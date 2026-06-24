25 июня — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

Ян Макмиллан. «The Beatles, переходящие Abbey Road». 1969 год Снимок украсил обложку одноименного альбома группы и стал самой популярной фотографией в мире музыки

25 июня в мире отмечают День The Beatles и Международный день моряка, а в России поздравляют работников статистики. Православные верующие вспоминают преподобного Петра Афонского, в народном календаре этот день известен как Петр Солнцеворот. У мусульман — День Ашура, когда шииты практикуют самобичевание. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 25 июня, какие приметы связаны с этим днем и кто из известных людей родился сегодня — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и мире 25 июня

* Всемирный день The Beatles

25 июня поклонники по всему миру вспоминают одну из самых влиятельных групп в истории музыки. Дата выбрана не случайно: именно 25 июня 1967 года The Beatles приняли участие в телешоу «Наш мир» и впервые исполнили песню «All You Need Is Love» для международной аудитории. Это выступление стало историческим — квартет первым среди музыкантов появился в глобальной спутниковой трансляции, которую посмотрели почти 400 миллионов человек.

Идею праздника предложила поклонница ливерпульской четверки Фейт Коэн. Так она решила выразить благодарность музыкантам за идеи и ценности, которые группа несла через свои песни. Кстати, это не единственный праздник в честь группы: 16 января отмечают Международный день The Beatles.

* Международный день моряка (День мореплавателя)

Профессиональный праздник моряков торгового флота отмечают с 2010 года. Его учредили после того, как государства — члены Международной морской организации при ООН приняли специальную резолюцию. В этот день напоминают о роли моряков в мировой экономике: именно морской транспорт обеспечивает основную часть международной торговли и связывает между собой страны и континенты. Поздравления принимают экипажи торговых судов и все, чья работа связана с морскими перевозками.

МОРСКОЙ ПИЛОТ/Youtube

* Всемирный день витилиго

При витилиго на отдельных участках кожи исчезает пигмент меланин, из-за чего появляются светлые пятна, которые сложно поддаются лечению. Точные причины заболевания до сих пор не установлены. Специалисты связывают его развитие с наследственностью, стрессом и нарушениями работы иммунной системы. У многих пациентов первые признаки появляются еще в детстве.

Дата выбрана не случайно: 25 июня 2009 года умер Майкл Джексон, страдавший витилиго. Его история помогла привлечь внимание миллионов людей к этому заболеванию и проблемам, с которыми сталкиваются пациенты. Во Всемирный день витилиго проводят акции, посвященные информированию о заболевании и поддержке людей, живущих с этим диагнозом. Особое внимание уделяют детям, которые нередко сталкиваются с насмешками и травлей из-за особенностей внешности.

* День дружбы и единения славян

Праздник появился вскоре после распада СССР, когда возникла идея напомнить славянским народам об общих исторических корнях и культурном наследии. С инициативой выступили Россия и Белоруссия, которые первыми заключили соглашения о равноправном сотрудничестве, а позже создали Союзное государство. К этой дате приурочивают фестивали, концерты, выставки и тематические встречи. Такие мероприятия посвящены сохранению славянских традиций, знакомству с культурой разных народов и укреплению гуманитарных связей.

polerusskoe.ru

* День работника статистики в России

Профессиональный праздник российских статистиков появился в 2014 году по приказу Росстата. Дату выбрали в честь исторического события: 25 июня 1811 года император Александр I подписал манифест о создании министерства полиции, при котором начало работу статистическое отделение. Сегодня праздник отмечают сотрудники Росстата, аналитики, специалисты статистических служб и частных исследовательских организаций.

Веселые праздники • День лимонада. Хороший повод приготовить освежающий летний напиток из лимонного сока, воды и сахара. • День козьего сыра. Этот продукт ценят за мягкий вкус и легкую текстуру. Считается, что козий сыр легче усваивается организмом по сравнению с продуктами из коровьего молока.

Что отмечают 25 июня в других странах

* День государственности — Словения. Праздник ежегодно отмечают 25 июня в честь провозглашения независимости Словении и ее выхода из состава Югославии в 1991 году. Белград тогда отказался признавать решение республики и ввел войска. Так началась Десятидневная война, которая завершилась победой Словении и международным признанием ее суверенитета.

* День независимости — Мозамбик. 25 июня 1975 года Мозамбик получил независимость от Португалии. Колониальный режим свергли силами организации «Фронт освобождения Мозамбика». Существенную поддержку освободительному движению оказывал Советский Союз.

