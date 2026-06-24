«Алые паруса» — 2026: когда и как пройдет главный праздник выпускников Петербурга

Когда пройдут «Алые паруса», кто выступит на Дворцовой площади, где смотреть проход брига «Россия»

27 июня в Санкт-Петербурге пройдут «Алые паруса» — главный праздник выпускников страны. В программе концерты на Дворцовой площади, проход брига «Россия» по Неве и праздничный салют. Где смотреть шоу, кто выступит в 2026 году и какие ограничения введут в городе — в материале «Газеты.Ru».

Когда пройдут «Алые паруса» в 2026 году

В 2026 году «Алые паруса» состоятся 27 июня . Об этом губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил в своих социальных сетях еще в конце марта.

Каждый год дату выбирают после публикации расписания ЕГЭ. Кроме того, праздник не проводят 22 июня — в День памяти и скорби. В этом году основной период экзаменов вместе с резервными днями завершается 25 июня, поэтому «Алые паруса» вновь пройдут в первую субботу после окончания ЕГЭ.

Подготовка к празднику началась еще весной. 22 мая бриг «Россия» спустили на воду после зимовки, а в ночь на 12 июня в городе прошли первые репетиции прохода судна в акватории Невы.

Подготовка к празднику продолжается, а последние прогоны брига состоятся накануне шоу. Обычно в этот вечер на набережных собираются тысячи петербуржцев, чтобы увидеть бриг до начала праздника. Во время самих «Алых парусов» доступ в основные зрительские зоны традиционно открыт только для выпускников и их гостей.

Бриг «Россия» — главный символ праздника Бриг «Россия» построили на голландской верфи в 1958 году, а современный облик он получил после масштабной модернизации в 2019-м. Длина брига составляет 50 метров, ширина — 7,6 метра, он несет 17 специально сшитых алых парусов общей площадью почти 900 квадратных метров. Судно может идти как под парусами, так и с помощью двигателя. В открытом море попутный ветер может разогнать его до 16 узлов, или примерно 30 километров в час. До появления брига «Россия» символом праздника становились разные парусники. Впервые выпускников во взрослую жизнь проводила яхта «Металлист» в 1968 году. В 1970-х по Неве проходили шхуна «Ленинград», каравелла «Нева» и шхуна «Кодор». После 1979 года традиция прервалась на несколько десятилетий. Праздник возродили в 2008 году, когда на воду вывели учебный корабль «Мир». Позже под алыми парусами ходили фрегат «Штандарт» и шведская шхуна Tre Kronor.

Кто выступит на «Алых парусах» в 2026 году

Хедлайнером «Алых парусов» в 2026 году станет певица Ёлка, известная по хитам «Прованс», «На большом воздушном шаре» и «Грею счастье». На сцену Дворцовой площади также выйдут исполнительница песни «Матушка» Татьяна Куртукова, Люся Чеботина и Юлианна Караулова. Последняя не только выступит перед выпускниками, но и станет одной из ведущих праздника.

Певица Ёлка Максим Богодвид/РИА Новости

Компанию ей составят актеры сериала «Ландыши» Ника Здорик и Сергей Городничий, ведущий шоу «Маска» Вячеслав Макаров и журналистка Даша Александрова. Концертную программу откроют Антон Лаврентьев и хор HOR, также перед зрителями выступят молодежные коллективы.

Также выпускников со сцены поздравят:

* Алекс Лим,

* Алена Свиридова и ее сын, актер Григорий Мирошниченко,

* дуэт Filatov&Karas,

* группа TRITIA,

* Юлия Пересильд и группа «МАNДРАГОРА».

Годом ранее на сцену «Алых парусов» выходили Надежда Кадышева и ансамбль «Золотое кольцо». Артистка, пережившая новую волну популярности благодаря соцсетям, исполнила для выпускников песни «Плывет веночек» и «Широка река». Одним из главных участников концерта тогда стала и группа «Иванушки International».

Певица Люся Чеботина Кристина Соловьёва/РИА Новости

Программа «Алых парусов — 2026»

Темой музыкальной части праздника в 2026 году станет «Город мечтателей». По замыслу организаторов, программа будет посвящена мечтам, школьным воспоминаниям и историям людей из разных регионов страны.

На Дворцовой площади создают единое сценическое пространство с интерактивными зонами. Гостей ждут площадки с «народным караоке», тематические инсталляции и символическое строительство корабля — от детского рисунка до гигантского брига с алыми парусами.

Монтаж сцены на Дворцовой площади уже идет. Конструкцию оснастят большими светодиодными экранами, а ведущие будут работать с отдельной цилиндрической платформы, объединенной с основной сценой.

Откроет программу блок «Школьная история», оформленный в виде петербургского школьного дворика. Затем зрителям покажут тематические номера, посвященные единству страны, а жители разных регионов поздравят выпускников и расскажут свои истории.

Праздник начнется в 22:00. Выпускников поздравит губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, после чего на Дворцовой площади стартует концерт с участием российских артистов.

