку с профессиональным праздником и добавьте теплое пожелание.

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Прикольные открытки

Смешные открытки обязательно оценят друзья и коллеги на работе. Сопроводите открытку анекдотом или афоризмом. Успех среди коллег гарантирован!

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Открытки с пожеланиями

В День металлурга скажите о том, как ценен труд и преданность профессии этих специалистов.

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Поздравления с Днем металлурга

Любимому человеку

* С Днем металлурга, любимый! Пусть здоровье будет крепче стали, силы никогда не иссякают, а каждый день приносит радость. Спасибо за твой горячий труд — ты мой герой и человек, которым я бесконечно горжусь!

* С Днем металлурга! Желаю уверенности в каждом решении, счастья и спокойных смен. Ты умеешь укрощать огонь и металл, а дома даришь тепло и заботу! Люблю тебя!

* Любимый, с Днем металлурга! Пусть удача сопровождает тебя во всем, а мечты сбываются. Спасибо за силу характера и преданность своему делу! Помни, что я всегда рядом!

* С Днем металлурга! Желаю крепкого здоровья, отличного настроения и благополучия нашей семье. Я восхищаюсь твоим мужеством и трудолюбием!

* Поздравляю с Днем металлурга! Знай, что дома тебя всегда ждут любовь и уют. Спасибо за твой нелегкий труд и большое сердце!

* С Днем металлурга, дорогой! Ты настоящий мастер своего дела и моя главная опора!

* Любимый, с праздником! Желаю неиссякаемой энергии и исполнения всех желаний. Спасибо за то, что своим трудом делаешь мир крепче!

* С Днем металлурга! Ты заслуживаешь самых теплых слов благодарности, люблю тебя!

* С Днем металлурга! Пусть успех сопровождает каждую плавку, а счастье — каждый день. Горжусь тем, что рядом со мной такой сильный и надежный человек!

* С праздником, любимый металлург! Пусть судьба щедро награждает тебя за честный труд. Спасибо за твое мастерство и самоотдачу!

Для родных

* С Днем металлурга! Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых профессиональных успехов. Спасибо за нелегкий труд и верность настоящему делу!

* Поздравляю с Днем металлурга! Пусть жизнь будет счастливой, а каждый рабочий день приносит чувство гордости. Твой труд заслуживает огромного уважения!

* С Днем металлурга, родной! Пусть семейное тепло придает тебе сил и оптимизма. Спасибо за вклад в профессию, требующую мужества и мастерства!

* Поздравляю с праздником! Пусть все задуманное обязательно сбывается, а здоровье остается крепким на долгие годы! Люблю тебя, родной!

* С Днем металлурга! Пусть работа ценится по достоинству, а дома всегда ждут родные люди. Спасибо за твой труд и преданность своему делу!

* С праздником металлурга! Желаю спокойных смен, надежных коллег и уверенности в завтрашнем дне. Твоя профессия вызывает искреннее восхищение!

* С Днем металлурга! Пусть удача будет постоянным спутником, а счастье — верным другом. Спасибо за силу характера и трудолюбие!

* Поздравляю с праздником! Желаю крепче стали здоровья, ярких событий и семейного благополучия. Гордимся твоим профессионализмом!

* С Днем металлурга! Пусть жизнь радует хорошими новостями, а работа приносит удовлетворение. Спасибо за достойный и важный труд!

* С праздником! Желаю благополучия, мира, добра и неиссякаемой энергии. Пусть твое мастерство всегда вызывает уважение окружающих!

Для друга

* С праздником, друг! Пусть жизнь будет яркой, как раскаленный металл, а счастье — крепким, как лучший сплав. Спасибо за твою преданность профессии!

* С праздником! Пусть все в жизни складывается удачно, а удача никогда не покидает. Спасибо за твой нелегкий труд и настоящий мужской характер!

* С Днем металлурга, друг! Железного здоровья, отличного настроения и больших побед. Ты выбрал по-настоящему сильную профессию — уважение тебе!

* С Днем металлурга! Желаю счастья, достатка и крепких нервов. Пусть металл плавится легко, а все остальное складывается само собой.

* Поздравляю с твоим праздником, друг! Пусть каждый день приносит новые возможности, а здоровье остается крепким. Спасибо за труд, ты делаешь важное дело!

* С Днем металлурга! Желаю, чтобы работа приносила только поводы для гордости. Ты настоящий мастер своего дела!

* С Днем металлурга! Желаю спокойных смен, отличного настроения и исполнения всех желаний. Твой труд достоин самых искренних слов благодарности!

* Поздравляю с праздником! Пусть силы никогда не заканчиваются, а успех сопровождает во всем. Спасибо за стойкость, мастерство и ответственность!

* С Днем металлурга! Пусть рядом будут надежные люди, крепкое здоровье и удача. Ты заслуживаешь уважения за свой тяжелый труд!

* С праздником! Желаю счастья, семейного благополучия и уверенности в будущем. Спасибо за то, что остаешься человеком крепкого характера и большого сердца!

Для коллег

* Поздравляю с Днем металлурга! Пусть каждая смена проходит спокойно, а результаты работы всегда радуют. Ваш вклад заслуживает искреннего уважения!

* С праздником! Желаю новых достижений, стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Спасибо за ответственное отношение к делу!

* С Днем металлурга! Пусть работа приносит удовольствие, коллектив поддерживает, а дома всегда ждут тепло и забота. Ваш труд достоин высокой оценки!

* С Днем металлурга! Желаю профессиональных успехов, крепкого здоровья и благополучия. Спасибо за добросовестный труд и высокий профессионализм!

* Поздравляю! Желаю крепкого здоровья, благополучия и профессионального роста. Спасибо за мастерство, опыт и надежность!

* С Днем металлурга! Пусть каждый день открывает новые возможности, а успех сопровождает во всех начинаниях. Спасибо за преданность профессии!

* С праздником! Желаю неиссякаемой энергии, спокойных смен и достойной оценки вашего труда. Вы настоящий профессионал своего дела!

* С Днем металлурга! Пусть в жизни будет больше радостных событий, а работа приносит только удовлетворение. Спасибо за вклад в общее дело!

* Поздравляю с праздником! Желаю крепче стали здоровья, семейного счастья и благополучия. Ваш труд вызывает искреннее уважение!

* С Днем металлурга! Пусть удача сопутствует во всем, а каждый рабочий день становится поводом для гордости. Спасибо за ответственность, мастерство и верность профессии!

День металлурга: история и традиции праздника

В России День металлурга отмечают ежегодно в третье воскресенье июля. В 2026 году праздник выпадает на 19 июля.

Его отмечают специалисты, деятельность которых так или иначе связана с цветной или черной металлургией. Среди них — сталевары, литейщики, кузнецы, прокатчики, сотрудники металлургических заводов и другие мастера.

Издавна металлургия считалась одной из важнейших отраслей промышленности в стране, но праздник появился лишь после Великой Отечественной войны. 28 сентября 1957 года указом президиума Верховного Совета СССР был учрежден День металлурга.

Сегодня День металлурга отмечают в тысячах семей по всей России. Особенно масштабные торжества проходят в Магнитогорске, Череповце, Липецке, Новокузнецке, Нижнем Тагиле, Старом Осколе и других городах, где металлургические комбинаты являются градообразующими предприятиями. Для жителей организуют праздничные площадки, семейные развлечения, спортивные мероприятия и концерты с участием известных артистов.