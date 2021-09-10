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Бизнес

«Умники из Еврокомиссии придумали рыночное ценообразование, вот и результат»

Путин объяснил рекордные цены на газ в Европе

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Sergei Karpukhin/Reuters
Владимир Путин объяснил рост цен на газ в Европе. По мнению российского президента, европейцы виноваты в этом сами, так как члены прошлого состава Еврокомиссии придумали рыночное ценообразование на газ. Вместо того, чтобы заключать долгосрочные контракты, позволяющие покупать газ по цене ниже рыночной.

В четверг, 9 сентября, Владимир Путин провел встречу со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Во время пресс-конференции Путин высказался по многим насущным проблемам, включая высокую цену на газ в Европе.

«Вы говорили про цены на энергоносители. Я сказал, на споте сейчас, на свободном рынке в Европе, 650 долларов за тысячу кубов. Но эти умники еще в прошлом составе Еврокомиссии придумали рыночное ценообразование на газ, вот результат вам. А по долгосрочным контрактам и по нашему принципу ценообразования «Газпром» не продает по такой цене. И те, кто согласился заключать с нами в Европе долгосрочные контракты, сейчас могут только руки потирать и ликовать, иначе пришлось бы платить по 650. А «Газпром» в ту же Германию продает по 220, во всяком случае, совсем недавно это было», — приводятся слова Путина на официальном сайте Кремля.

Российский президент отметил, что цена на газ в России связана с ценой на нефть

«А у нас-то подход другой. У нас тоже рыночное ценообразование, эта цена привязана к цене на нефть. Никто ее не регулирует, рынок регулирует. Но колебания идут гораздо более мягко, а здесь в ПХГ не закачали нужный объем до 27 миллиардов, у них там дырка получается, не хватает, и еще кое-какие проблемы, всплеск деловой активности — и все, цена на газ начала обгонять цену на нефть и на нефтепродукты. Видите, как скакнула», — сказал он.

Путин добавил, что при росте цены на нефть вырастет и цена газа, однако это будет происходить в мягкой форме.

«И «Газпром» в этом заинтересован на самом деле, потому что это создает определенную подушку безопасности и для него. Не будет резкого падения и обвала цен. Вот в чем все дело. Выгодно всем», — подытожил он.

Отдельно Путин рассказал о договоренностях по ценам на энергоносители для Белоруссии.

«Достигнуты договоренности и по весьма чувствительным для белорусской стороны вопросам, связанным с ценообразованием на российские энергоносители. По итогам длительных дискуссий удалось выработать взаимоприемлемые подходы по газовой тематике. Цена для Белоруссии на российский природный газ на 2022 год сохранится на уровне текущего года», — добавил российский президент.

Отдельно было отмечено, что до 1 декабря 2023 года будет подписан документ о создании объединенного рынка газа в рамках Союзного государства.

Напомним, что цены на газ с начала 2021 года выросли в четыре раза. В июне сентябрьский фьючерс на газовом хабе TTF стоил порядка $316, в августе цена обновила исторический максимум, впервые превысив отметку в 586 долларов за тысячу кубометров, в конце августа цены на газ превысили $600,

9 сентября стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла $700,2 за 1 тыс. куб. м.

По мнению экспертов, на ситуацию может влиять отказ «Газпрома» от бронирования дополнительных мощностей для транзита газа через Украину, а также то, что запасы газа в европейских подземных хранилищах почти исчерпаны.

«Это накладывается на нежелание «Газпрома» сильно увеличивать закачку газа в хранилища или увеличивать продажи на спотовом рынке в преддверии запуска газопровода «Северный поток-2», — приводит РИА «Новости» мнение директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрия Маринченко.

На фоне повышения цен актуальной становится тема ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2». 10 сентября стало известно, что «Газпром» объявил о завершении строительства газопровода.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Труба проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран — Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции.

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