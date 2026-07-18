19 июля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

Праздники в России и мире 19 июля
* День металлурга в России
Ежегодно в третье воскресенье июля в России отмечают День металлурга. Профессиональный праздник был учрежден в 1957 году, чтобы подчеркнуть значение одной из ключевых отраслей промышленности. В годы Великой Отечественной войны металлургические предприятия обеспечивали фронт броней, оружием и техникой, а в послевоенные годы сыграли важную роль в восстановлении страны. Сегодня особенно широко День металлурга отмечают в крупнейших промышленных центрах России — Магнитогорске, Челябинске, Череповце, Липецке, Новокузнецке, Нижнем Тагиле и других городах, где отрасль является основой экономики.
* День пирожков с малиновым вареньем в России
К середине июля в большинстве регионов России начинается массовый сбор малины. В честь этого неофициального гастрономического праздника принято печь пирожки с малиновым вареньем и собираться за семейным чаепитием.
* День Москвы-реки
Сегодня российская столица во второй раз отпразднует День Москвы-реки. Это отличная возможность совершить путешествие по главной речной артерии города, познакомиться с ее историей и зарядиться прекрасным настроением.
* Международный день ретейнера
Этот праздник изначально появился в США. Его придумали стоматологи, чтобы рассказать пациентам о важности ретейнеров — специальных ортодонтических конструкций, которые фиксируют зубы в правильном положении после завершения основного этапа исправления прикуса. Дело в том, что брекеты после длительного ношения нельзя просто снять. Ткани вокруг зубов какое‑то время «помнят» старое положение и стремятся вернуть зубы на прежнее место. Закрепить результат помогают ретейнеры. Это обязательный завершающий этап коррекции прикуса.
• День новых друзей. Если вам скучно и грустно, скорей выбирайтесь из дома, не стесняйтесь знакомиться и заводить новых друзей!
• День высунутого языка. Забавный праздник, который приглашает чуть-чуть подурачиться. Порой, чтобы разобраться с проблемой, нужно над ней посмеяться.
• День капель на листьях. Шуточный праздник с философским подтекстом. Он предлагает замедлиться и оглянуться вокруг. Даже в таких мелочах, как капли дождя на листьях, скрывается красота.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 19 июля в других странах
День женщин-министров — Япония. Символ праздника — Накаяма Маса, волевая и сильная женщина, впервые в Японии занявшая пост министра (в 1960 году). До сих пор ее пример вдохновляет десятки женщин начать политическую карьеру.
День детей — Панама. Очень добрый, познавательный праздник. В этот день дети занимают место родителей и знакомятся с разными специальностями. А еще им разрешено практически все: лопать сладости, шалить и капризничать.
Религиозные праздники 19 июля
* День памяти Собора Радонежских святых
Этот праздник появился по благословению патриарха Московского и всея Руси Пимена в память о православных святых Радонежской земли. По традиции празднование всегда следует за днем обретения мощей Сергия Радонежского. Дата отмечается с 1981 года. В этот день чествуют сродников Сергия Радонежского, его учеников и собеседников, а также святых иноков Троице-Сергиевой обители. В общей сложности, сегодня в православных храмах вспоминают более 75 угодников.
* День памяти преподобного Сисоя Великого
Преподобный Сисой Великий жил в начале V века в Египте. Он был аскетом и подвижником, многие годы провел в пещере преподобного Антония Великого. В общей сложности монах-отшельник более 60 лет жил в одиночестве. Он стал широко известен благодаря своей силе духа и дару чудотворения. К нему часто обращались за помощью люди, и он никому не отказывал. Согласно преданию, однажды по его молитве вернулся к жизни умерший отрок. Святой учил людей благочестию, скромности, смирению и альтруизму.
Народные праздники 19 июля
* Сысоев день
С давних времен на Руси вспоминали преподобного Сисоя. Ко дню памяти святого приурочивали завершение посевных работ. В этот день было не принято спешить и суетиться. Считалось, что все нужно делать постепенно, в свое время.
Наши предки верили, что роса на Сысоя — особенная, целебная. Чтобы укрепить здоровье, полагалось встать пораньше и походить босиком по траве. Девушки росой умывались — чтобы стать еще краше и быстрей выйти замуж. Матерям в этот день запрещалось ругать дочерей: считалось, что так можно испортить их грядущую свадьбу.
Именины 19 июля
* Александр,
* Алексей,
* Анатолий,
* Андрей,
* Антон,
* Арсений,
* Валентин,
* Василий,
* Виктор,
* Григорий,
* Дмитрий,
* Ефим,
* Иннокентий,
* Лукьян,
* Марфа,
* Михаил,
* Никита,
* Павел,
* Сергей,
* Степан,
* Ульяна,
* Федор.
Приметы: что можно и что нельзя делать 19 июля
Приметы о погоде
Луну на небе дымкой затянуло — ждать холодов.
Малина густо уродилась — зима будет суровой.
Птицы щебечут, скачут, ведут себя беспокойно — погода испортится.
К вечеру солнце за тучи спряталось — завтра потеплеет.
Вечером дождь припустил — к ветреной и холодной осени.
