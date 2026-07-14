Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса НадеждинаЦиклон «Бернадетт»
Фото

«Не хочу петь на стадионах». Пелагее — 40

«Я все время куда-то рвусь»: приме-балерине Мариинского театра Диане Вишневой — 50
Звезда «Парка Юрского периода» Сэм Нилл умер в 78 лет
25 самых известных фото в истории
Скромница с жемчужной нитью. 80 лет со дня рождения Валентины Толкуновой

Сегодня певице, заслуженной артистке России Пелагее Хановой (известной просто как Пелагея) исполняется 40 лет. Фолк-исполнительница родилась в 1986 году в Новосибирске, в семье джазовой певицы, театрального режиссера и педагога по актерскому мастерству Светланы Хановой. Мать хотела назвать дочь Пелагеей в честь своей бабушки, но в ЗАГСе в свидетельстве о рождении записали более привычное имя Полина. Лишь при получении паспорта ошибку исправили, и с тех пор Пелагея — не псевдоним, а настоящее имя.

На сцену девочка впервые вышла в возрасте всего четырех лет, а уже в восемь без экзаменов поступила в Новосибирскую специальную музыкальную школу при консерватории. Но по-настоящему судьбоносным для Пелагеи стало знакомство с лидером группы «Калинов Мост» Дмитрием Ревякиным, который отправил запись ее выступления на конкурс «Утренняя звезда» в Москву. На нем десятилетняя артистка заняла первое место и была удостоена звания «Лучшая исполнительница народной песни в России 1996 года».

В 1998-м по приглашению дочери Бориса Ельцина Татьяны Дьяченко Пелагея выступила перед главами России, Германии и Франции. В 1999-м по приглашению Мстислава Ростроповича участвовала в музыкальном фестивале в Эвьяне, а также на международном фольклорном фестивале в шотландском Эдинбурге.

В 14 лет певица экстерном окончила школу и поступила на эстрадное отделение Российского института театрального искусства (ГИТИС), из которого в 2005 году выпустилась с красным дипломом. Сразу после этого Пелагея основала одноименную группу.

Комментируя свою приверженность народной музыке, певица отмечала, что не хочет менять любимый жанр ради продаж билетов.

«Кто-то считает, что с моим голосом народной музыкой я только гроблю себя, и мне бы рок петь. <…> Я не стадионная певица. У нас хорошо все. Я не хочу петь на стадионах», — сказала она.

В 2009 году вместе с актрисой Дарьей Мороз певица приняла участие в шоу «Две звезды», а в 2012-м стала наставницей в шоу «Гoлос».

Певица дважды была замужем. Первым ее супругом стал режиссер Дмитрий Ефимович, но брак продлился недолго — с 2010 по 2012 год. Со вторым мужем, хоккеистом Иваном Телегиным, Пелагея познакомилась в 2015 году, а на следующий год они расписались. 21 января 2017 года у супругов родилась дочь Таисия. В 2019 году пара объявила о решении развестись, но из-за долгого раздела имущества брак официально расторгли только в декабре 2020-го.

В 2020 году Пелагея удостоилась звания заслуженной артистки России.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 14 июля. Новые правила торговли на маркетплейсах, ответственность за дипфейки и ливни из-за супертайфуна
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!