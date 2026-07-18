США изолируют «золотые ворота» Ирана. Нарушает ли Вашингтон Женевские конвенции?

Соединенные Штаты нанесли авиаудары по мостам в иранской провинции Хормозган. В результате атаки крупный город Бендер-Аббас оказался практически отрезан от остальной территории страны. Там расположены ключевой порт, который называют «золотыми воротами» Тегерана, и основная военно-морская база республики для контроля над Ормузским проливом. По информации The Telegraph, американские удары по мостам могут классифицироваться как потенциальное нарушение Женевских конвенций 1949 года.

Город Бендер-Аббас — ключевой порт Ирана на берегу Персидского залива — «практически полностью изолирован» после авиаударов США по мостам в иранской провинции Хормозган, сообщила британская газета The Telegraph 18 июля.

«К утру пятницы [17 июля] дороги, соединяющие город с остальной частью страны, были разрушены, железная дорога перерезана, а порт, обеспечивающий продовольствием около 90 млн человек, практически отрезан от страны <…> Бомбы упали вдоль коридоров, идущих к западу и северу от города», — говорится в публикации.

Издание обратило внимание, что на местный порт Шахид Раджаи, известный как «золотые ворота» Ирана, приходится около 50% всего торгового оборота государства . Ассортимент обрабатываемых грузов включает металлопродукцию, химические удобрения, нефтепродукты, а также технику, стройматериалы, продовольствие и товары массового спроса.

Кроме того, в городе с полумиллионным населением расположена основная военно-морская база Исламской Республики, которая выступает главным инструментом Тегерана для контроля Ормузского пролива. По мнению экс-сотрудника Пентагона Майкла Рубина, Вашингтон считает, что изоляция портового города — это ключ к возобновлению судоходства на «жизненно важном морском пути».

«У них действительно нет выбора, если они хотят положить этому конец», — подчеркнул собеседник издания.

Как пишет The Telegraph, американские удары по мостам и железным дорогам могут классифицироваться как потенциальное нарушение Женевских конвенций 1949 года (базовые международные договоры, строго разграничивающие военные и гражданские объекты), под которыми стоит и подпись Вашингтона.

17 июля в 21:30 по восточному времени (18 июля 4:30 мск) американские войска завершили седьмую серию ударов по Ирану. В операции были задействованы истребительная авиация, БПЛА, военные корабли и другие виды вооружения. Как сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в социальной сети Х, под удар попали объекты наблюдения и военной логистики, подземные арсеналы и морская инфраструктура.

«Удары укрепят позицию Тегерана»

Вашингтон стремится полностью парализовать внешнеторговые связи Тегерана, атакуя транспортно-логистические узлы на юге Ирана, заявила министр дорог и городского развития Ирана Фарзане Садег.

«Цель противника заключается не только в создании тупиковой [ситуации] внутри Ирана, но и в попытках нарушить коммуникационные и транзитные маршруты страны с другими государствами», — цитирует ее агентство Tasnim.

По словам министра, США намерены изолировать Иран от региональной и международной коммуникационной сети .

Однако новые серии ударов по территории Ирана не заставят Тегеран изменить свою позицию, считает бывший замглавы ближневосточного направления Национального совета по разведке США Джонатан Паникофф.

«Нет оснований полагать, что эта последняя серия ударов или же другие следующие шаги президента [США Дональда Трампа] заставят иранцев изменить свое мышление. Скорее всего, все это лишь укрепит их [иранских властей] позицию», — отметил он в беседе с Reuters.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в свою очередь выразил «особенную обеспокоенность» нападениями на гражданскую инфраструктуру в Иране, заявил журналистам его официальный представитель Фархан Хак.

« Такие нападения неприемлемы », — приводит его слова CBS News.

Накануне военный советник иранского верховного лидера Мохсен Резаи заявил: если атаки США продолжатся в течение ближайших двух-трех дней, Тегеран перейдет от этапа сдерживания и ответных действий «к фазе наступления и полного уничтожения».

18 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривал, в частности, продление режима прекращения огня на 60 дней. Однако в ночь на 8 июля США возобновили удары по Ирану из-за ударов КСИР по танкерам в Ормузском проливе.

Трамп объявил о выходе из перемирия и официально уведомил конгресс о начале боевых действий. Он пригрозил уничтожить всю энергетическую и мостовую инфраструктуру Ирана, требуя от Тегерана сесть за стол переговоров.