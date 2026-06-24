«Саботаж демографии»: в России хотят ужесточить условия семейной ипотеки

В России хотят ужесточить условия семейной ипотеки. По данным газеты «Известия», власти планируют ограничить срок действия льготной ставки 6% 15 годами. Кроме того, процент и максимальную сумму кредита хотят привязать к региону, где будет приобретаться жилье, и к числу детей в семье. Что о новых правилах думают в Госдуме — в материале «Газеты.Ru».

Российские власти планируют ужесточить условия льготной семейной ипотеки. Срок действия пониженной ставки хотят ограничить 15 годами. По истечении периода она повысится до рыночного уровня, привязанного к ключевой ставке. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на проект правил предоставления банкам компенсации недополученных доходов по жилищным кредитам для семей с детьми.

В материале говорится, что сейчас банки выдают семейную ипотеку под 6% годовых, однако рыночные ставки по кредитам на жилье значительно выше этого уровня. Власти возмещают финорганизациям недополученные доходы за счет бюджета — размер этой компенсации считается по формуле «ключевая +3,5%». При нынешней ставке это около 17,75%, из которых 6% платит сам заемщик.

«По новым правилам банки будут получать такое возмещение не более 15 лет с даты заключения договора по семейной ипотеке начиная с 1 июля 2026 года. <...> Через 15 лет платеж для россиян резко вырастет», — пишут «Известия».

Годовой процент в этом случае будет рассчитываться по формуле «ключевая + 2 п.п.» для кредитов на обычное жилье и «ключевая + 2,5 п.п.» — для ссуд на индивидуальное жилищное строительство, говорится в документе. Это означает, что если взять семейную ипотеку по новым условиям, то через 15 лет при ключевой ставке на нейтральном уровне 7,5–8% ставку по кредиту установят на уровне 9,5–10% в зависимости от типа жилья.

Кроме того, ставки по семейной ипотеке будут отличаться в зависимости от количества детей в семье и субъекта РФ, где будет приобретаться жилье . В Москве, Санкт-Петербурге, а также Московской и Ленинградской областях они составят 12% — для семей с одним ребенком, 10% — с двумя детьми, 8% — с тремя, 6% — с четырьмя и 4% — для семей с пятью и более детьми. В других регионах ставки будут на 2 п.п. ниже — в диапазоне 2–10%.

«Прежние условия по семейной ипотеке (ставку 6%) оставят для кредитов, по которым заемщик сразу внес половину стоимости квартиры. В этом случае на ставку не будет влиять ни количество детей, ни регион», — говорится в материале.

Максимальная сумма кредита при этом тоже будет зависеть от количества детей в семье. Для столичных регионов — не более 12 млн рублей для семей с одним ребенком, до 15 млн для семей с двумя детьми и до 18 млн для семей с тремя и более детьми. Для остальных — не более 6 млн рублей для семей с одним ребенком, до 8 млн с двумя детьми и до 10 млн с тремя и более. Однако максимальная сумма не будет учитывать размер первоначального взноса.

«Ставка по семейной ипотеке также будет уменьшаться по мере расширения семьи. Согласно документу, после подтверждения появления второго или последующих детей условия по кредиту должны пересчитываться», — отмечает газета.

Потенциал исчез

Комментируя новые правила в беседе с «Газетой.Ru», глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов назвал изменения вынужденными. По его словам, некоторые россияне до ограничений пользовались возможностью «дешевых денег» — «покупали квартиру, зарабатывали деньги из воздуха и просто разгоняли банковский сектор». Это, как объяснил парламентарий, создавало перегиб.

«Я полагаю, что правительство принимает данное решение, исходя из финансовых возможностей бюджета, и поэтому из этого и нужно исходить. Но, конечно, я за то, чтобы было все и всем, но, соответственно, чем жестче требования, тем будет сложнее», — добавил депутат.

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Основатель управляющей компании Smarent Виктор Зубик также отметил, что сегодня семейная ипотека — главный фактор, удерживающий рынок новостроек от более глубокого спада. Однако ее возможностей уже недостаточно для полноценного восстановления спроса.

«Главная проблема заключается в том, что семейная ипотека поддерживает лишь ограниченный сегмент покупателей, тогда как массовый спрос по-прежнему находится под давлением высоких рыночных ставок и снижения доступности кредита», — пояснил он.

Ипотека под 0%

Однако нашлись и те, кто нововведения раскритиковал. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что условия выдачи семейной ипотеки ужесточать нельзя.

«Это антисемейная ипотека, это саботаж демографии и поручений президента по поддержке рождаемости. Ставка в 6% остается только для многодетных семей, всем остальным повышают. Cемьи с одним ребенком при удвоении ставки не смогут купить жилье. И как они без жилья должны становиться многодетными?» — задался вопросом депутат.

Он уточнил, что Минфин урезает семейную ипотеку только для того, чтобы не выплачивать банкам разницу и тем самым сэкономить бюджет. Однако, по мнению Миронова, для стабилизации ситуации существуют другие рычаги, а именно снижение ключевой ставки. Это, по словам парламентария, поможет всей российской экономике.

«Банки, правда, лишатся триллионных прибылей, но это ничего. Мы считаем, что ставка ЦБ и рыночная ставка по ипотеке должны быть не выше 7%. Ставки по семейной программе должны быть в диапазоне от 0 до 6%», — добавил он.

Миронов также напомнил, что «Справедливая Россия» предлагала Минфину такой вариант еще осенью. Инициатива предлагала установить ставку на уровне 6% для семей с одним ребенком, с двумя детьми — снизить до 4%, с тремя — до 2%, а молодым многодетным семьям — 0%.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Абзацем» также предложила полностью обнулять ставку по ипотеке для семей после рождения пятого ребенка.