Примерное расписание праздника «Алые паруса» • 20:00 — выступление молодых артистов на Дворцовой площади;

• 22:00 — торжественное открытие, выступление со вступительным словом губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова;

• 22:10 — выступление артистов на музыкальном концерте;

• 00:40 — проход брига под алыми парусами в акватории Невы, праздничный салют;

• 01:40 — продолжение концерта на Дворцовой площади.

Выпускники на Дворцовой площади во время ежегодного праздника «Алые паруса» в Санкт-Петербурге, 28 июня 2025 года Алексей Даничев/РИА Новости

Главным событием ночи по традиции станет проход брига «Россия» под алыми парусами по акватории Невы. Это символическая отсылка к галиоту «Секрет» из повести Александра Грина «Алые паруса».

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Как попасть на «Алые паруса»

«Алые паруса» остаются закрытым праздником для выпускников. Попасть на концерт на Дворцовой площади туристы и обычные жители города не смогут. Выпускники получают в школах именные пригласительные, которые нельзя передать другому человеку. На площадку также смогут пройти учителя и другие сопровождающие подростков — на них каждая школа получает отдельную квоту.

В день праздника Дворцовую площадь и часть набережных закрывают для свободного посещения. На входах работают сотрудники охраны, поэтому попасть внутрь без приглашения не получится.

В свободную продажу билеты не поступают.

При этом проход брига «Россия» по Неве и водно-пиротехническое шоу можно посмотреть бесплатно с открытых набережных города.

Где смотреть «Алые паруса» в 2026 году

Во время праздника бриг «Россия» выйдет от Сенатской площади, пройдет через разведенный Дворцовый мост и проследует вдоль Дворцовой набережной, где его встретят выпускники.

Затем судно развернется у Зимней канавки и возьмет курс к Троицкому мосту. После этого бриг снова пройдет вдоль Дворцовой набережной в обратном направлении. Все действо будет сопровождать праздничный салют. Незадолго до шоу в акватории Невы, у мостов и на нескольких городских площадках устанавливают пиротехническое оборудование.

Бриг «Россия» на Неве во время ежегодного праздника выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге, 29 июня 2025 года Артем Пряхин/РИА Новости

Для пешеходов закроют Дворцовую набережную и Стрелку Васильевского острова — именно там традиционно собираются участники праздника.

Наблюдать за проходом брига можно с открытых набережных Невы:

* Английская набережная;

* Адмиралтейская набережная;

* Университетская набережная;

* Петровская набережная;

* Мытнинская набережная;

* Пироговская набережная;

* набережная Кутузова;

* набережная Лейтенанта Шмидта.

Именно здесь обычно собираются тысячи зрителей. Хорошо видно шоу и с Литейного моста, поскольку Благовещенский, Дворцовый и Троицкий мосты в это время разводят.

К празднику многие рестораны открывают бронирование столиков с видом на Неву. Забронировать номер с видом на реку можно и в ряде гостиниц.

Посмотреть на проход брига можно также с теплохода. Во время праздника участок Невы от Сенатской площади до Троицкого моста закрывают для движения судов, поэтому экскурсионные теплоходы располагаются за Троицким мостом. Оттуда хорошо просматривается центральная акватория.

Всю ночь на 28 июня петербургский метрополитен будет работать без перерыва. Как сообщили в городском комитете по транспорту, поезда будут ходить с интервалом до 10 минут.

Для пассажиров закроют вестибюли станций:

* «Фрунзенская»;

* «Парк Победы»;

* «Площадь Александра Невского-2»;

* «Достоевская»;

* вестибюль №2 станции «Зенит».

Кроме того, в городе будут курсировать 10 маршрутов наземного транспорта с интервалом движения около 30 минут.

Прямая трансляция праздника выпускников «Алые паруса» начнется на Пятом канале 27 июня в 22:00. Интернет-пользователи смогут посмотреть трансляцию на официальной странице проекта и в «VK Видео».

Какие улицы перекроют на время праздника

Во время «Алых парусов» в центре Санкт-Петербурга традиционно вводят масштабные ограничения движения. Дворцовую набережную и Стрелку Васильевского острова закроют даже для пешеходов. Попасть туда смогут только выпускники и сопровождающие с билетами на праздник. Для транспорта Дворцовую набережную на участке от Троицкого до Дворцового моста перекроют с 14:00 27 июня до 14:00 28 июня.

Благовещенский, Дворцовый и Троицкий мосты также закроют для движения на время проведения водно-пиротехнического шоу.

Полный список ограничений и схемы объезда публикуют на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга.

* Где запрещено движение транспорта

На Дворцовом мосту • c 20:50 25 июня до 01:10 26 июня;

• c 20:20 26 июня до 02:45 27 июня;

• c 12:00 27 июня до 10:00 29 июня.

На Троицком мосту • c 20:50 25 июня до 01:20 26 июня;

• c 20:50 26 июня до 01:20 27 июня;

• c 14:00 27 июня до 13:00 28 июня;

• с 12:00 27 июня до 18:00 28 июня (в направлении к Суворовской площади).