Гуси активно гогочут — конец лета будет теплым и ясным.
Землю туман затянул — к дождям.
Густая облачность вечером — утром будет хорошая дойка.
Что можно делать 19 июля
* Много гулять, особенно утром.
* Ходить босиком по росе и умываться ею.
* Собирать смородину и малину, варить варенье из ягод.
* Печь ягодные пироги на радость домочадцам.
* Хвалить дочерей и баловать.
* Созерцать красоту природы, рыбачить.
* Работать на земле.
Что нельзя делать 19 июля
* Ругать и отчитывать дочек — можно отвадить от порога будущих женихов.
* Торопиться, решать проблемы впопыхах — с решением важных задач в этот день не спешили.
* Вздыхать о своей судьбе — уныние может прогнать удачу.
* Спорить и ругаться с окружающими — день полезно провести в добром, созерцательном настроении.
Лунный календарь 19 июля
Фаза Луны: растущая Луна, 6-й лунный день.
До 08:03 Луна в знаке зодиака Дева, после переходит в знак Весы.
По мнению астрологов, это самый благоприятный день первой фазы Луны. Сегодня любые начинания, скорее всего, окончатся удачей. Очень хорошо в этот день начинать новые дела, заключать сделки, запускать проекты. В сфере бизнеса удачно проходит поиск новых партнеров и инвесторов.
Дома можно заниматься несложной работой, приобретать новые предметы декора и украшать квартиру. В плане отношений день прекрасно подходит для перехода на новый уровень — обручения и свадьбы. Удачно сегодня проходят командировки и путешествия.
19 июля родились люди под знаком зодиака Рак. Их стихия — вода. Женщины-раки очень предусмотрительны, заботливы и внимательны. Мужчины обладают мощным аналитическим умом и хорошо разбираются в людях.
Какие исторические события произошли 19 июля
* 1270 год — в татарской Орде подвергли пыткам и жестоко казнили рязанского князя Романа Ольговича за отказ отречься от православной веры. Позже князь был причислен к лику святых.
* 1485 год — итальянский мастер Антон Фрязин (Антонио Джиларди) заложил на Москве-реке Тайницкую башню — старейшую в Московском Кремле.
* 1799 год — император Павел I утвердил создание в Иркутске Российско-американской компании для освоения Аляски.
* 1814 год — английский путешественник-исследователь Мэтью Флиндерс впервые назвал Зеленый континент Австралией. Он скончался спустя 24 часа после публикации книги.
* 1822 — француз Жозеф Нисефор Ньепс создал гелиогравюру, которая считается первой в мире фотографией.
* 1900 год — в Париже открылся метрополитен.
* 1908 год — родилась фраза «Главное — не победа, а участие». Ее произнес французский священник Анри Дидон в Лондонском соборе святого Павла, благословляя Олимпиаду.
* 1914 год — фаворит императорской семьи Григорий Распутин пришел в себя после покушения на него.
* 1920 год — В России создана чрезвычайная комиссия по ликвидации безграмотности. В сферу ее деятельности входила организация курсов ликбеза, подготовка учителей, издание учебной литературы.
* 1946 год — 20-летняя Мэрилин Монро успешно прошла первую кинопробу, заключила контракт с киностудией 20th Century Fox.
* 1980 год — в Москве открылись XXII летние Олимпийские игры.
* 2003 год — состоялась первая в мире успешная операция по пересадке языка.
Дни рождения и юбилеи 19 июля
* В 1710 году родился Прокофий Демидов — уральский горнозаводчик, создатель Нескучного сада, щедрый благотворитель.
* В 1814 году родился Сэмюэл Кольт — американский конструктор, основатель фирмы стрелкового оружия.
* В 1834 году родился Эдгар Дега — французский живописец, график и скульптор.
* В 1893 году родился Владимир Маяковский — один из крупнейших русских поэтов XX века.
* В 1929 году родился Гастон Глок — австрийский инженер и бизнесмен, основатель оружейной компании.
* В 1934 году родился Александр Ширвиндт — актер театра и кино, народный артист РСФСР.
* В 1938 году родился Вахтанг Кикабидзе — советский и грузинский актер, певец.
• В 1984 году умерла Фаина Раневская — актриса, народная артистка СССР.
• В 2002 году умер Александр Гинзбург — советский журналист и издатель, правозащитник, диссидент.
• В 2013 году умер Михаил Горшенев — российский рок-музыкант, лидер панк-группы «Король и Шут».
Кто отмечает дни рождения
* 91 год исполняется Василию Ливанову — киноактеру, народному артисту РСФСР, эталонному Шерлоку Холмсу.
* 69 лет исполняется Павлу Любимцеву — актеру, теле- и радиоведущему, народному артисту России.
* 66 лет исполняется Вере Сотниковой — советской и российской актрисе и телеведущей.
* 63 года исполняется Сергею Звереву — российскому парикмахеру, стилисту, шоумену.
* 62 года исполняется Терезе Эдвардс — американской баскетболистке, четырехкратной олимпийской чемпионке.
* 50 лет исполняется Бенедикту Камбербэтчу — британскому актеру.