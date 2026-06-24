«Я верю в будущее, я вижу страну мирной»: зампреда «Яблока» приговорили к семи годам за фейки об армии

Московский суд приговорил зампреда партии «Яблоко», экс-депутата Мосгордумы Максима Круглова к семи годам лишения свободы по делу о фейках о Вооруженных сила России. В основу обвинения легли его посты, посвященные Буче и погибшим на Украине, которые Круглов опубликовал в своем Telegram-канале в 2022 году. Сам бывший депутат вину не признал. В своем последнем слове он сказал, что не согласен с самим существованием статьи о фейках об армии и считает ее репрессивной. Кроме этого, Круглов заявил, что верит в мирную и процветающую Россию, и выразил надежду, что сможет своими глазами увидеть, как растет его дочь.

Суд в Москве приговорил зампреда партии «Яблоко», экс-депутата Мосгордумы Максима Круглова к семи годам колонии по делу о распространении фейков о российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Об этом сообщил корреспондент «Газеты.Ru» из зала суда.

«Назначить Круглову наказание в виде лишения свободы на срок семь лет с отбыванием в колонии общего режима», — огласила судья Элина Бабаянц.

Также бывшему парламентарию запретили администрировать сайты на три года.

Сам Круглов после оглашения приговора пожелал судье «всего самого доброго». Адвокат экс-депутата Сергей Бадамшин в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что защита расценивает решение суда как незаконное, необоснованное и немотивированное, и добавил, что приговор будут обжаловать.

Изначально обвинение требовало приговорить бывшего депутата к восьми годам лишения свободы. По версии следствия, в апреле 2022 года политик выложил в своем Telegram-канале два поста, посвященных Буче и погибшим на Украине, тем самым распространив заведомо ложную информацию о Вооруженных силах России.

Свидетелями по делу Круглова выступили 25-летний сотрудник ГБУ «Жилищник» Валерий Сомов и безработная 23-летняя россиянка Алина Матвеева. На суде Сомов рассказал, что по собственной инициативе проводил мониторинг «оппозиционных сведений». Он также сообщил, что весной или летом 2025 года Сомов гулял в центре Москвы с другом, когда к ним подошел сотрудник ФСБ и спросил, знают ли они Максима Круглова. После того, как мужчина ответил согласием, его опросили на Лубянке. Сомов добавил, что оценил посты Круглова как «аморальные» и увидел в них «дискредитацию правительства РФ».

Свою вину Круглов не признал. В суде он заявлял, что в своих постах ссылался на конкретные источники, не писал заведомо ложных утверждений и старался не делать однозначных и категоричных заявлений. Он также отметил, что не испытывает ненависти к российским военным, и вспомнил, что всегда помогал им, когда те приходили к нему на прием во время работы в партии.

Последнее слово

На заседании Круглов выступил с последним словом. Прежде всего, он поблагодарил суд за корректность рассмотрения его дела, а также за то, что заседания проходили открыто, вследствие чего его смогли поддержать родственники, друзья и коллеги. Среди присутствующих были не только однопартийцы Круглова, но и дипломаты из Ирландии, Франции, Нидерландов, Польши и Чехии.

«Моей мотивацией на протяжении моей профессиональной работы была любовь к стране. Я исходил из того, что Россия должна быть мирной и демократической, где ценятся права человека и жизнь. Я делал все, что в моих силах, чтобы этот образ желаемого был нами достигнут. И вот я здесь», — заявил экс-депутат.

Он подчеркнул, что не согласен с самим существованием статьи о фейках об армии и считает ее репрессивной, а также заявил, что не нарушал закон. Круглов добавил, что в обвинительном заключении есть только одно утверждение, с которым согласны и защита, и прокурор. По его словам, это фраза «будучи не согласным на протяжении длительного времени». Однако экс-депутат также пояснил, что приписываемый ему мотив политической ненависти ничем не доказывается.

Круглов подчеркнул, что дело в отношении него показывает, что члены «Яблока» были правы в оценках динамики политического режима и несогласии с тем, что происходит в стране. По словам Круглова, в России, по сути, «запрещается быть несогласным с позицией государственных органов» и это маркер нового этапа развития политической системы.

«Не нужно посылать обществу сигнал, что несогласие приравнивает к ненависти. Хватит уничтожать оппонентов — это часть России. И уничтожая ее, вы действуете против самой России. Я верю в будущее. Я вижу страну мирной и процветающей, где ценится человеческое достоинство. И я верю, что смогу увидеть, как моя дочь растет не моих глазах», — сказал он.

Последние слово экс-депутата заняло около 50 минут. В конце он обратился к людям либеральных взглядов, которые могут прийти к власти в стране в будущем, призвав их не повторять ошибки нынешней эпохи и уважать противоположное мнение.

«Говорю для будущего: если наше направление придет к власти, нам надо признавать эти уроки, надо уважать оппонентов и признать, что это несогласие — часть России. Тот, кому хватит мудрости это сделать, сделать равновесие уважительным, сделает Россию счастливой страной. В этом равновесии — вся суть России, весь ее потенциал. Я об этом и мечтаю», — заключил Круглов.