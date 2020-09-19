Киркоров резко ответил Баскову на «оправдания» за клип о Белоруссии

Певец Филипп Киркоров резко прокомментировал публикацию коллеги Николая Баскова, в которой он опровергает, что писал пост про участие в записи песни и клипа с цитатой президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Киркоров написал под постом Баскова в Instagram: «Только хотел написать тебе «а не сошел ли ты с ума, дорогой мой друг, бисер метать и оправдываться?».

Ранее скриншот поста «Баскова» был опубликован во многих СМИ. Журналисты обратили особое внимание на допущенные «певцом» логические, грамматические и пунктуационные ошибки в предложениях.

В клипе в поддержку Лукашенко «Любимую не отдают» снялись Николай Басков, Филипп Киркоров, Диана Гурцкая и другие белорусские и русские артисты. «Любимую не отдают» — цитата из заявления Лукашенко, которое он сделал в ходе обращения с посланием к народу и парламенту в преддверии президентских выборов 9 августа, после которых в Белоруссии начались акции протеста.

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