19 июля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

19 июля поздравления с профессиональным праздником принимают российские металлурги, а гурманы празднуют День пирожков с малиновым вареньем. День Москвы-реки — отличный повод прокатиться на речном трамвайчике. В православных храмах проходят службы в честь Собора Радонежских святых. По народному календарю — Сысоев день: время умываться росой. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 19 июля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 19 июля

* День металлурга в России

Ежегодно в третье воскресенье июля в России отмечают День металлурга. Профессиональный праздник был учрежден в 1957 году, чтобы подчеркнуть значение одной из ключевых отраслей промышленности. В годы Великой Отечественной войны металлургические предприятия обеспечивали фронт броней, оружием и техникой, а в послевоенные годы сыграли важную роль в восстановлении страны. Сегодня особенно широко День металлурга отмечают в крупнейших промышленных центрах России — Магнитогорске, Челябинске, Череповце, Липецке, Новокузнецке, Нижнем Тагиле и других городах, где отрасль является основой экономики.

* День пирожков с малиновым вареньем в России

К середине июля в большинстве регионов России начинается массовый сбор малины. В честь этого неофициального гастрономического праздника принято печь пирожки с малиновым вареньем и собираться за семейным чаепитием.

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* День Москвы-реки

Сегодня российская столица во второй раз отпразднует День Москвы-реки. Это отличная возможность совершить путешествие по главной речной артерии города, познакомиться с ее историей и зарядиться прекрасным настроением.

* Международный день ретейнера

Этот праздник изначально появился в США. Его придумали стоматологи, чтобы рассказать пациентам о важности ретейнеров — специальных ортодонтических конструкций, которые фиксируют зубы в правильном положении после завершения основного этапа исправления прикуса. Дело в том, что брекеты после длительного ношения нельзя просто снять. Ткани вокруг зубов какое‑то время «помнят» старое положение и стремятся вернуть зубы на прежнее место. Закрепить результат помогают ретейнеры. Это обязательный завершающий этап коррекции прикуса.

Необычные праздники 19 июля • День новых друзей. Если вам скучно и грустно, скорей выбирайтесь из дома, не стесняйтесь знакомиться и заводить новых друзей! • День высунутого языка. Забавный праздник, который приглашает чуть-чуть подурачиться. Порой, чтобы разобраться с проблемой, нужно над ней посмеяться. • День капель на листьях. Шуточный праздник с философским подтекстом. Он предлагает замедлиться и оглянуться вокруг. Даже в таких мелочах, как капли дождя на листьях, скрывается красота.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 19 июля в других странах

День женщин-министров — Япония. Символ праздника — Накаяма Маса, волевая и сильная женщина, впервые в Японии занявшая пост министра (в 1960 году). До сих пор ее пример вдохновляет десятки женщин начать политическую карьеру.

День детей — Панама. Очень добрый, познавательный праздник. В этот день дети занимают место родителей и знакомятся с разными специальностями. А еще им разрешено практически все: лопать сладости, шалить и капризничать.



Религиозные праздники 19 июля

* День памяти Собора Радонежских святых

Этот праздник появился по благословению патриарха Московского и всея Руси Пимена в память о православных святых Радонежской земли. По традиции празднование всегда следует за днем обретения мощей Сергия Радонежского. Дата отмечается с 1981 года. В этот день чествуют сродников Сергия Радонежского, его учеников и собеседников, а также святых иноков Троице-Сергиевой обители. В общей сложности, сегодня в православных храмах вспоминают более 75 угодников.

* День памяти преподобного Сисоя Великого

Преподобный Сисой Великий жил в начале V века в Египте. Он был аскетом и подвижником, многие годы провел в пещере преподобного Антония Великого. В общей сложности монах-отшельник более 60 лет жил в одиночестве. Он стал широко известен благодаря своей силе духа и дару чудотворения. К нему часто обращались за помощью люди, и он никому не отказывал. Согласно преданию, однажды по его молитве вернулся к жизни умерший отрок. Святой учил людей благочестию, скромности, смирению и альтруизму.

Народные праздники 19 июля

* Сысоев день

С давних времен на Руси вспоминали преподобного Сисоя. Ко дню памяти святого приурочивали завершение посевных работ. В этот день было не принято спешить и суетиться. Считалось, что все нужно делать постепенно, в свое время.

Наши предки верили, что роса на Сысоя — особенная, целебная. Чтобы укрепить здоровье, полагалось встать пораньше и походить босиком по траве. Девушки росой умывались — чтобы стать еще краше и быстрей выйти замуж. Матерям в этот день запрещалось ругать дочерей: считалось, что так можно испортить их грядущую свадьбу.

Именины 19 июля

* Александр,

* Алексей,

* Анатолий,

* Андрей,

* Антон,

* Арсений,

* Валентин,

* Василий,

* Виктор,

* Григорий,

* Дмитрий,

* Ефим,

* Иннокентий,

* Лукьян,

* Марфа,

* Михаил,

* Никита,

* Павел,

* Сергей,

* Степан,

* Ульяна,

* Федор.

Приметы: что можно и что нельзя делать 19 июля

Приметы о погоде

Луну на небе дымкой затянуло — ждать холодов.

Малина густо уродилась — зима будет суровой.

Птицы щебечут, скачут, ведут себя беспокойно — погода испортится.

