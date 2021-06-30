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«Таргет по инфляции поднимут»: эксперт объяснил слова Набиуллиной

Выход инфляции из под контроля грозит ростом ключевой ставки до 7%

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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина

Пресс-служба Банка России/РИА «Новости»
Банк России может пересмотреть нынешний таргет по инфляции в 4%, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Опрошенные «Газетой.Ru» аналитики считают, что это – следствие стремительного роста цен: в некоторых случаях наблюдаемая инфляция уже составляет от 10 до 15%. Вероятнее всего, это приведет к значительному повышению ключевой ставки, причем, возможно, до уровня 7%, а не умеренно жестких 6%, как регулятор заявлял ранее. Но вместе с тем такое ее движение противоречит целям правительства по субсидированию бизнеса и домохозяйств.
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Величина таргета по инфляции впервые за пять лет может быть пересмотрена. Об этом на Международном финансовом конгрессе обмолвилась глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, в этом году регулятору предстоит провести обзор денежно-кредитной политики (ДКП), в рамках которой он изучит, требуются ли изменения в параметрах таргетирования. Эксперты ожидают повышения цели по инфляции до 6%, что приблизит ее к реально достижимому значению.

«Изменения в экономике, в ожиданиях и поведении людей и бизнеса могут требовать подстройки всех видов политики Центрального банка, в том числе и денежно-кредитной, – заявила глава ЦБ. – Большинство центральных банков, в первую очередь тех, кто следует политике таргетирования инфляции, в связи с этим периодически проводят глубинный анализ своих целей и инструментов. <...> В этом году такую процедуру хотим провести и мы».

В настоящее время цель по инфляции установлена на уровне 4% и с 2016 года она не менялась. Все это время регулятору удавалось удерживать инфляцию вблизи таргета. Однако в этом году темы роста ускорились, и в мае индекс потребительских цен, по данным Росстата, достиг 6,02% в годовом выражении.

«Величина цели, на наш взгляд, соответствовала уровню развития рынка, но он несколько изменился за это время, – сказала Набиуллина. – Выбранная нами операционная процедура также соответствовала структуре рынка, и надо сейчас понять, не поменялась ли эта структура так, что потребует некоторых изменений и в нашей процедуре. Эти и некоторые другие вопросы мы и хотели бы исследовать в рамках обзора».

Один из собеседников «Газеты.Ru» предположил, что таким образом регулятор, возможно, подал сигнал о том, что рост цен в стране сдержать не получается даже несмотря на принимаемые правительством административные меры.

«Полагаю, что анонс обзора денежно-кредитной политики – это мягкий способ сообщить обществу, что инфляция выходит из-под контроля, и что с ней будут бороться, повышая ключевую ставку, – говорит главный аналитик «Алор брокер» Алексей Антонов.

– Конечно, под это будет подведено солидное экономическое обоснование, вот только политика всегда руководит экономикой, и на уровне правительства делается ставка на активное субсидирование бизнеса и домохозяйств, а, следовательно, на эмиссию и на рост цен».

Аналитик считает, что таргет по инфляции по итогам обзора поднимут до 6% или даже до 7%, а ключевая ставка будет ниже или равна ей.

«Последние 15 лет в России ключевая ставка в среднем 2-3 года подряд была выше инфляции, потом 2-3 года ниже, – объясняет Антонов. – Сейчас наступает цикл, когда ставка ниже инфляции, и он адекватен экономической ситуации: относительно низкая ставка дает возможность экономике хотя бы минимально расти и развиваться, в том числе за счет субсидий. Но это порождает высокую инфляцию. Наблюдаемая инфляция потребтоваров, к слову, уже не менее 10-15%. Думаю, любое домохозяйство хорошо это ощущает на своем бюджете».

По мнению аналитика «Фридом Финанс» Евгения Миронюк, речь скорее всего идет о корректировании среднесрочных планов, на срок до трех лет. В долгосрочной перспективе таргет в 4% является для российской экономики оптимальным. Изменение среднесрочной цели по инфляции необходимо, чтобы приблизить ее к реально достижимому значению. Неактуализировать экономические цели означает подорвать доверие к регулятору и ошибочному планированию.

«Важным фактором является импорт инфляции, – объясняет Миронюк. – В ситуации, когда ФРС начинает переносить сроки повышения ставок, базовый индекс потребительских цен в США за май год к году увеличивается до 6,6%, а, к примеру, индекс цен производителей в еврозоне за апрель год к году подскакивает до 7,6%, ожидать существенного замедления инфляции в России весьма оптимистично».

При этом риска стагнации экономики при более жесткой ДКП, по его мнению, нет. Текущая экономическая конъюнктура благоприятна для роста экономики благодаря отмене жестких ограничительных мер в связи с COVID-19, сырьевой конъюнктуре, восстановлению ряда экономических показателей к допандемическим значениям.

«Ужесточение денежно-кредитных условий будет оказывать сдерживающее влияние на рост экономики, но в целом как таковая монетарная политика не является первопричиной низких темпов роста экономики в прошлом и будущем, – отмечает начальник отдела экспертов «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев. – Для развивающегося российского рынка держать инфляцию под контролем по-прежнему весьма важная задача».

Если анализировать период с 2016 года по настоящее время, то официально инфляция была ниже 4% только в 2017 и 2019 году, рассказывает глава инвестиционного департамента inv.lu Анастасия Тарасова. К концу текущего года эксперт ожидает рост в пределах 5,75-6,5%. И повышение ключевой ставки окажет временный эффект: инфляция продолжит расти, так как некоторые товары выгоднее продавать за границу.

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