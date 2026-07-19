Мбаппе побил великий рекорд Месси, но остался ни с чем. Англия взяла первые медали ЧМ за 60 лет

Англия победила Францию в сумасшедшем матче с 10 голами и завоевала бронзу чемпионата мира по футболу — 2026. Это первые медали англичан на ЧМ с 1966 года, когда они выиграли главный футбольный турнир. Букайо Сака оформил хет-трик и был признан лучшим игроком встречи. В составе сборной Франции дубль оформил Килиан Мбаппе, который вышел на первое место в гонке бомбардиров ЧМ-2026, а также стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира в принципе, превзойдя рекорд Лионеля Месси, которому еще предстоит финал в воскресенье.

Англичане вышли на поле без Кейна и Беллингема и уничтожили Францию в первом тайме — 4:0

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам явно желал на высокой ноте покинуть свой пост (уже известно, что его место займет легендарный Зинедин Зидан) и выставил атакующий состав — во главе с Килианом Мбаппе, Майклом Олисе и Дезире Дуэ.

Наставник сборной Англии Томас Тухель, напротив, с самого начала дал понять, что матч за бронзовые медали его не сильно интересует. Немецкий специалист оставил на скамейке запасных Гарри Кейна, Джуда Беллингема и Джордана Пикфорда.

Однако даже не самый основной состав сборной Англии легко открыл счет уже на 3-й минуте, за считаные секунды пройдя расхлябанную оборону французов.

Деклан Райс перехватил мяч на чужой половине поля после неточной передачи Дуэ, приблизился к штрафной и нанес бильярдный удар в правый нижний угол. Голкипер Майк Меньян по какой-то причине даже не стал прыгать — 1:0 в пользу сборной Англии!

Гол получился настолько простым, что Райс не стал особо праздновать: лишь слегка пробежался до кромки поля.

Деклан Райс празднует гол в матче Франция — Англия REUTERS/Carlos Barria TPX IMAGES OF THE DAY

Соцсети тут же заполнились шутками о том, что сейчас Тухель выпустит пятого защитника и начнет удерживать минимальный счет, как делал это с 55-й минуты полуфинальной встречи против Аргентины. Однако главный тренер сборной Англии никак не вмешался, — и его футболисты продолжили творить.

На 7-й минуте Маркус Рэшфорд мог удваивать преимущество «трех львов» — спокойно принял мяч в чужой штрафной и нанес удар по воротам. Французов спасло только то, что мяч попал в защитника Мало Гюсто.

На 11-й минуте Сака ворвался в штрафную с правого фланга и уложил мяч в дальний угол, однако этот гол был отменен из-за офсайда. На 18-й минуте он снова влетел в штрафную (уже без офсайда), обыграл Максанса Лакруа и нанес удар в дальний угол, но мяч попал в ногу защитнику и ушел на угловой.

Именно этот «стандарт» привел ко второму голу сборной Англии.

Райс исполнил подачу на линию вратарской, а Эзри Конса выиграл борьбу у Адриена Рабьо и переправил мяч головой в дальний угол — 2:0!

Эзри Конса забивает гол в матче Франция — Англия REUTERS/Marco Bello

Камера сразу выхватила крупный план Мбаппе, который расслабленно улыбнулся и даже не думал переживать из-за катастрофического начала матча.

Дешам в это время гневно кричал на бровке и махал руками, требуя от своих футболистов собраться. Не помогло.

На 37-й минуте англичане довели дело до разгрома.

«Три льва» улетели в быструю контратаку, Рэшфорд вышел один на один с Меньяном, но пробил прямо в него. На подборе первым оказался Сака, который тоже нанес удар, но попал в защитника. Казалось, что теперь-то уж французы потушат пожар в своей штрафной, но нет: Рэшфорд снова играючи подхватил мяч и покатил на Сака, который с очередной попытки все-таки отправил его в ворота — 3:0.

Букайо Сака забивает в матче Франция — Англия REUTERS/Carlos Barria

На этом моменте Мбаппе все-таки расстроился и сокрушенно вздохнул. А вот Дешам даже не стал подниматься с кресла — начиная с третьего гола, он больше не реагировал.

Уже в компенсированное к первому тайму время Сака оформил дубль и сделал счет совершенно унизительным. Нападающий «Арсенала» нанес шикарный удар с линии штрафной — низом точно в правый угол. 4:0 в пользу сборной Англии!

Игра окончательно превратилась в товарищеский матч — даже Мбаппе снова заулыбался.

После свистка на перерыв капитан сборной Франции и вовсе начал весело шутить с Томасом Тухелем по дороге в раздевалку.

При этом нападающий «Реала» оказался единственным игроком «трехцветных», который сумел нанести действительно опасный удар по воротам в первом тайме. На 35-й минуте Килиан на дриблинге проник в штрафную с левого фланга и хлестко пробил в створ, но голкипер Дин Хендерсон в потрясающем прыжке отразил мяч в сторону.

