Эксперты VK обсудили на ПМЭФ, как строить личный бренд через соцсети

В рамках ПМЭФ состоялась дискуссия «Имидж – все? Как и кому продавать образ жизни через социальные сети в новых условиях?». Среди участников – основатели брендов, инфлюенсеры и топ-менеджмент VK.

5 июня на ПМЭФ обсудили роль имиджа в жизни лидеров мнений, топ-менеджеров и предпринимателей, а также инструменты, которые помогают развивать личный бренд в 2024 году. В дискуссии приняли участие директор департамента по работе с сообществами VK Мария Воробьева, руководитель группы оригинального контента «Дзен» Евгений Гуцал, создательница бренда Ololol Оксана Лаврентьева и инфлюенсеры Георгий Лобушкин, Карина Нигай, Валерия Чекалина.

Модератором дискуссии выступила главный редактор PEOPLETALK Ксения Аносова.

Дискуссию открыла Мария Воробьева, которая поделилась данными о росте популярности блогеров-экспертов. По словам Марии, именно нишевые блоги на профильные темы привлекают активную аудиторию и рекламодателей. Но даже для экспертного блогера решающую роль в его продвижении играет личный контент. Социальные сети являются главным помощником в конструировании и продвижении такого контента.

«Контент, который залетает в рекомендации социальных сетей и становится виральным — это, в первую очередь, личный контент. Автор паблика ВКонтакте о туризме, например, разместила пост с фотографией со свадьбы. Этот личный контент, не связанный с тематикой блога, получил несколько миллионов охвата. Платформы VK берут на себя роль продюсеров и партнеров в создании личного бренда. Мы постоянно совершенствуем наши инструменты, помогаем блогеру проявить себя и найти своего читателя или зрителя. А для того, чтобы авторы умело использовали эти инструменты, разработали целую систему обучения и поддержки: запустили Школу авторов VK и Акселератор сообществ ВКонтакте», —директор департамента по работе с сообществами VK Мария Воробьева.

Как оценить потенциал личного бренда, рассказал руководитель группы оригинального контента «Дзена» Евгений Гуцал. Главным критерием успеха Евгений назвал время, которое пользователь проводит в контенте креатора.

«Современные площадки поощряют контент, который занимает аудиторию на долгое время. Даже TikTok, знаменитый короткими роликами, недавно анонсировал формат часовых видео. А в Дзене время, которое пользователи взаимодействуют с контентом автора, является основой системы монетизации», — руководитель группы оригинального контента «Дзен» Евгений Гуцал.

Блогер Валерия Чекалина отметила, что привычки аудитории и показатели успеха личного бренда меняются.

«Посты сегодня собирают меньше лайков, но сами по себе реакции пользователей уже не имеют прежнего значения. Важны охваты и «глубокое» взаимодействие с контентом: пересылки, репосты. Интересно, как меняются предпочтения пользователей — фотографии, например, становятся популярнее рилсов. Я проводила опрос среди 800 тыс подписчиков — большинство ответили, что им интереснее видеть в ленте фото», — инфлюенсер, создательница бренда Letique Cosmetics Валерия Чекалина.

С тем, что изменение привычек пользователей и ситуации на рынке повлекло за собой и изменение контента, согласны и другие лидеры мнений.

«Если говорить непосредственно о продажах, то лучше всего сегодня продает сторителлинг. Так, мы распродали все пуховики из новой коллекции, когда я рассказала историю изделий: обсудила с аудиторией, как сложно устроен путь российских премиальных брендов, какие барьеры дизайнером приходится переступить, чтобы продолжать производить качественные и красивые вещи», — создательница бренда Ololol, инфлюенсер Оксана Лаврентьева.

«Лайфстайл по-прежнему продает, и делает это круто. Но я всегда считала, что лайфстайл-блоги должны быть наполнены смыслом, профессиональной деятельностью. Сегодня это особенно актуально: мы ответственны перед аудиторией за то, что транслируем. Очень важно не просто показывать личные моменты, а давать полезную информацию, пищу для размышлений», — fashion-инфлюенсер, телеведущая Карина Нигай.

Много было сказано о том, какую роль в построении личного бренда играют контент-платформы и как пользователи потребляют контент популярных площадок.

«Автор Telegram-канала, на который подписаны 100 тысяч человек, может сегодня зарабатывать больше, чем блогер-миллионник в запрещенной сети. При этом производство контента для Telegram обходится дешевле, так как основным форматом остаются тексты. Однако продвигать личный бренд на этой площадке сложно и дорого — стоимость подписчика начинается, в среднем, от 150 рублей. В мессенджере нет встроенных виральных механизмов, не работают привычные инструменты SMM», — Telegram-эксперт, блогер Георгий Лобушкин.