«Балабанов помогал»: Чадов — о съемках дебютного фильма «Своя война»

Актер Алексей Чадов в беседе с «Известиями» рассказал, как снимал дебютный фильм «Своя война».

По словам Чадова, он хотел бы посвятить фильм режиссеру Алексею Балабанову, снявшему его 20 лет назад в картине «Война». «Я глубоко убежден, что Алексей Октябринович в написании сценария мне помогал. Я сел писать, после того как прилетел с «Дней Балабанова» в Екатеринбурге. Там показывали все его фильмы, приезжали артисты, продюсеры, я представлял «Войну», — рассказывает он.

Чадова удивило, что зрители все еще благодарят его за роль Ивана Ермакова в «Войне». «У меня нет больше фильмов, где бы герой мог так долго жить. Мне показалось, что надо дать шанс Ивану, показать, что стало с ним 20 лет спустя. Взял этот образ как талисман и начал писать», — вспоминает он. Над сценарием ему помогал работал продюсер фильмов покойного Балабанова Сергей Сельянов.

В одной из главных ролей в фильме про российских военных в Сирии снялась Кристина Асмус. «Я взялся за тему войны не потому, что мне интересно, а потому, что я войну ненавижу. Один из вопросов, который стоит у меня на повестке дня, — почему живое убивает живое?» — объясняет выбор темы Чадов.

Ранее сообщалось, что компания HBO купила права на показ фильма «Маша» — дебютной картины Анастасии Пальчиковой.