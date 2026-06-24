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Над Россией сбили 323 украинских БПЛА. Военная операция, день 1582-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1582-й день
Александр Река/ТАСС

Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей 323 украинских БПЛА. Над Воронежской областью сбили 21 украинский беспилотник, повреждены частный дом и гараж, сообщил губернатор региона Александр Гусев. В Оренбургской области беспилотники были сбиты над предприятием в областном центре. Севастополь остался без электроснабжения после атак на энергетическую инфраструктуру, сообщил Михаил Развожаев. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Трансляция
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9:12

Бюрократы в ООН избегают открытого осуждения преступлений Киева, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

9:02

Жительница Горловки ДНР получила ранения после атаки дрона ВСУ в Калининском районе, сообщил мэр города Иван Приходько.

8:58

ТАСС: Военнослужащие 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили более 100 БПЛА «Баба-яга» ВСУ на линии боевого соприкосновения под Харьковом. Украинские солдаты использовали гексакоптеры для доставки жизненно необходимых грузов.

8:49

Два человека погибли из-за атаки ВСУ в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько.

8:33

Силы ПВО уничтожили ночью семь украинских беспилотников над территорией Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

8:25

Мужчина погиб, женщина получила ранение в результате атак ВСУ на Белгородскую область, сообщили в оперштабе региона.

8:17

Силы ПВО уничтожили 10 украинских беспилотников над территорией Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

8:11

ВСУ предприняли попытку массированной атаки на Оренбургскую область, над предприятием в областном центре сбито несколько БПЛА. Данные о пострадавших не поступали, сообщил губернатор Евгений Солнцев.

8:09

Около 30 беспилотников уничтожены в городах Гуково и Каменске-Шахтинском, а также в Боковском, Миллеровском, Родионово-Несветайском, Чертковском и Шолоховском районах Ростовской области. Информация о пострадавших не поступала, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

8:08

Силы ПВО ночью уничтожили 21 украинский беспилотник над Воронежской областью. Повреждены частный дом и гараж, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

8:05

🔴 Минобороны: средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ 323 украинских БПЛА.

8:00

Сегодня 1582-й день военной операции на Украине. «Газета.ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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