На Благовещенском мосту • c 20:00 25 июня до 20:30 25 июня.

На Литейном мосту • с 00:00 до 06:00 28 июня.

На набережной Лейтенанта Шмидта напротив 20–21-й линий Васильевского острова запрещено движение транспорта до 23:59 29 июня.

С 14:00 27 июня до 06:00 28 июня — в центральной части Санкт-Петербурга. В районе Дворцовой площади и Адмиралтейства, на Невском проспекте и прилегающих улицах, Мойки, Зимней канавки и канала Грибоедова, в районе Марсова поля и площади Искусств, на Васильевском острове (Биржевая площадь, Университетская набережная, линии В.О., набережная Макарова), а также на Петроградской стороне (Кронверкский проспект, Кронверкская и Петровская набережные, Троицкая площадь П.С., прилегающие улицы и переулки).

С 14:00 27 июня до 14:00 28 июня — движение закроют на Дворцовой набережной от Троицкого моста до Дворцового моста.

С 20:00 27 июня до 06:00 28 июня — ограничения на набережной Кутузова, Пироговской набережной, Тучковом и Благовещенском мостах, Английской набережной, Галерной улице, а также на участках Васильевского острова, прилегающих к набережной Макарова и набережной Лейтенанта Шмидта.

* Где запрещена остановка транспорта

С 00:00 до 23:59 27 июня — на Петроградской стороне (Петровская и Кронверкская набережные, Кронверкский проспект, Мытнинская набережная), в районе Дворцовой набережной, Марсова поля и набережной реки Мойки, у Казанского собора и Исаакиевской площади, на Невском проспекте и прилегающих улицах, а также на Адмиралтейской, Английской, Университетской набережных и ряде улиц и линий Васильевского острова, включая набережную Макарова.

С 00:00 27 июня до 06:00 28 июня ограничения действуют в Волховском и Биржевом переулках.

* Где запрещена стоянка транспорта

С 00:00 до 18:00 27 июня — на отдельных участках набережной реки Мойки и прилегающих переулков (Круглый и Аптекарский переулки);

С 00:00 до 23:59 27 июня — в районе Дворцовой площади, Биржевой площади, Университетской набережной, площади Трезини, на набережной Лейтенанта Шмидта, а также в Азовском, Керченском и Черноморском переулках.

* Где сужена проезжая часть

С 00:00 23 июня до 23:59 8 июля — в проезде вдоль д. 4 и д. 6–8 по Дворцовой площади;

С 00:00 27 июня до 23:59 28 июня — на Университетской набережной в направлении от Менделеевской линии к Таможенному переулку.

Репетиции «Алых парусов»

Бриг «Россия» на Неве во время репетиции праздника выпускников «Алые паруса», 11 июня 2026 года Алексей Даничев/РИА Новости

Репетиции «Алых парусов» начались в первой половине июня. Чтобы отработать маршрут перед главным праздником выпускников, бриг «Россия» совершает от 15 до 25 проходов по Неве. Поэтому репетиции обычно занимают несколько часов, а часть мостов начинают разводить раньше.

Генеральные прогоны пройдут в ночь на 26 и на 27 июня. В эти дни парусник снова выйдет в акваторию Невы.

По предварительной информации, вечером вновь разведут Благовещенский, Дворцовый и Троицкий мосты. Точное время администрация Санкт-Петербурга сообщит дополнительно.

Интересные факты об «Алых парусах»

С 1970 года роль галиота «Секрет» играла шхуна «Ленинград». Это был немецкий трофейный корабль, который когда-то принадлежал графу Феликсу фон Люкнеру — одному из самых известных немецких морских рейдеров времен Первой мировой войны. Под видом кругосветного плавания судно собирало сведения о портах противника. После окончания Второй мировой войны корабль как военный трофей передали Нахимовскому училищу. Позже он перешел в яхт-клуб Ленинградской военно-морской базы, а затем — в детскую спортивную школу.

Праздник «Алые паруса» в Центральном парке культуры и отдыха имени С.М. Кирова в Ленинграде, 1 июля 1971 года Рудольф Кучеров/РИА Новости

В 1979 году «Алые паруса» впервые провели не на набережных, а во дворце спорта «Юбилейный». Руководство города объяснило это вопросами безопасности. Театрализованные представления на воде отменили, а вскоре перестали проводить и сам праздник. При этом среди ленинградцев ходила другая версия: многие связывали отмену с подготовкой города к Олимпиаде-80. По слухам, Ленинграду было сложно одновременно финансировать два крупных мероприятия.

Традиция «Алых парусов» вернулась только в 2005 году по инициативе губернатора Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко. Главными звездами первого обновленного праздника стали Дима Билан, группы «Чай вдвоем» и «Звери».

В 2010 году на Дворцовой площади для выпускников выступал канадский Cirque du Soleil.

В 2020 году «Алые паруса» впервые прошли в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Выпускники смотрели концерт и проход брига «Россия» онлайн и по телевидению. Тогда же организаторы изменили маршрут судна: вместо Невы бриг вышел в акваторию Финского залива.