ДТП, несчастная любовь и «Лицей». Где сейчас Елена Перова

Актрисе и певице Елене Перовой исполнилось 50 лет. Она прославилась совсем юной, когда в 15 лет вошла в состав группы «Лицей». Потом были другие проекты, телевидение, сериалы, скандалы, травмы, возвращение на экран — и новое исчезновение. «Газета.Ru» — о том, как сложилась судьба девочки-сорванца из «Лицея».

Каким было детство Елены Перовой

Елена Перова родилась 24 июня 1976 года в Москве в семье музыкантов . Ее родители работали в оркестре Театра сатиры: отец — кларнетист, мать — пианистка. И брат, старше Лены на 13 лет, — Сергей Супонев, который открыл будущей звезде дорогу в шоу-бизнес, был сыном ее матери от первого брака.

Лена тоже с детства занималась музыкой — училась в музыкальной школе. Но звездный потенциал разглядел в ней именно брат. Когда ей было 10 лет, Сергей Супонев, работавший в Детской редакции Центрального телевидения, привел Лену в группу «Детский мир». Там она встретила будущих коллег по «Лицею» — Анастасию Макаревич и Изольду Ишханишвили, а группа разрослась в целый «Детский театр эстрады».

Кстати, с братом Перова подружилась, лишь повзрослев. Увы, этот момент пришелся на последние годы его жизни — Сергей Супонев погиб в 2001 году, катаясь на снегоходе, в возрасте 38 лет.

Лена Перова в детстве Wikimedia Commons

Музыкальная карьера Лены Перовой

Группу «Лицей» создал музыкальный продюсер, бывший гитарист группы «Воскресение» Алексей Макаревич — после того, как побывал на концерте «Детского театра эстрады». В коллектив вошли его 14-летняя дочь Настя, 15-летняя Лена Перова и Изольда Ишханишвили, которой было 14 . Официальной датой рождения группы считается 12 декабря 1991 года, когда девушки выступили в передаче «Утренняя звезда» с песней ABBA «One of Us».

Дальше были выступление в программе «МузОбоз» с собственной песней «Субботний вечер», дебютный альбом «Домашний арест» 1992 года, второй альбом «Подруга ночь» 1994-го, премия «Овация» в 1995-м в номинации «Открытие года». И, наконец, настоящий успех в конце 1995-го, когда Алексей Макаревич сочинил для девушек песню «Осень». Она вывела коллектив на верхние строчки хит-парадов, да и сейчас остается одной из знаковых композиций 90-х.

Лена Перова оставалась участницей «Лицея» до 1997 года — до своего громкого увольнения . Расстаться с коллективом ее попросил продюсер Алексей Макаревич. Дело в том, что при содействии брата Перова стала ведущей программы «Щас спою» на телеканале «ТВ Центр», а это противоречило условиям ее контракта с «Лицеем». «Я очень рада, что ушла оттуда. То есть по большому счету меня выгнали, но я все равно когда-нибудь это сделала бы сама», — рассказывала в 2005 году Перова в интервью «Российской газете». В других беседах она признавалась, что чувствовала себя в группе на вторых ролях, что было очень обидно. Собственно, поэтому Лена Перова и согласилась на предложение брата сниматься на телевидении.

После «Лицея» в жизни Первой были другие музыкальные проекты. С 1998-го по 2000-й она была солисткой поп-рок группы «Амега», потом занялась собственными проектами, выпустив три сольных альбома. При помощи Юрия Усачева, композитора и создателя группы «Гости из будущего», она записала пластинку «Лети за солнцем» (2000 год) — позже Перова называла ее электронным экспериментом. В 2001-м она собрала собственный проект «Перья» и записала диски «Теперь я» (2004-й) и «Dаты» (2005-й). Два последних альбома певица называла своими, поскольку для их записи сделала все так, как считала нужным.

Участницы группы «Лицей» (слева направо): Настя Макаревич, Лена Перова, Изольда Ишханишвили Wikimedia Commons

Где снималась Лена Перова

Передача «Щас спою» на телеканале «ТВ Центр», из-за которой в 1997-м Перову уволили из «Лицея», была не единственным проектом, в котором артистка выступила как телеведущая. В том же году она вела программу «Партийная зона» на телеканале «ТВ-6».

В 2002-м Елена Перова приняла участие в шоу «Последний герой 3: Остаться в живых». Она дошла до финала, но победителем стал Владимир Пресняков. Артист честно поделился с ней денежным призом. Сама Елена проявила себя в программе человеком приспособленным к жизни и очень порядочным. «Неприятно было удалять с острова игроков: все участники игры — люди цивилизованные, и за выигрышем никто не рвался. А авторам проекта нужна была острота, чтобы мы ругались между собой, а мы, как назло, вели себя вежливо. Но уж если возникал самый маленький конфликт, то его сразу же ставили в эфир», — признавалась она.