* День посадки деревьев — Филиппины. Праздник появился на Филиппинах в 1947 году. Изначально его отмечали во вторую субботу сентября, однако в 2003 году дату перенесли на 25 июня и связали с экологическими акциями по озеленению страны. Со временем традиция начала угасать, но в 2012 году президент Филиппин Бенигно Акино III подписал закон о ее возрождении. После этого День посадки деревьев получил официальный статус, а каждый житель страны старше 12 лет по закону обязан ежегодно высаживать как минимум одно дерево.

Религиозные праздники 25 июня

* День Ашура в исламе

День Ашура — одна из значимых дат мусульманского календаря, однако ее смысл и традиции заметно различаются в разных направлениях ислама. У суннитов этот день связан с рядом ключевых событий священной истории: по преданию, именно в день Ашуры произошли важные божественные деяния, включая сотворение мира и спасение пророка Мусы (Моисея в ветхозаветной традиции) и его последователей от войска фараона. В этот день верующие, как правило, соблюдают пост, читают Коран и совершают молитвы как знак благодарности.

У шиитов Ашура имеет совершенно иной смысл и воспринимается прежде всего как день траура. Он посвящен памяти о гибели внука пророка Мухаммеда — Хусейна, убитого в битве при Кербеле. В этот день проходят траурные церемонии и процессии, в некоторых регионах верующие практикуют ритуальное самобичевание, которое символизирует страдание и сопереживание трагедии.

* День памяти преподобного Петра Афонского

Петр Афонский жил в VII–VIII веках и был воеводой в Константинополе. Во время войны Византии с арабами он попал в плен и оказался в заточении, где дал обет принять монашество и стал молиться святителю Николаю Чудотворцу. По преданию, святитель чудесным образом освободил его из темницы, после чего Петр отправился в Рим и принял постриг у гробницы апостола Петра.

Позже он стал монахом и, согласно житию, получил дар исцеления молитвой. По указанию Пресвятой Богородицы он удалился на Афон, где прожил более 50 лет в уединении и молитве. Скончался преподобный в 734 году.

Народные праздники и приметы 25 июня

* День Петра Солнцеворота

«Солнцеворот вершит поворот», — говорили в этот день наши предки. Петра Афонского на Руси прозвали Солнцеворотом, поскольку после этой даты световой день начинает постепенно сокращаться, а ночи становятся длиннее.

В народной традиции 25 июня благодарили солнце за тепло и свет. Было у праздника и другое название — Петр Рыболов. В этот день отправлялись на рыбалку и обязательно готовили блюда из свежей рыбы, главным из которых считалась уха.

Особое внимание уделяли и погодным приметам. Ясный день сулил удачный сенокос, а дождь считался предвестником ненастья во время заготовки сена.

Именины 25 июня

* Андрей;

* Анна;

* Арсений;

* Ефросинья;

* Иван;

* Онуфрий;

* Петр;

* Степан;

* Феофил.

Приметы: что можно и нельзя делать 25 июня

Приметы о погоде

Если 25 июня дождь — во время сенокоса ждать ливня.

Вечером туман и много росы — хорошая погода продлится долго.

Если гуси и утки во время плавания часто ныряют и бьют крыльями по воде — ждать ненастья.

Как солнышко пригреет, так и красна ягода поспеет.

Владимир Астапкович/РИА Новости

Что можно делать 25 июня

* Готовить суп из рыбы и с последней ложкой загадать желание.

* Высаживать последнюю рассаду.

* Благодарить солнце за тепло и свет и просить покровительства.

Что нельзя делать 25 июня

* Ложиться спать раньше полуночи — иначе планы не удастся реализовать.

* Надевать темные вещи, так как солнце может обидеться.

* Косить траву — можно принести домой нечистую силу.

Лунный календарь 25 июня

Фаза Луны: растущая Луна, 10-й день лунного цикла.

По мнению астрологов, 25 июня подходит для активных действий, созидания и общения с близкими. Энергии будет достаточно, поэтому важно направить ее на полезные дела. День благоприятен для завершения задач, которые долго откладывались, а также для творчества и любимых увлечений — вдохновения должно хватить с избытком.

В работе тоже ожидается удачный период. Общение с коллегами и партнерами будет складываться легко, многие вопросы удастся решить быстрее обычного. Хорошее время для переговоров, обсуждения новых проектов и финансовых дел. Не исключены выгодные предложения или денежные поступления.

