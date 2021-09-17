Глава ЦБ назвала маловероятным мировой финансовый кризис в ближайшие годы

Глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина дала большое интервью изданию РБК, в котором высказалась по целому ряду важных вопросов, включая вероятность мирового экономического кризиса, влияние вакцинации на экономику, а также рассказала о том, как налаживает коммуникацию с помощью брошек.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина оценила вероятность глобального экономического кризиса в ближайшее время, как очень низкую. Несмотря на это, Центробанк описал сценарий возможного финансового кризиса в своем проекте «Основных направлений денежно-кредитной политики», отметив, что пандемический кризис не равен финансовому и его стоит оценивать отдельно.

«Пандемический кризис все-таки стоит особняком. Потому что этот кризис не связан с экономическим циклом. <...> Мы сейчас видим, как долги накопились во многих странах, и многие опасаются, что уже есть пузыри, а стоимость финансовых активов не отражает стоимость рисков. Мы видим, что в условиях мягкой денежно-кредитной политики такие негативные последствия есть. И поэтому сочли уместным показать, как может разворачиваться уже циклический глобальный кризис и какой будет реакция ЦБ. Хочу еще раз подчеркнуть, что в сценарии указан 2023 год, но он абсолютно условный и нужен, чтобы показать на трехлетнем прогнозном периоде, какие могут быть последствия, если этот сценарий реализуется», — сказала Набиуллина РБК.

Также она рассказала, что российский финансовый регулятор перешел к другим подходам по части прогнозирования экономики.

«Раньше были сценарии хороший, плохой и средний, причем обычно плохой сценарий — это низкая цена на нефть, а хороший — высокая. Хотя долгосрочно не факт, что высокая цена — это самый оптимальный сценарий. Подвидов сценариев может быть много в зависимости от разных факторов. Но наши модели, как нам кажется, позволяют показать, как будет вести себя денежно-кредитная политика, если разные типы рисков реализуются, и дать некоторую предсказуемость участникам рынка», — отметила Набиуллина.

Другой позиции придерживается глава Сбербанка Герман Греф, который во время Восточного экономического форума отметил, что глобальный кризис возможен из-за «перегрева» на мировых финансовых рынках.

«Что касается глобального финансового кризиса, такой риск очевидно есть. ЦБ РФ поступает ответственно, что такой риск обозначает. Мы уже много раз страдали от недооценки рисков, лучше их переоценить, чем недооценить», — заявил он.

Помимо вероятности финансового кризиса глава ЦБ в интервью также оценила влияние вакцинации от коронавируса на экономический рост.

«На мой взгляд, конечно, уровень вакцинации недостаточный (почти 40 миллионов человек вакцинировано на сегодняшний день - «Газета.Ru»). <...> Если говорить об экономических эффектах вакцинации, я считаю, что чем выше уровень вакцинации, тем это более позитивно для экономического роста. Меньше рисков возможных локдаунов, потому что меньше может быть негативных последствий даже от новых штаммов. И больше уверенность инвесторов, что не будет локдаунов, в том, что, если инвестор вкладывает в тот или иной проект, не будет каких-то сюрпризов. Поэтому косвенно, конечно, вакцинация влияет и в целом на инвестиционную активность», — отметила Набиуллина.

Также председатель Банка России предположила, сможет ли в ближайшее время какая-то другая валюта заменить доллар в контексте глобальных расчетов.

«Вряд ли это будет происходить очень быстро. Хотя сейчас многие международные эксперты обсуждают перспективы доллара. Большинство признает, что вряд ли какая-то валюта может очень быстро заменить доллар. Даже несмотря на то что доля американской экономики и торговли снижается, роль доллара в номинации долгов и контрактов еще очень большая. Такие вещи не случаются резко. Они требуют многих лет, доверия к другим резервным валютам. Многие говорят, и, наверное, в этом есть доля справедливости, что европейские финансовые рынки не такие ликвидные, как долларовые рынки, не говоря уже о других резервных валютах», — заявила она, добавив, что ранее резервной валютой был британский фунт и его судьба менялась в течение нескольких десятилетий.

Отдельно Набиуллина рассказала про свои брошки. Уже долгое время тема украшений главы ЦБ освещается в СМИ не меньше, чем заявления по экономическим вопросам. Журналисты пытаются искать связь в выборе броши и заявлениях, которые озвучивает Набиуллина.

«Центральные банкиры, наверное, и так слишком серьезны, все время делают оговорки. Мы, конечно, работаем над тем, чтобы быть более понятными, с переменным успехом. Брошки — это тоже коммуникация, просто другой язык, поэтому пока отказываться от них не собираюсь. Могу сказать точно — совет директоров ЦБ не принимает решения по брошке», — заключила она.

Например во время одного из последних публичных выступлений 10 сентября, у главы ЦБ была в брошь в виде леопарда. В тот день Банк России в очередной раз повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до уровня 6,75%.