Над Россией сбили 323 украинских БПЛА. Военная операция, день 1582-й

Бюрократы в ООН избегают открытого осуждения преступлений Киева, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
Жительница Горловки ДНР получила ранения после атаки дрона ВСУ в Калининском районе, сообщил мэр города Иван Приходько.
ТАСС: Военнослужащие 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили более 100 БПЛА «Баба-яга» ВСУ на линии боевого соприкосновения под Харьковом. Украинские солдаты использовали гексакоптеры для доставки жизненно необходимых грузов.
Два человека погибли из-за атаки ВСУ в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько.
Силы ПВО уничтожили ночью семь украинских беспилотников над территорией Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
Мужчина погиб, женщина получила ранение в результате атак ВСУ на Белгородскую область, сообщили в оперштабе региона.
Силы ПВО уничтожили 10 украинских беспилотников над территорией Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
ВСУ предприняли попытку массированной атаки на Оренбургскую область, над предприятием в областном центре сбито несколько БПЛА. Данные о пострадавших не поступали, сообщил губернатор Евгений Солнцев.
Около 30 беспилотников уничтожены в городах Гуково и Каменске-Шахтинском, а также в Боковском, Миллеровском, Родионово-Несветайском, Чертковском и Шолоховском районах Ростовской области. Информация о пострадавших не поступала, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Силы ПВО ночью уничтожили 21 украинский беспилотник над Воронежской областью. Повреждены частный дом и гараж, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
🔴 Минобороны: средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ 323 украинских БПЛА.
Сегодня 1582-й день военной операции на Украине. «Газета.ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.