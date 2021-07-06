Палату на карантин: ТПП может закрыть территориальные органы за нарушения

Изменения касательно деятельности территориальных органов вносятся в Закон «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации». Согласно ему, свидетельствование форс-мажоров по внешнеторговым сделкам и международным договорам входит в обязанности ТПП. В период пандемии это стало возможным и по внутрироссийским контрактам (между отечественными компаниями). При этом проводить такие свидетельства стали территориальные палаты.

К примеру, если ограничительные меры по коронавирусу содержат прямые запреты и поэтому стороны контракта не могут исполнить свои обязательства, палаты могут признать такие случаи форс-мажорными. Предпринимателям заключения об обстоятельствах непреодолимой силы нужны для освобождения от ответственности — от начисления неустоек, пени и штрафов.

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«Торгово-промышленными палатами в 2020 году было рассмотрено около ‎80 тыс. обращений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и выдано свыше 6 тыс. заключений о свидетельствовании форс-мажора. При этом в работе палат выявлено порядка 30 нарушений, связанных в основном с длительным рассмотрением обращений»,

— подчеркивается в пояснительной записке к документу.

Так, общероссийская общественная организация «Деловая Россия» отмечает, что представители организации, обращающиеся в торгово-промышленные палаты за заключениями о форс-мажоре, сталкивались с бюрократическими и техническими особенностями, а именно длительным ожиданием, отсутствием ответа (в том числе отсутствием объяснений о различиях в форме ответа в зависимости от способа подачи заявки в электронном или бумажном формате), различной ценовой политикой в субъектах Российской Федерации.

В МЭР считают, что «принятие предлагаемого закона ‎обеспечит защиту интересов хозяйствующих субъектов ‎по принятым ранее договорным обязательствам в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы и обеспечит снижение количество нарушений, допускаемых территориальными торгово-промышленными палатами как в силу сдерживающей функции мер ответственности, так и пресечением соответствующей деятельности для особо грубых нарушителей».

По словам члена совета МГО «Опора России» Андрея Крупского,

основной проблемой является несоблюдение единых стандартов и правил при толковании форс-мажорных ситуаций и других проблем, с которыми обращаются представители бизнеса. «Представители территориальных палат, люди из разных субъектов с разным подходом к бизнес-культуре делают разные выводы в отношении идентичных ситуаций. Поэтому я вижу преимущество взаимодействия с ТПП в том, что стандарты будут едины»,

— пояснил Крупский «Газете.Ru».

При этом он опасается, что сроки рассмотрения заявлений могут еще больше увеличиться. «Страна большая, есть временные разницы, хотелось бы, чтобы при реализации этого шага сроки не удлинялись. По центральному округу мы не видим сложностей: тут всегда все четко и вовремя», — отметил Андрей Крупский.

По мнению руководителя направления «Экономика несырьевого сектора» ЦСР Ксении Банниковой, списывать со счетов территориальные палаты не стоит. Во внешнеэкономической деятельности они играют большую роль.

«В числе услуг, которые могут быть оказаны экспортерам в региональных подразделениях ТПП России, — организация выставок, деловых миссий в России и за рубежом, анализ рынков, в том числе зарубежных, для продвижения российской продукции, в целом консультации по вопросам ведения ВЭД»,

— говорит эксперт.

Зарубежные представительства ТПП России изучают иностранные рынки с точки зрения спроса на российскую продукцию, в частности, проводят анализ законодательства других государств, оказывают содействие в подборе партнеров за рубежом, в проверке надежности контрагентов. Ксения Банникова подчеркивает, что в числе уникальных услуг, которые оказываются зарубежными представительствами ТПП России и не оказываются другими организациями (торговыми представительствами, представительствами РЭЦ, «Опоры России», «Деловой России» за рубежом, посольствами РФ за рубежом), — предоставление консультаций по взаимодействию с партнерскими организациями, институтами (агентствами) развития за рубежом.

«В целом же часть оказываемых представительствами ТПП России за рубежом услуг пересекается с теми, что оказываются зарубежными представительствами иных проанализированных организаций. С точки зрения экспортеров, такая ситуация может восприниматься положительно за счет так называемой конкуренции каналов поддержки и наличия возможности выбора между этими каналами», — подытожила эксперт.