К вечеру солнце за тучи спряталось — завтра потеплеет.

Вечером дождь припустил — к ветреной и холодной осени.

Гуси активно гогочут — конец лета будет теплым и ясным.

Землю туман затянул — к дождям.

Густая облачность вечером — утром будет хорошая дойка.

Что можно делать 19 июля

* Много гулять, особенно утром.

* Ходить босиком по росе и умываться ею.

* Собирать смородину и малину, варить варенье из ягод.

* Печь ягодные пироги на радость домочадцам.

* Хвалить дочерей и баловать.

* Созерцать красоту природы, рыбачить.

* Работать на земле.

Что нельзя делать 19 июля

* Ругать и отчитывать дочек — можно отвадить от порога будущих женихов.

* Торопиться, решать проблемы впопыхах — с решением важных задач в этот день не спешили.

* Вздыхать о своей судьбе — уныние может прогнать удачу.

* Спорить и ругаться с окружающими — день полезно провести в добром, созерцательном настроении.

Лунный календарь 19 июля

Фаза Луны: растущая Луна, 6-й лунный день.

До 08:03 Луна в знаке зодиака Дева, после переходит в знак Весы.

По мнению астрологов, это самый благоприятный день первой фазы Луны. Сегодня любые начинания, скорее всего, окончатся удачей. Очень хорошо в этот день начинать новые дела, заключать сделки, запускать проекты. В сфере бизнеса удачно проходит поиск новых партнеров и инвесторов.

Дома можно заниматься несложной работой, приобретать новые предметы декора и украшать квартиру. В плане отношений день прекрасно подходит для перехода на новый уровень — обручения и свадьбы. Удачно сегодня проходят командировки и путешествия.

19 июля родились люди под знаком зодиака Рак. Их стихия — вода. Женщины-раки очень предусмотрительны, заботливы и внимательны. Мужчины обладают мощным аналитическим умом и хорошо разбираются в людях.

Какие исторические события произошли 19 июля

* 1270 год — в татарской Орде подвергли пыткам и жестоко казнили рязанского князя Романа Ольговича за отказ отречься от православной веры. Позже князь был причислен к лику святых.

* 1485 год — итальянский мастер Антон Фрязин (Антонио Джиларди) заложил на Москве-реке Тайницкую башню — старейшую в Московском Кремле.

* 1799 год — император Павел I утвердил создание в Иркутске Российско-американской компании для освоения Аляски.

* 1814 год — английский путешественник-исследователь Мэтью Флиндерс впервые назвал Зеленый континент Австралией. Он скончался спустя 24 часа после публикации книги.

* 1822 — француз Жозеф Нисефор Ньепс создал гелиогравюру, которая считается первой в мире фотографией.

* 1900 год — в Париже открылся метрополитен.

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* 1908 год — родилась фраза «Главное — не победа, а участие». Ее произнес французский священник Анри Дидон в Лондонском соборе святого Павла, благословляя Олимпиаду.

* 1914 год — фаворит императорской семьи Григорий Распутин пришел в себя после покушения на него.

* 1920 год — В России создана чрезвычайная комиссия по ликвидации безграмотности. В сферу ее деятельности входила организация курсов ликбеза, подготовка учителей, издание учебной литературы.

* 1946 год — 20-летняя Мэрилин Монро успешно прошла первую кинопробу, заключила контракт с киностудией 20th Century Fox.

* 1980 год — в Москве открылись XXII летние Олимпийские игры.

* 2003 год — состоялась первая в мире успешная операция по пересадке языка.

Дни рождения и юбилеи 19 июля

* В 1710 году родился Прокофий Демидов — уральский горнозаводчик, создатель Нескучного сада, щедрый благотворитель.

* В 1814 году родился Сэмюэл Кольт — американский конструктор, основатель фирмы стрелкового оружия.

* В 1834 году родился Эдгар Дега — французский живописец, график и скульптор.

* В 1893 году родился Владимир Маяковский — один из крупнейших русских поэтов XX века.

* В 1929 году родился Гастон Глок — австрийский инженер и бизнесмен, основатель оружейной компании.

* В 1934 году родился Александр Ширвиндт — актер театра и кино, народный артист РСФСР.

* В 1938 году родился Вахтанг Кикабидзе — советский и грузинский актер, певец.

Вахтанг Кикабидзе (1938 — 2023) Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Кто скончался 19 июля • В 1984 году умерла Фаина Раневская — актриса, народная артистка СССР.

• В 2002 году умер Александр Гинзбург — советский журналист и издатель, правозащитник, диссидент.

• В 2013 году умер Михаил Горшенев — российский рок-музыкант, лидер панк-группы «Король и Шут».

Кто отмечает дни рождения

* 91 год исполняется Василию Ливанову — киноактеру, народному артисту РСФСР, эталонному Шерлоку Холмсу.

* 69 лет исполняется Павлу Любимцеву — актеру, теле- и радиоведущему, народному артисту России.

* 66 лет исполняется Вере Сотниковой — советской и российской актрисе и телеведущей.

* 63 года исполняется Сергею Звереву — российскому парикмахеру, стилисту, шоумену.

* 62 года исполняется Терезе Эдвардс — американской баскетболистке, четырехкратной олимпийской чемпионке.

* 50 лет исполняется Бенедикту Камбербэтчу — британскому актеру.