Блогер перекрыл Новый Арбат ради съемок клипа

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Московская Госавтоинспекция проверяет информацию о том, что блогер Давид Манукян перекрыл ул. Новый Арбат для съемок клипа, пишет агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Данная информация проверяется. Устанавливаем личности граждан, запечатленных на видео, и пытаемся с ними связаться», — поделились в ГИБДД.

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Ранее Давид Манукян, на чей теперь закрытый инстаграм dava_m подписаны 2,7 млн фолловеров, опубликовал бэкстейдж-запись со съемок клипа на ул. Новый Арбат. На записи видно, как несколько молодых людей гуляют по проезжей части и мешают движению.

В октябре 2018 года жена подмосковного депутата Алексея Яковлева также перекрыла дорогу ради съемок клипа.