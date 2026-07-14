Экс-президента Ирана арестовали за связь с израильской разведкой. «Моссад» завербовал Ахмадинежада два года назад

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад помещен под домашний арест из-за связей с израильской разведкой, сообщает The New York Times. Источники газеты утверждают, что «Моссад» несколько лет поддерживал связь с политиком и рассматривал его как возможную фигуру переходного периода после смены власти в Тегеране. После появления Ахмадинежада на похоронах Али Хаменеи его, вероятно, задержала разведка КСИР.

Экс-президента задержали вскоре после его появления 6 июля на похоронах верховного лидера Ирана Али Хаменеи, сообщает The New York Times (NYT). Это был первый публичный выход Махмуда Ахмадинежада за несколько месяцев.

В расследовании NYT утверждается, что «Моссад» в течение нескольких лет пытался превратить Ахмадинежада в своего информатора, а затем стал рассматривать его как возможного руководителя Ирана после свержения действующей власти. Контакты с бывшим президентом якобы начались в 2022 году и активизировались после его поездки в Гватемалу в 2023 году.

Тайные встречи в Будапеште

Один из ключевых эпизодов произошел в 2024 году. Как пишет NYT, высокопоставленный представитель венгерских властей попросил ректора Университета государственной службы «Людовика» Гергея Дели пригласить Ахмадинежада на конференцию по изменению климата в Будапеште. По словам Дели, ему объяснили, что мероприятие должно стать прикрытием для тайных переговоров экс-президента с израильской разведкой.

Ректор признал, что приглашение могло навредить репутации университета, но согласился содействовать встрече. «Если два врага хотят поговорить, лучше сделать все, чтобы они поговорили»,— объяснил он NYT свое решение.

Для встречи с Ахмадинежадом в Венгрию прибыл занимавший тогда пост главы «Моссада» Давид Барнеа, сообщили газете бывшие американские чиновники.

После переговоров израильская разведка проинформировала ЦРУ о том, что установила канал связи с бывшим иранским президентом.

Израильские спецслужбы, как утверждается, оплачивали часть расходов Ахмадинежада на поездки и проживание. Кроме того, тайные выплаты получал его представитель Али Акбар Джаванфекр. Оперативники продолжали контакты с окружением бывшего президента вплоть до начала войны против Ирана в феврале 2026 года. Представители «Моссада» и Джаванфекр отказались отвечать на вопросы NYT.

Бывший советник Ахмадинежада Абдольреза Давари заявил газете, что политик вряд ли согласился бы сотрудничать с Израилем ради денег.

«Он сделал бы это ради власти. Он хочет быть у вершины власти»,— сказал Давари.

Другой бывший соратник Ахмадинежада утверждал, что тот обсуждал возвращение к руководству страной с помощью иностранных государств и допускал нормализацию отношений с Израилем через соглашения Авраама.

Махмуд Ахмадинежад занимал пост президента Ирана с 2005 по 2013 год. Период его правления сопровождался обострением отношений с Израилем и Западом, ускорением иранской ядерной программы и массовыми протестами после президентских выборов 2009 года. Ахмадинежад неоднократно выступал с антиизраильскими заявлениями и отрицал Холокост, поэтому намерение Израиля использовать его при смене власти вызвало сомнения даже среди израильских чиновников.

После ухода с поста президента в 2013 году отношения Ахмадинежада с Али Хаменеи и другими представителями иранского руководства постепенно ухудшались. Совет стражей конституции трижды не позволял ему вновь участвовать в президентских выборах. Бывший глава государства начал критиковать коррупцию, экономическую политику и подавление протестов, хотя сам сыграл центральную роль в разгроме «зеленого движения» после спорных выборов 2009 года.

План смены власти и сорванная эвакуация

К началу 2026 года израильские спецслужбы стали рассматривать Ахмадинежада не только как источник информации, но и как возможную политическую фигуру переходного периода. Израиль рассчитывал, что удары по иранскому руководству и инфраструктуре вместе с наступлением курдских формирований приведут к распаду действующей системы. После этого власть предполагалось передать альтернативному правительству с участием Ахмадинежада.

Однако курдское наступление не состоялось, а общий план смены власти провалился.

28 февраля, в первый день американо-израильской военной кампании против Ирана, удар был нанесен по комплексу Ахмадинежада в Тегеране. Первоначально предполагалось, что целью был сам экс-президент. Однако NYT утверждает, что израильские военные атаковали охранявших его сотрудников КСИР и бронированный автомобиль.

После удара четверо сотрудников «Моссада», находившихся в Иране, вывезли Ахмадинежада и доставили его в конспиративное убежище в Тегеране. Однако бывший президент якобы остался недоволен хаотичным характером эвакуации и стал сомневаться, что Израиль способен довести план смены власти до конца. Вскоре он покинул убежище при неустановленных обстоятельствах.

В следующий раз его увидели только на похоронах Хаменеи, после чего, по словам источников NYT, Ахмадинежада задержала разведка КСИР.