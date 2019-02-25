Коллега Игоря Малашенко подтвердил его самоубийство
Журналист Тимур Валеев, который работал вместе с Игорем Малашенко во время предвыборной кампании Ксении Собчак, подтвердил версию о его самоубийстве, передает агентство «Москва».
«У меня есть подтверждение информации, что он умер в Испании, где он отдыхал в своем доме, сегодня ночью. Есть подтверждение информации о том, что он покончил с собой», — сказал Валеев.
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Он добавил, что информация о прощании и похоронах появится позже.
Ранее главред «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов подтвердил, что политолог, бывший медиаменеджер и один из основателей НТВ Игорь Малашенко умер в Испании.