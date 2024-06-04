Выставку портретов ведущих ученых России представят на ПМЭФ

Как за четыре года сделать машину для президента? Как научить нейросеть рисовать? Можно ли вырастить щитовидную железу из клетки и когда появится «магазин органов»? Как вылечить от рака миллионы людей? Как сделать жизнь людей комфортнее и безопаснее при помощи полимеров? Когда нейрочипы победят болезнь Альцгеймера?

Ответы на эти и другие вопросы знают герои выставки «Наука в лицах» — ученые, инженеры, изобретатели, чьи открытия способны перевернуть мир.

Третий сезон выставки «Наука в лицах» стартует в июне. Первыми галерею портретов выдающихся российских ученых увидят участники Петербургского международного экономического форума, который пройдет с 5 по 8 июня.

Выставку откроют помощник президента Российской Федерации Андрей Фурсенко, заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко и заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Денис Секиринский.

Выставка пройдет при поддержке фонда «Росконгресс» и Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию.

В июне выставка «Наука в лицах» будет открыта для посетителей Международной выставки-форума «Россия», где представлены инновационные разработки героев проекта. В павильонах выставки «Россия» на территории ВДНХ можно увидеть работы ведущих ученых страны и узнать секреты создания инновационных продуктов в области медицины и биотехнологий, IT-технологий, транспорта, металлургии, космической отрасли, нефтегазовой промышленности, сельского хозяйства, атомной отрасли и других. В течение года выставка разместится еще на нескольких площадках в Москве и других регионах страны.

«Наибольшее внимание посетителей Международной выставки-форума «Россия» привлекли высокотехнологичные разработки российских компаний, достижения в области науки и цифровизации. Эти павильоны стали самыми посещаемыми, а в целом количество посетителей выставки уже превысило 13 млн человек. Но важно также подчеркнуть, что за каждым достижением стоит человек, и выставка «Наука в лицах» покажет тех, чей талант, профессионализм и жажда познания сделали эти достижения возможными. Наши герои — это настоящие инноваторы, которые двигают вперед науку и технологии, обеспечивая технологическое лидерство нашей страны», — отметил заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Денис Секиринский.

Выставка «Наука в лицах» объединила 24 героя из 14 регионов России — ученых, инженеров, конструкторов, авторов высокотехнологичных разработок, технологических предпринимателей, лауреатов премии президента Российской̆ Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых. География проекта охватила всю страну — в экспозицию вошли портреты ученых из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Владивостока, Томска, Екатеринбурга, Луганска, Донецка, Владикавказа, Красноярска, Брянска и других городов.

Среди героев выставки: главный конструктор отечественных автомобилей AURUS Вадим Переверзев, главный конструктор открытой реанимационной системы для новорожденных Алексей Чупов, руководитель разработки российской нейросети Kandinsky Денис Димитров, главный конструктор нового биопринтера для «выращивания» тканей из клеточного материала Владислав Парфенов, начальник управления по созданию исследовательской установки «СИЛА» (уникальная научная

установка «СИнхротронно-ЛАзерный комплекс класса «мегасайенс») Михаил Пресняков, разработчик катализаторов, ключевого компонента для производства полимеров, Анастасия Бабина, разработчик первого в России невирусного генотерапевтического препарата для лечения рака Ирина Алексеенко, конструктор агрегатов космических аппаратов федерального проекта «СФЕРА» Зоя Юдина, инженер-конструктор реакторных установок для атомных ледоколов и плавучих станций Александр Турусов, лауреаты премии президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых за 2023 год Ольга Якубович, Сергей Павлушин, Сусанна Гордлеева, Георгий Гогаев и другие.

Партнером выставки «Наука в лицах» выступила компания «Сибур», лидер российской нефтегазохимии.

«Крупнейшие компании России активно развивают свои научные подразделения, инвестируют в инновационные разработки, сотрудничают с вузами и научными организациями. Через объединение усилий государства, науки и бизнеса инноваций сегодня укрепляется технологический суверенитет страны. Такие проекты, как выставка «Наука в лицах», позволяют заслуженно вывести на сцену и поставить в пример настоящих героев — талантливых российских ученых из самых разных отраслей, которые ежедневно вносят свой вклад в создание и развитие отечественных технологий», — сказал председатель правления, генеральный директор компании «Сибур» Михаил Карисалов.

Фотограф проекта — Слава Филиппов, один из самых востребованных глянцевых фотографов в России, обладающий ярким стилем, уникальным видением кадра и способностью раскрыть внутренний мир персонажа в одном снимке. Слава Филиппов — автор десятков обложек модных журналов, звездных фотопортретов и рекламных кампаний крупнейших российских и зарубежных брендов.

«Наука и глянец — казалось бы, несовместимые вещи, и этот проект отчасти стал для меня творческим вызовом. Мы решили показать не только героев, но и их разработки — так возникла концепция с экранами, которые стали фоном для снимков. Оказалось, что ученые — удивительно творческие люди, ничуть не менее, чем художники. Это творцы нашего будущего — тех технологий, которые доступны нам сегодня и выйдут на новый уровень уже завтра. Представлять и создавать будущее невозможно без фантазии и творческого поиска, так что наши герои — это и есть настоящие звезды, которые должны быть на всех экранах страны и должны стать ориентиром для молодежи и других членов общества», — поделился впечатлениями от работы с героями выставки Слава Филиппов.

Выставка «Наука в лицах» проходит при грантовой поддержке Минобрнауки России и входит в инициативу «Наука рядом» Десятилетия науки и технологий. Важно отметить, что многие герои выставки — это молодые ученые и специалисты, которые соберутся 20-22 ноября 2024 года на площадке IV Конгресса молодых ученых на ф/т Сириус.

Мероприятие является ключевым событием Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в 2022 году для объединения усилий профессионального сообщества на актуальных направлениях в различных сферах деятельности, требующих прорывных решений, и вовлечения в российскую науку молодой аудитории — студентов и ученых.

Организаторами Конгресса молодых ученых выступают фонд «Росконгресс», Министерство науки и высшего образования Российской Федерации и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию. Оператор Десятилетия науки и технологий — АНО «Национальные приоритеты».



Информация о героях проекта доступна на сайте.