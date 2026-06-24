Над Россией сбили 323 украинских БПЛА. Военная операция, день 1582-й

Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей 323 украинских БПЛА. Над Воронежской областью сбили 21 украинский беспилотник, повреждены частный дом и гараж, сообщил губернатор региона Александр Гусев. В Оренбургской области беспилотники были сбиты над предприятием в областном центре. Севастополь остался без электроснабжения после атак на энергетическую инфраструктуру, сообщил Михаил Развожаев. «Газета.Ru» ведет хронику событий.