В остальном же англичане просто уничтожили французов по итогам 45 минут. Статистика по ударам — 10:5 в пользу «трех львов», а по ударам в створ — 7:2.

Мбаппе оформил дубль, обошел Месси и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира

В перерыве Дешам решил внести изменения в линию обороны, которая полностью провалилась в первом тайме: вместо Тео Эрнандеса и Ибраима Конате вышли Люка Динь и Деотшанкюль Юпамекано. В атаке появились Брэдли Барколя и Усман Дембеле, которые заменили Дуэ и Райана Шерки.

У Англии отдыхать отправился Рэшфорд, а вместо него вышел нападающий Олли Уоткинс. Именно он и потерял мяч 48-й минуте, что привело к первому голу сборной Франции. Юпамекано запрессинговал Уоткинса и отобрал у него мяч. Французы умчались в контратаку, и Олисе исполнил прекрасную передачу в штрафную на Мбаппе, который вышел на рандеву с вратарем и расстрелял его в упор — 1:4!

Килиан Мбаппе во время матча Франция — Англия REUTERS/Paul Childs

Вскоре после этого Мбаппе записал на свой счет еще и голевой пас — выдал шикарную передачу вразрез между защитниками в штрафную сборной Англии на Барколя, который убежал за спину защитнику Джареллу Куансе и отправил мяч мимо вратаря — 2:4!

Соперники словно поменялись местами: теперь французы постоянно проводили время в атаке, а англичане стояли и беспомощно наблюдали за этим.

На 57-й Дембеле ворвался в штрафную и нанес удар, но попал прямо во вратаря. На 61-й Олисе очень опасно пробил из пределов штрафной — мяч пролетел впритирку со штангой. На 64-й минуте Дембеле опять бил с опасной дистанции, но Хендерсон зафиксировал мяч.

В итоге англичане доигрались: на 66-й минуте Мбаппе оформил дубль. Дембеле отдал пас в штрафную, Килиан быстро обыгрался с Олисе, а потом вышел на рандеву с голкипером и покатил мяч низом в правый угол — 3:4! От былого преимущества сборной Англии не осталось и следа.

Мбаппе забил свой девятый и десятый мячи на ЧМ-2026 и обошел Месси в гонке бомбардиров: на счету великого аргентинца пока восемь голов.

Кроме того, Мбаппе обогнал Месси в борьбе за звание лучшего бомбардира в истории всех чемпионатов мира. Теперь в активе француза 22 гола на мундиалях, а у аргентинца — 21.

Тем не менее у Месси еще будет шанс увеличить свою статистику в финале против сборной Испании.

Килиан Мбаппе празднует гол в матче Франция — Англия REUTERS/Carlos Barria

Сака оформил хет-трик, а Беллингем добил Францию — 6:4

После трех пропущенных мячей подряд Тухель понял, что пора что-то менять: Беллингем и Эллиот Андерсон вышли на поле вместо Айвана Тоуни и Эберечи Эзе.

Спустя минуту после выхода на замену Беллингем чуть не отличился голом, но пробил прямо во вратаря с метра.

Вскоре после этого шанс появился у французов: Олисе мог сделать счет 4:4, однако упустил стопроцентный момент — пробил из центра штрафной в открытый угол, но банально не попал в створ. Мбаппе беззлобно посмеялся.

А на 85-й минуте произошло событие, которое значительно укрепило положение сборной Англии: защитник Джед Спенс заработал пенальти — Гюсто в подкате сбил его с ног в своей штрафной. Сака исполнил идеальный удар низом в правый угол — впритирку со штангой — и оформил хет-трик! Счет стал 5:3 в пользу «трех львов».

Букайо Сака празднует гол в матче Франция — Англия REUTERS/Carlos Barria TPX IMAGES OF THE DAY

За две минуты до конца матча Дембеле сократил отставание до минимума: проник в штрафную, обыграл Чалобу и красиво закрутил мяч в дальний угол — 4:5.

Однако Беллингем не дал французам опять поверить в себя и поставил точку в матче, забив один из самых красивых голов ЧМ-2026.

Полузащитник мадридского «Реала» протащил мяч через половину поля, проник в штрафную, обыграл Максанса Лакруа и аккуратненько пробил между ног Юпамекано — 6:4. Это седьмой гол Беллингема на ЧМ-2026 — он обошел даже легендарного бомбардира сборной Англии Гарри Кейна, который забил шесть мячей.

После финального свистка футболисты охотно улыбались и жали друг другу руки: они подарили зрителям шоу с 10-ю забитыми мячами и сами неплохо развлеклись.

Дешам и Тухель тоже крепко обнялись, — оба выглядели одинаково счастливыми.

Дешам чудесным образом избежал разгромного поражения в своем последнем матче на посту главного тренера сборной Франции, а Тухель привел Англию к ее первым медалям чемпионата мира с 1966 года. Пусть это пока лишь бронза, но для «трех львов» уже выглядит многообещающе.