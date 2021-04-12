«Мортал Комбат» стал лидером российского проката

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Кадр из фильма «Мортал Комбат» (2021) Кадр из фильма «Мортал Комбат» (2021)
Кадр из фильма «Мортал Комбат» (2021)
New Line Cinema

Фантастический боевик «Мортал Комбат» стал лидером российского проката с 493 млн руб., собранными с 8 по 11 апреля. Об этом пишет портал kinobusiness.com со ссылкой на предварительные данные.

Премьера экранизации одноименной популярной игры-файтинга в российском прокате состоялась 8 апреля.

На втором месте оказалась экранизация комикса «Майор Гром: Чумной доктор» Олега Трофима с 68,6 млн руб. Действие фильма, премьера которого состоялась в России 1 апреля, разворачивается в Санкт-Петербурге. Роль противостоящего человеку в маске Чумного доктора полицейского-супергероя в фильме сыграл Тихон Жизневский, также в «Майоре Громе» снялись Любовь Аксенова, Алексей Маклаков, Михаил Евланов и др.

Третью строчку занял боевик о гигантских монстрах «Годзилла против Конга» с 67,4 млн руб. Ранее картина об огромной горилле Конге, помогающей ученым бороться с Годзиллой, дважды подряд становилась лидером отечественного проката.