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«Нужно время»: Матвиенко призвала не «охать-ахать» из-за ситуации с топливом в России

Матвиенко призвала не драматизировать, а решать проблему с топливом

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что в России действительно сложилась нелегкая ситуация с топливом. Однако, по ее словам, надо «не охать-ахать, а вместе искать решение». Таким образом она ответила томскому сенатору Виктору Крессу, который заявил, что правильно было бы отдать приоритет в обеспечении топливом агропромышленному комплексу. Ранее сельхозпроизводители уже жаловались на проблемы с ценами и доступностью горючего. Как рассказали в Российском зерновом союзе, основную трудность создает именно рост цен. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко признала, что в России сложилась непростая ситуация с топливом, однако призвала не «преувеличивать драматизацию».

Таким образом она отреагировала на слова сенатора от Томской области Виктора Кресса, который поднял вопрос обеспечения сельскохозяйственной отрасли горючим. Он отметил, что в текущей ситуации отдавать приоритет агропромышленному комплексу было бы правильным решением.

Сенатор также подчеркнул необходимость мониторинга цен на топливо. По его словам, некоторые компании сейчас продают литр горюче-смазочных материалов по цене пяти литров молока. Он пояснил, что, если не решить этот вопрос, ситуация может стать критической.

«Действительно, ситуация непростая, нелегкая. Президент нашей страны [Владимир Путин] провел совещание по вопросу обеспечения бензином, керосином, дизелем для сельского хозяйства. <...> Рабочая группа правительства под руководством вице-премьера [Александра] Новака в ежедневном режиме находит решения, чтобы исправить эту ситуацию. Нужно время. И я уверена, что ситуация будет исправлена, и решения, которые необходимы для этого, правительством принимаются», — сказала в ответ Матвиенко.

Спикер Совфеда добавила, что надо «не драматизировать, не охать-ахать, а вместе искать решение». По ее словам, Россия выйдет «из этой сложной ситуации», которую ей «создают специально».

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Жалобы есть

В конце июня глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский в беседе с Daily Storm сообщил, что сельхозпроизводители действительно жалуются на ситуацию с топливом, которая сложилась в России, однако в основном недовольства связаны не с нехваткой горючего, а с ростом цен.

«Жалоб много: Юг, Поволжье и Урал — в общем, много регионов. Вопрос в том, на что жалуются. В основном жалуются на цену. Цена дизтоплива у нас выросла до 114–116 рублей во многих регионах... Естественно, даже при наличии самого топлива денег-то на него не хватает», — подчеркнул он.

Председатель ассоциации «Народный фермер Кубани» Константин Юров отмечал, что резкий скачок стоимости дизеля создает напряженность перед уборкой урожая. В связи с этим глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов в разговоре с Осторожно Media также заявил, что регионы должны «как угодно сегодня уже запасать горючее, иначе будет беда».

«Сегодня в первую очередь необходимо обеспечить тружеников села, начиная с юга. <...> Надо думать сегодня, срочно создавать запас. Первыми начнут уборку Ставрополье-Кубань. Необходимо продумать все так, чтобы ГСМ хватило на весь период уборки», — сказал он.

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Федеральная антимонопольная служба уже поручила 16 региональным управлениям усилить контроль за реализацией топлива для аграриев. Ведомство рекомендовало принимать оперативные антимонопольные меры при выявлении нарушений, а также заявило о необходимости создать список сельхозпредприятий и зафиксировать в нем объем потребляемого топлива.

В Минсельхозе РФ 30 июня также сообщили, что совместно с другими ведомствами контролируют ситуацию с топливом для агропромышленного комплекса.

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