При этом астрологи советуют избегать поспешных решений и не переоценивать собственные силы. Чрезмерные нагрузки могут привести к усталости, поэтому важно находить баланс между работой и отдыхом. Полезными будут прогулки, занятия спортом и время, проведенное с семьей. А вот дальние поездки и путешествия лучше перенести на другой день.

Благоприятным день считается и для стрижки. Предполагается, что посещение парикмахера сегодня поможет укрепить волосы и придаст уверенности для новых начинаний.

25 июня родились люди под знаком зодиака Рак, находящиеся под покровительством Луны. Таким людям традиционно приписывают повышенную чувствительность, развитую эмпатию и эмоциональность.

Какие исторические события произошли 25 июня

* 1570 год — на Красной площади по приказу Ивана Грозного провели показательную казнь обвиненных в измене во время опричнины.

* 1783 год — химик Антуан Лоран Лавуазье провел опыты, подтвердившие, что вода — соединение водорода и кислорода.

* 1813 год — полководца Михаила Кутузова похоронили в Казанском соборе Санкт-Петербурга.

* 1910 год — в Парижской опере прошла премьера балета Игоря Стравинского «Жар-птица».

* 1927 год — в СССР запатентовали прибор для записи звука на пленку во время киносъемки.

* 1946 год — СССР вступил в Международную федерацию футбола (FIFA).

* 1950 год — войска Северной Кореи вторглись в Южную Корею; началась Корейская война.

* 1957 год — компания Wham-O получила права на выпуск летающего диска, который позже стал известен как фрисби.

* 1966 год — успешно запущен первый советский метеоспутник «Космос-122».

* 1967 год — The Beatles впервые исполнили песню All You Need Is Love в международной спутниковой телепередаче Our World.

* 1988 год — сборная Нидерландов со счетом 2:0 обыграла сборную СССР в финале чемпионата Европы по футболу, матч проходил в Мюнхене.

* 1994 год — Диего Марадона провел последний матч за сборную Аргентины: команда обыграла Нигерию на чемпионате мира.

* 1998 год — Microsoft выпустила операционную систему Windows 98.

* 2009 год — власти Китая заблокировали доступ к Google, обвинив сервис в распространении порнографии.

Кто родился 25 июня

* В 1852 году родился Антонио Гауди — каталонский архитектор, автор Саграды Фамилии и других знаменитых зданий Барселоны.

* В 1903 году родился Джордж Оруэлл — британский писатель и журналист, автор антиутопии «1984».

* В 1907 году родился Арсений Тарковский — поэт, переводчик, отец режиссера Андрея Тарковского.

* В 1924 году родился Сидни Люмет — американский кинорежиссер, сценарист и актер.

* В 1937 году родился Альберт Филозов — советский и российский актер («Вам и не снилось…», «Тегеран-43»).

* В 1943 году родился Владимир Толоконников — советский и российский актер, наиболее известный по роли Шарикова в фильме «Собачье сердце».

* В 1963 году родился Джордж Майкл — британский певец, композитор, бывший участник Wham!, обладатель двух премий «Грэмми».

Кто скончался 25 июня • В 1673 году скончался Шарль Ожье де Бац де Кастельмор, граф Д'Артаньян — королевский мушкетер.

• В 1822 году скончался Эрнст Теодор Вильгельм Амадей Гофман — автор повести «Щелкунчик и Мышиный король».

• В 1984 году скончался Мишель Фуко — французский философ.

• В 1997 году скончался Жак-Ив Кусто — французский океанограф.

• В 1999 году скончался Евгений Моргунов — актер театра и кино.

• В 2009 году скончался Майкл Джексон — «король поп-музыки».

Кто отмечает день рождения

* 65 лет исполняется Тимуру Бекмамбетову — казахстанскому и российскому кинорежиссеру, снявшему «Ночной дозор», и продюсеру франшизы «Елки».

* 51 год исполняется Владимиру Крамнику — российскому шахматисту, гроссмейстеру, бывшему чемпиону мира.

* 44 года исполняется Михаилу Южному — российскому теннисисту, двукратному обладателю Кубка Дэвиса.

* 32 года исполняется Егору Криду — российскому певцу.

Егор Крид во время онлайн-концерта в рамках проекта «Шоу ON!» на Okko, 2020 год Екатерина Чеснокова/РИА Новости

* 22 года исполняется Михаилу Шайдорову — казахстанскому фигуристу-одиночнику, олимпийскому чемпиону 2026 года.

* 20 лет исполняется Маккенне Грейс — американской актрисе, сыгравшей в фильмах «Капитан Марвел», «Одаренная», «Охотники за привидениями: Наследники».