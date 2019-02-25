В сообщения об инфаркте у Федосеевой-Шукшиной внес ясность Бари Алибасов

Заслуженный артист России Бари Алибасов прокомментировал информацию об остром инфаркте у своей супруги Лидии Федосеевой-Шукшиной. Об этом сообщает «360».

По его словам, в настоящее время актриса чувствует себя нормально.

Он также добавил, что Федосеева-Шукшина останется в больнице на сутки.

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Алибасов подчеркнул, что его жена была госпитализирована из-за подъема давления, а не инфаркта.

Ранее СМИ сообщили, что Лидия Федосеева-Шукшина экстренно госпитализирована с инфарктом.