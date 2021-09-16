В США продали священную пещеру индейцев с наскальными рисунками с аукциона

Так называемая «Пещера картинок» в американском штате Миссури с наскальными рисунками возрастом более 1000 лет была продана с аукциона. Анонимный участник торгов приобрел исторический объект вместе с прилегающим к ней лесом за $2,2 млн. Об этом сообщает The Guardian.

Такой аукцион осудили индейцы племени Осейдж. Они планировали купить эту землю и «защитить и сохранить свое самое священное место». Их предки оборудовали пещеру для ритуалы и захоронения умерших.

На стенах под землей находятся 290 доисторических рисунков людей, животных, мифических существ и иероглифических символов, «что делает его крупнейшей коллекцией полихромных картин коренных народов в Миссури» Рисунки сделаны преимущественного углем. Изображение одно из мифических существ сделано из коричневого песчаника.

Антрополог Кэрол Диас-Гранадос выступила против продажи. Она и ее муж Джеймс Дункан потратили 20 лет на исследование пещеры и написали о ней книгу. Дункан занимается устным фольклором осейджей, а Диас-Гранадос является научным сотрудником отдела антропологии Вашингтонского университета в Сент-Луисе.

«Продажа с аукциона священного места для американских индейцев действительно посылает неверный сигнал, — сказал Диас-Гранадос, — Это как продать Сикстинскую капеллу на аукционе».

Индейцы племени Осейдж назвала продажу «поистине душераздирающей».

«Наши предки жили на этой территории 1300 лет, — говорится в их заявлении, — Это была наша земля. Сотни тысяч наших предков похоронены по всему Миссури и Иллинойс, в том числе в «Пещере картинок»».

В аргентинской же пещере исследователи недавно нашли челюсть гигантской летучей мыши-вампира. Возраст находки составляет около 100 000 лет, что говорит о том, что эта летучая мышь-вампир жила в эпоху плейстоцена. Составляя ее общий размер на основе находки, ученые пришли к выводу, что этот вампир на 30% больше любого ныне живущего родственника.