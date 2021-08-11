Успеть до осени: насколько подорожает аренда жилья

Риелторы отмечают оживление на рынке аренды жилья в крупных городах России. Квартиросъемщики возвращаются: в основном это иногородние студенты и сотрудники компаний, которые работали удаленно, а теперь переходят на работу в офисы в регулярном или «гибридном» режиме. Рост ставок год к году — уже 14%, и цены продолжат расти.

В преддверии нового делового сезона активность на рынке долгосрочной аренды начала расти. Этому способствуют сразу несколько факторов: главным образом — оживление сектора услуг, возвращение ряда организаций к прежним режимам работы после локдауна, восстановление внутренней миграции и увеличение цен в сегменте купли-продажи.

В июле 2021 года, по данным Авито Недвижимости, спрос на съемное жилье в России превысил прошлогодний на 30% (июль 2021 г. к июлю 2020 г.).

«Активно искать жилье в крупных городах начинают не только иногородние студенты к началу учебного года, но и сотрудники компаний, которые временно работали удаленно и находились за городом или в «домашних» регионах, а сейчас планируют возобновить посещение офиса в привычном регулярном или более нестандартном для рынка «гибридном» режиме», — говорит руководитель проектов развития направления вторичной недвижимости Авито Недвижимости Сергей Хахулин.

Приток потенциальных арендаторов должен оживить и цены на рынке, которые стагнируют уже больше года даже на фоне заметного роста цен как на вторичном, так и на первичном рынке. Там они в среднем выросли на треть.

«Такой дисбаланс на российском рынке наблюдается впервые.

Да, у него есть объективные причины (аренда зависит от доходов населения, а на продажу квартир последние 12 месяцев влияют нестандартные внешние факторы вроде льготной ипотеки и обусловленной пандемией рекордной строительной инфляцией), но рано или поздно рынок должен начать выравниваться», — говорит руководитель аналитического центра Циан Алексей Попов.

Сейчас во многих жизненных ситуациях стратегия «снимать, а не покупать» выглядит предпочтительнее. Рост спроса на аренду (как следствие того, что все большему числу россиян покупать станет дорого и неэффективно) позволит владельцам квартир постепенно повышать цены. Прогноз аналитиков Циан сдержанный — рост на 3-5% при условии, что не будет серьезного ухудшения эпидемиологической обстановки.

Аналитики Est-a-Tet настроены более оптимистично в отношении будущих доходов арендодателей. Они прогнозируют, что оживление спроса и смягчение медико-социальных ограничений увеличит ставки аренды квартир на 7-10% в ближайшие 2-3 месяца.

«Сейчас лучшее время для поиска квартир, пока еще арендные ставки не вышли на пик, а вариантов достаточно», – считает директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.

В Авито Недвижимости считают, что кризиса предложения, тем не менее, не ожидается: в перспективе на рынке появится больше новых предложений от собственников, которые хотели бы компенсировать расходы на ипотеку, а также от владельцев квартир, чьи жильцы планируют переезд в собственное жилье в новостройке после ремонта.

Наиболее высокий интерес желающие арендовать жилье традиционно проявляли к однокомнатным и двухкомнатным квартирам — по итогам июля на них пришлось 56% и 29% всех запросов российских пользователей в категории длительной аренды. В то же время зафиксирован заметный интерес к студиям (+41% год к году), доля которых в общей структуре спроса достигла 9%, приводят данные Авито Недвижимость.

«Из-за того, что значительная часть сотрудников продолжает работать удаленно, больше популярностью пользуются те лоты, где планировочные решения позволяют выделить отдельные рабочие зоны. То есть условная маленькая двушка может быть предпочтительнее однокомнатной квартиры с европланировкой», — уточняет Попов из Циан.

При этом на рынке возникает дефицит качественных семейных объектов – просторных трех-четырехкомнатных квартир с хорошим ремонтом, расположенных рядом с парками и хорошей социальной инфраструктурой, отмечают в Est-a-Tet. Собственники стали менее охотно сдавать квартиры семьям с детьми примерно до 7 лет — они опасаются, что квартира после проживания семьи с детьми придет в негодность.

«Сейчас в заметном дефиците просторные семейные квартиры с хорошим ремонтом, в домах рядом с парками, красивыми прогулочными зонами. Часто максимум, который может найти семья с детьми, – это морально устаревшая квартира со старым ремонтом, который собственнику практически не жалко», – говорит Юлия Дымова.

При этом риелторы отмечают еще один любопытный тренд. Молодые арендаторы без детей в сегментах комфорт плюс и бизнес все чаще закрывают глаза на ценник и берут менее бюджетные, но просторные квартиры с хорошим ремонтом в благоустроенных новых жилых комплексах, с красивыми видами. «Доля запросов на такие объекты выросла на 15% с периода до пандемии в прошлом году», – отмечает Юлия Дымова.