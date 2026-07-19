«Соглашение 123»: США допускают обогащение урана в Саудовской Аравии

США предварительно согласовали проект ядерного соглашения, который может позволить Саудовской Аравии обогащать уран на своей территории. Он предусматривает отдельный механизм контроля вместо обязательного присоединения Эр-Рияда к Дополнительному протоколу МАГАТЭ. Условия обогащения и полномочия инспекторов не раскрываются. В Вашингтоне опасаются, что соглашение может встретить сопротивление как демократов, так и республиканцев.

Администрация Дональда Трампа предварительно согласилась разрешить Саудовской Аравии обогащать уран в рамках гражданской ядерной программы. Однако проект соглашения, переговоры по которому завершились в октябре 2025 года, до сих пор не подписан президентом США и не направлен в конгресс, сообщает CNN со ссылкой на источники и изученные документы.

«Соглашение 123»

Договоренности включают соглашение о гражданском ядерном сотрудничестве, известное как «Соглашение 123», и отдельный обязательный документ о ядерных гарантиях. По информации CNN, представленный части американских законодателей проект предусматривает специальный механизм, допускающий определенную степень обогащения урана на территории Саудовской Аравии и/или переработку отработанного топлива с выделением плутония.

Два источника телеканала сообщили, что США установили условия для обогащения, однако возможные ограничения не раскрываются.

Один из собеседников CNN назвал такую конструкцию беспрецедентной для соглашений подобного рода.

При этом «Соглашение 123» само по себе не означает, что Эр-Рияд автоматически получит высокообогащенные материалы и технологии. Оно создает базовую правовую основу для их передачи американскими компаниями или правительством США. Конкретные поставки должны проходить дополнительное рассмотрение.

Контроль без протокола МАГАТЭ

Проект не требует от Саудовской Аравии принять Дополнительный протокол Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Этот механизм расширяет возможности МАГАТЭ по проверке выполнения государствами обязательств в сфере нераспространения, в том числе дает инспекторам дополнительные права при проверке предполагаемых незаявленных объектов.

Вместо этого гарантии будут закреплены в двустороннем соглашении США и Саудовской Аравии.

В направленном конгрессу докладе администрация утверждала, что документ предусматривает дополнительные меры контроля в наиболее чувствительных областях: при обогащении и конверсии урана, изготовлении топлива и переработке отработанного материала.

МАГАТЭ, согласно этим материалам, должно участвовать в контроле и получить необходимые для работы инструменты. Однако стандартный усиленный надзор, предусмотренный Дополнительным протоколом, применяться не будет. Подробности условий двустороннего соглашения пока не раскрываются.

Спор о гарантиях

Потенциальное разрешение на обогащение и отказ от обязательного Дополнительного протокола вызвали обеспокоенность у части американских законодателей и экспертов.

Представитель Ассоциации по контролю над вооружениями Келси Дэвенпорт отметила, что Дополнительный протокол был разработан после того, как базовых гарантий оказалось недостаточно для выявления скрытой ядерной деятельности. Андреа Стрикер из Фонда защиты демократий считает, что безопасного способа разрешить обогащение на саудовской территории нет даже при американском контроле : объект в будущем может быть национализирован, а полученные специалистами знания — применены на другой площадке.

Профессор права Университета Алабамы Дэн Джойнер, напротив, заявил, что само отсутствие Дополнительного протокола не является основанием для тревоги. По его оценке, двусторонние гарантии могут дополнить существующий контроль МАГАТЭ, но оценить их достаточность можно будет только после публикации условий.

Почему решение задерживается

По словам двух источников CNN, одним из факторов, задержавших подпись Трампа, стала продолжающаяся война с Ираном. Президент США объяснял ее начало в том числе стремлением не допустить использования Тегераном обогащенного урана для создания ядерного оружия. Одновременно администрация готовит соглашение, допускающее обогащение в другом государстве региона.

Некоторые собеседники телеканала также полагают, что Белый дом опасается двухпартийной резолюции, способной заблокировать вступление договоренностей в силу.