«Не хочу петь на стадионах». Пелагее — 40

Сегодня певице, заслуженной артистке России Пелагее Хановой (известной просто как Пелагея) исполняется 40 лет. Фолк-исполнительница родилась в 1986 году в Новосибирске, в семье джазовой певицы, театрального режиссера и педагога по актерскому мастерству Светланы Хановой. Мать хотела назвать дочь Пелагеей в честь своей бабушки, но в ЗАГСе в свидетельстве о рождении записали более привычное имя Полина. Лишь при получении паспорта ошибку исправили, и с тех пор Пелагея — не псевдоним, а настоящее имя.

На сцену девочка впервые вышла в возрасте всего четырех лет, а уже в восемь без экзаменов поступила в Новосибирскую специальную музыкальную школу при консерватории. Но по-настоящему судьбоносным для Пелагеи стало знакомство с лидером группы «Калинов Мост» Дмитрием Ревякиным, который отправил запись ее выступления на конкурс «Утренняя звезда» в Москву. На нем десятилетняя артистка заняла первое место и была удостоена звания «Лучшая исполнительница народной песни в России 1996 года».

В 1998-м по приглашению дочери Бориса Ельцина Татьяны Дьяченко Пелагея выступила перед главами России, Германии и Франции. В 1999-м по приглашению Мстислава Ростроповича участвовала в музыкальном фестивале в Эвьяне, а также на международном фольклорном фестивале в шотландском Эдинбурге.

В 14 лет певица экстерном окончила школу и поступила на эстрадное отделение Российского института театрального искусства (ГИТИС), из которого в 2005 году выпустилась с красным дипломом. Сразу после этого Пелагея основала одноименную группу.

Комментируя свою приверженность народной музыке, певица отмечала, что не хочет менять любимый жанр ради продаж билетов.

«Кто-то считает, что с моим голосом народной музыкой я только гроблю себя, и мне бы рок петь. <…> Я не стадионная певица. У нас хорошо все. Я не хочу петь на стадионах», — сказала она.

В 2009 году вместе с актрисой Дарьей Мороз певица приняла участие в шоу «Две звезды», а в 2012-м стала наставницей в шоу «Гoлос».

Певица дважды была замужем. Первым ее супругом стал режиссер Дмитрий Ефимович, но брак продлился недолго — с 2010 по 2012 год. Со вторым мужем, хоккеистом Иваном Телегиным, Пелагея познакомилась в 2015 году, а на следующий год они расписались. 21 января 2017 года у супругов родилась дочь Таисия. В 2019 году пара объявила о решении развестись, но из-за долгого раздела имущества брак официально расторгли только в декабре 2020-го.

В 2020 году Пелагея удостоилась звания заслуженной артистки России.