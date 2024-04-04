В «Сколково» пройдет международный форум «Открытые инновации»

В Технопарке «Сколково» 10-11 апреля пройдет Международный форум «Открытые инновации». Организатор — Фонд «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ), соорганизатор – правительство Москвы. Перспективам развития высокотехнологических направлений в медицине и фарминдустрии будут посвящены две ключевые дискуссии — «Подорожник для российской фармы. Комплексное импортозамещение отрасли» и «Доктор AI Болит! Искусственный интеллект в здравоохранении».

Отечественная фарминдустрия столкнулась с новыми вызовами. Многие зарубежные производители ушли с российского рынка, а поставки ряда препаратов из-за границы идут с перебоями. Новая стратегия «Фарма-2030», которую утвердило правительство РФ в прошлом году, подразумевает импортозамещение в части производства ЖНВЛП (жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов). Перед участниками отрасли поставлена задача достичь лекарственного суверенитета на всех этапах - от инновационной разработки до поточного производства ЖНВЛП.

В рамках панельной дискуссии «Подорожник для российской фармы. Комплексное импортозамещение отрасли» эксперты обсудят различные аспекты темы: предложение российских фарм-компаний и насколько оно успевает за спросом, чем могут помочь госкорпорации и крупные холдинги в развитии материальной и сырьевой базы, в каких мерах господдержки нуждается отрасль.

В числе спикеров — генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей (АРФП) Виктор Дмитриев, председатель правления Ассоциации Российских фармацевтических производителей Евразийского экономического союза (АФПЕАЭС) Алексей Кедрин, исполнительный директор ассоциации «Инфарма» Вадим Кукава. Модерировать дискуссию будет вице-президент, исполнительный директор кластера биологических и медицинских технологий Фонда «Сколково» Камила Зарубина. В рамках работы кластера она курирует развитие 6 технологических направлений: цифровое здравоохранение, реабилитация, фармацевтика, генные и клеточные технологии, агротехнологии и пищевые технологии, wellness.

На сессии «Доктор AI Болит! Искусственный интеллект в здравоохранении» заведующий лабораторией электронного здравоохранения Института цифровой медицины Сеченовского Университета Игорь Шадеркин, управляющий директор - директор центра индустрии здоровья Сбербанка Сергей Жданов, представители Минздрава России и Департамента здравоохранения города Москвы обсудят статус готовности системы здравоохранения в РФ к внедрению ИИ, меры поддержки проектов с ИИ в разработке и масштабировании, проблемы доверия к системам искусственного интеллекта. Передовые кейсы применения ИИ в практической системе здравоохранения представят резиденты Фонда «Сколково» «К-Скай» и «Медицинские скрининг системы» («Цельс»).

Регистрация на Форум и подробная программа - на официальном сайте мероприятия.

Форум «Открытые инновации» проводится с 2012 года и является одной из самых влиятельных дискуссионных площадок, посвященных инновационному развитию. Мероприятие проводится при поддержке ВЭБ.РФ. Генеральные партнеры форума: ПАО Сбербанк, Госкорпорация «Росатом», ПАО «Ростелеком» и ОАО «РЖД». Пресс-центр форума — коммуникационная группа АГТ.