В 2004-м на шесть лет — до 2010-го — Елена Перова стала соведущей Михаила Швыдкого на телеканале СТС в программе «Жизнь прекрасна». В этом качестве в 2008-м она получила премию «ТЭФИ».

В 2011-м Перова вела шоу «Девчата» на телеканале «Россия 1», потом перешла на СТС в программу «Битва интерьеров», в 2013-м была членом жюри «Голоса», после чего на год осталась в качестве главного редактора дирекции музыкальных и развлекательных программ «Первого канала». До 2017-го она работала и на радио.

Заметным этапом в карьере Перовой стал сериал «Маргоша» (2008–2010). В трех его сезонах артистка сыграла одну из ведущих ролей, Аню Сомову, диджея, телеведущую и подругу главного героя. Это была не первая ее роль в сериале или кино. Дебютировала Перова в 2002-м в фильме «В движении» Филиппа Янковского, потом снялась в эпизоде «Глянца» Андрея Кончаловского. А в 2013-м сыграла во втором сезоне сериала «Ангел или демон» сестру Николая Углова Татьяну.

Елена Перова в сериале «Маргоша» (2008–2010) СТС

Почему Елену Перову подозревали в алкоголизме

В марте 2013-го артистка попала в аварию: на своем «Опеле» она на полном ходу врезалась в «Мерседес», стоявший на обочине в Новосущевском переулке в Москве с включенной аварийной системой. Она получила ушибы плеча и грудной клетки и легкое сотрясение мозга, а экспертиза показала наличие алкоголя в крови. Итог — скандал, лишение прав на полтора года и слухи о том, что перед аварией Перова пыталась покончить с собой, поскольку за рулем она была в белых перчатках, а все руки были в крови.

Алкоголизм и попытку суицида Елена Перова отрицала. «Ну это желтая пресса! Люди посидели в редакции, почесали репу: так, попала в ДТП, вроде долго ее не было, наверное, кризис. А на самом деле все просто. Был очень сложный день, я рассталась с любимым человеком... Для меня расстаться — невероятно тяжело. Я прямо врастаю в отношения, как это дерево в землю. Я была в растрепанных чувствах, совершила ошибку…» — говорила она изданию «Hello!» в первом интервью после аварии.

Что же касается алкоголизма, то в том же интервью Перова заявила, что не пьет вообще. «Если от одного бокала вина у меня начинает болеть голова, зачем мне это? Я против того, чтобы люди пили в принципе, и поддерживаю все меры борьбы нашего государства в этом отношении», — утверждала она. Правда, развеять слухи об алкоголизме артистки это не помогло. В сентябре 2014-го СМИ сообщили, что ее госпитализировали с интоксикацией: возможно, она приняла психотропные препараты, смешав с алкоголем. Уже в 2021-м, когда Елена Перова ненадолго стала участницей шоу «Последний герой. Чемпионы против новичков», говорили, что она ушла из реалити по собственной воле, поскольку не выдержала отказа от спиртного.

После аварии были и новые сообщения о вождении в нетрезвом состоянии. В марте 2014-го Перову остановили за рулем «Ауди» в районе Ленинградского проспекта. Инспекторам показалось, что водитель неуверенно управляет автомобилем — и правда, в крови у артистки было 0,9 промилле алкоголя. Елена Перова заплатила штраф в размере 30 тыс. рублей и раскаялась.

Елена Перова, 2021 год lperova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Где сейчас Елена Перова

В 2019-м она рассказывала, что занимается проектом о российских немцах, но о судьбе его ничего не известно. В 2021-м, в преддверии съемок в «Последнем герое», признавалась, что ей пришлось нелегко, сначала не стало отца, потом в 2020-м заболела мама — у нее случился инсульт. По словам Перовой, мама успешно восстановилась, и артистка отправилась учиться в сфере IT.

С тех пор больших интервью она не давала. Сейчас Елена Перова значится как актриса нескольких антрепризных спектаклей — «Скелет в шкафу», «Особо безопасный любовник», «Любовь по расписанию».

Что же касается личной жизни, то певица всегда очень скупо и вскользь о ней говорила. Известно, что совсем юной, в 1997 году, она вышла замуж за сына некоего министра, но брак долго не продержался. А в 2001-м и 2002 годах встречалась с администратором группы «Земляне» Евгением Курбатовым. На этом информация исчерпывается.