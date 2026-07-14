Пытки в подвале и ограбление: отец украинского боксера Карпачева обвинил ВСУ в убийстве сына

Спустя год после гибели украинского боксера Владислава Карпачева его отец Игорь Карпачев впервые подробно рассказал о трагедии. Он заявил, что убийство его супруги и сына в ДНР совершили украинские военные. Какие подробности раскрыл отец спортсмена, что известно из официальных сообщений украинских властей и какие обстоятельства дела до сих пор остаются неизвестными — в материале «Газеты.Ru».

Через год после убийства украинского боксера Владислава Карпачева его отец дал интервью ТАСС, в котором озвучил свою версию произошедшего. По его словам, к преступлению причастны военнослужащие ВСУ.

Игорь Карпачев сообщил, что о трагедии узнал от соседа, который обратил внимание, что рядом с домом нет автомобиля, а во дворе лежит застреленная собака.

«Был у меня сын — Владислав Карпачев, супруга, в общем семья. Брал Европу, много где по Украине выступал, готовился на мир. И вот в один из дней стучится ко мне сосед и говорит, что что-то странное — машины во дворе у сына нет, собака застрелена. Я к нему. Захожу, во дворе много крови. Это были военные — хохлы [ВСУ]»,

— рассказал Игорь Карпачев.

По словам мужчины, сначала он обнаружил тело супруги на входе в семейный магазин, а затем в домашнем подвале — тело сына.

Игорь Карпачев рассказал, что в его супругу было выпущено семь автоматных пуль, а в сына — пять. Кроме того, по его словам, перед убийством Владислав подвергался истязаниям.

Также Игорь Карпачев заявил, что из дома были похищены автомобиль Toyota, около восьми тысяч долларов и денежные средства в гривнах.

Он добавил, что сам был эвакуирован из села Гришино лишь несколько дней назад.

Что известно об убийстве официально

26 июня 2025 года в селе Гришино в Донецкой народной республике были обнаружены тела 26-летнего Владислава Карпачева и его 50-летней матери.

Федерация бокса Украины подтвердила гибель спортсмена и назвала произошедшее «страшным преступлением».

«Вместе с семьей Владислав пал жертвой страшного преступления. Это глубокая, невосполнимая потеря для всего украинского боксерского сообщества», — говорилось в заявлении организации.

После произошедшего Национальная полиция Украины зарегистрировала уголовное производство по статьям «Умышленное убийство» и «Незаконное завладение транспортным средством». Полиция отказалась давать прессе развернутые комментарии. Имена подозреваемых и сведения о возможной причастности каких-либо воинских подразделений официально не раскрывались.

Что рассказали близкие

Одним из первых о гибели спортсмена сообщил в TikTok его близкий друг — спортивный блогер Станислав Притков. По его утверждению, нападение глубокой ночью совершили неизвестные люди в военной форме.

Как рассказал Притков, нападавшие застрелили собаку, напали на мать Владислава и перерезали ей горло . После этого военные нашли самого Владислава в подвале дома, там его допрашивали и пытали, а затем убили. Из находящихся в доме членов семьи выжила только бабушка боксера. Отец Владислава в момент нападения в доме отсутствовал.

После убийства преступники ограбили дом и похитили принадлежавший спортсмену автомобиль Toyota. По словам блогера, машину после этого видели в Днепропетровской области.

«Как она проехала как минимум через три блокпоста — это риторический вопрос, за рулем ведь были военные», — рассказал Притков.

Кем был Владислав Карпачев

Владислав Карпачев родился в 1999 году в городе Красноармейске (на тот момент — Донецкая область Украины, в настоящее время — ДНР). С юношеских лет он занимался боксом, тренировался в местных спортивных секциях и представлял Донецкую область на национальных соревнованиях в первом полусреднем весе (до 64 кг).

В 2016 году Карпачев стал бронзовым призером чемпионата Украины среди молодежи.