Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Пресс-релиз

В «Сколково» пройдет международный форум «Открытые инновации»

close
100%
Freepik

В Технопарке «Сколково» 10-11 апреля пройдет Международный форум «Открытые инновации». Организатор — Фонд «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ), соорганизатор – правительство Москвы. Перспективам развития высокотехнологических направлений в медицине и фарминдустрии будут посвящены две ключевые дискуссии — «Подорожник для российской фармы. Комплексное импортозамещение отрасли» и «Доктор AI Болит! Искусственный интеллект в здравоохранении».

Отечественная фарминдустрия столкнулась с новыми вызовами. Многие зарубежные производители ушли с российского рынка, а поставки ряда препаратов из-за границы идут с перебоями. Новая стратегия «Фарма-2030», которую утвердило правительство РФ в прошлом году, подразумевает импортозамещение в части производства ЖНВЛП (жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов). Перед участниками отрасли поставлена задача достичь лекарственного суверенитета на всех этапах - от инновационной разработки до поточного производства ЖНВЛП.

В рамках панельной дискуссии «Подорожник для российской фармы. Комплексное импортозамещение отрасли» эксперты обсудят различные аспекты темы: предложение российских фарм-компаний и насколько оно успевает за спросом, чем могут помочь госкорпорации и крупные холдинги в развитии материальной и сырьевой базы, в каких мерах господдержки нуждается отрасль.

В числе спикеров — генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей (АРФП) Виктор Дмитриев, председатель правления Ассоциации Российских фармацевтических производителей Евразийского экономического союза (АФПЕАЭС) Алексей Кедрин, исполнительный директор ассоциации «Инфарма» Вадим Кукава. Модерировать дискуссию будет вице-президент, исполнительный директор кластера биологических и медицинских технологий Фонда «Сколково» Камила Зарубина. В рамках работы кластера она курирует развитие 6 технологических направлений: цифровое здравоохранение, реабилитация, фармацевтика, генные и клеточные технологии, агротехнологии и пищевые технологии, wellness.

На сессии «Доктор AI Болит! Искусственный интеллект в здравоохранении» заведующий лабораторией электронного здравоохранения Института цифровой медицины Сеченовского Университета Игорь Шадеркин, управляющий директор - директор центра индустрии здоровья Сбербанка Сергей Жданов, представители Минздрава России и Департамента здравоохранения города Москвы обсудят статус готовности системы здравоохранения в РФ к внедрению ИИ, меры поддержки проектов с ИИ в разработке и масштабировании, проблемы доверия к системам искусственного интеллекта. Передовые кейсы применения ИИ в практической системе здравоохранения представят резиденты Фонда «Сколково» «К-Скай» и «Медицинские скрининг системы» («Цельс»).

Регистрация на Форум и подробная программа - на официальном сайте мероприятия.

Форум «Открытые инновации» проводится с 2012 года и является одной из самых влиятельных дискуссионных площадок, посвященных инновационному развитию. Мероприятие проводится при поддержке ВЭБ.РФ. Генеральные партнеры форума: ПАО Сбербанк, Госкорпорация «Росатом», ПАО «Ростелеком» и ОАО «РЖД». Пресс-центр форума — коммуникационная группа АГТ.

Картина дня
В Дагестане арестованы еще трое подозреваемых в терроризме
Военная операция на Украине, день 771-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 771-й день
Польша объявила о создании спецмиссии НАТО на Украине
Экс-генерал ВСУ указал на панику Зеленского
Раскрыты характеристики дешевых складных смартфонов Samsung
В Петербурге взяли под стражу организаторов ОПГ, похищавшей бизнесменов
Стало известно, может ли напиток из овсянки заменить препараты для похудения
Новости и материалы
Стало известно, как проведут Ураза-байрам в Москве после теракта
Вашингтон обозначил позицию по статусу нефти из РФ после переработки за рубежом
В России снизилась доля безработной молодежи
Столтенберг заявил о нежелании НАТО становиться стороной конфликта на Украине
Макрон заявил, что Россия оказывает информационное давление на Францию перед ОИ
Виктор Салтыков о патриотизме: «Шевчуку верю больше, чем Shaman»
Стало известно, уйдут ли с рынка дизельные двигатели
Renault выпустил новый кроссовер Captur с салоном из конопли
Стилист Лисовец объяснил, почему нельзя носить бежевые колготки
Администратора Telegram-канала, выступавшего против СВО, посадили на 6 лет
На Алтае проверили ситуацию в поселке, глава которого переплыл лужу
Иностранец заявил, что получал удовольствие от игры в России
Стало известно о росте заработка россиян
МВФ не собирается в этом году списывать часть долга Украины в размере $15 млрд
Легенда «Спартака» объяснил, в чем можно упрекнуть Абаскаля после поражения от «Зенита»
Россиянин поджег себя и выбежал к детской площадке
Женщине пригрозили арестом за то, что она год не возвращала книгу в библиотеку
Путин назвал достойным отчет правительства в Госдуме
Все новости
В Совфеде опровергли слухи о мобилизации в России
Уроженца Чечни доставили в полицию Москвы в день теракта в «Крокусе». В тот же день он покончил с собой
Омбудсмен Солтаев: погибший Асхаб Успанов не связан с терактом в «Крокусе»
США боятся удара по репутации. Почему в ВСУ заговорили о неактуальности F-16?
Полковник Ходаренок: возможные потери F-16 на Украине ударят по репутации США
«Хватит войн»: Федосеева-Шукшина ждет, что дочери заключат мировое соглашение
«Золото Умальты»: однажды в... Хабаровском крае
В прокат вышел фильм «Золото Умальты» с Александром Самойленко
Главу букмекера «Мелбет» задержали по делу о мошенничестве. Ему грозит до 15 лет тюрьмы
Главу букмекерской компании «Мелбет» Игоря Ляпустина задержали в Москве
Боб Дилан, Джокер и еще 5 лучших ролей Хита Леджера
Возвращение «Буханки». Какие автомобили выйдут на российский рынок в апреле
«Газета.Ru» перечислила апрельские новинки российского авторынка
Лягушки-прыгуны, лепестки и «умные» самострелы: насколько разными бывают мины
День просвещения по вопросам минной опасности и разминирования отмечается 4 апреля
Вербное воскресенье: история и традиции праздника
Вербное воскресенье 2024: когда отмечают, чего нельзя делать в этот день
«Полетела об стену, упала на унитаз». Экс-министр убил жену в ресторане, записи с камер стерты
Экс-министр экономики Казахстана Бишимбаев рассказал свою версию гибели жены
Обзор Realme 12 Pro+ с перископической камерой, кожаным и прозрачным корпусом
Газета.Ru протестировала кожаный и эксклюзивный Realme 12 Pro+ с перископом
Войны, разрушения и руины: какие страны НАТО разгромило за 75 лет
Политолог Храмчихин усомнился в дееспособности НАТО как военного блока
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами