Коллега Игоря Малашенко подтвердил его самоубийство

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Журналист Тимур Валеев, который работал вместе с Игорем Малашенко во время предвыборной кампании Ксении Собчак, подтвердил версию о его самоубийстве, передает агентство «Москва».

«У меня есть подтверждение информации, что он умер в Испании, где он отдыхал в своем доме, сегодня ночью. Есть подтверждение информации о том, что он покончил с собой», — сказал Валеев.

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Он добавил, что информация о прощании и похоронах появится позже.

Ранее главред «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов подтвердил, что политолог, бывший медиаменеджер и один из основателей НТВ Игорь Малашенко умер в Испании.